Asiantuntijat huomauttavat, että rokotekattavuuden parantumisen myötä koronatilanne on etenkin sairaanhoidon kantokyvyn kannalta parempi kuin pandemian pahimpina aikoina.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi lauantaina HS:n haastattelussa odottavansa Suomen avaamista, mutta monia muita huolestuneempana.

”Voin sanoa jopa niin, että jos emme ole käyneet aikaisemmin veitsenterällä, niin valitettavasti nyt me siellä olemme. Rokotuskattavuus ei ole vielä riittävä, ja se näkyy siinä, kuinka koronavirus on levinnyt kansan keskuuteen ennätysmäärin”, Kiuru sanoi.

Terveydenhuollon ammattilaiset eivät kuitenkaan aivan jaa ministerin synkkää tilannekuvaa.

”Jos katsotaan dataa sairaalahoidoista ja kuolleisuudesta, niin tilanne on mielestäni valoisampi. Olemme pystyneet rokottamaan kahdella annoksella valtaosan iäkkäistä sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvista ihmisistä ja se näkyy tilastoissa”, sanoo ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Nohynekin mukaan tilanne pitää suhteuttaa siihen, ketkä nyt saavat infektioita, ja kuinka moni infektion saaneista sairastuu vakavasti. Valtaosa sairaalahoitoa vaativista koronatapauksista on tälläkin hetkellä rokottamattomilla ihmisillä.

”Tietysti jos infektioita on paljon, niiden joukkoon mahtuu myös vakavia tapauksia, mutta suhteessa nuoret sairastuvat hyvin vakavaan tautiin paljon harvemmin. Meillä ei ole samanlaista runsaiden kuolemien ja vakavien tautitapausten uhkaa kuin silloin, kun iäkkäät ja riskiryhmiin kuuluvat ihmiset eivät vielä olleet saaneet rokotesuojaa”, Nohynek toteaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä kertoo, että hänenkään tilannekuvansa ei ole sama kuin Kiurulla.

”Sairaanhoidon kantokyvyn näkökulmasta tilanne on oleellisesti helpompi, kuin se on ollut tässä matkan varrella monessakin kohdassa.”

Petäjän mukaan sairaanhoidon ja tehohoidon tarvetta tullaan näkemään vielä pitkään, mutta tämän tarpeen nousupaine on Husin tulkinnan mukaan sairaanhoidon kantokyvyn rajoissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä.

Ministeri Kiuru sanoi haastattelussa pelkäävänsä, että kansalaiset tulevat pettymään siihen, kuinka hitaasti Suomi lopulta kyetään avaamaan, jos tartuntamääriä ei saada merkittävään laskuun eivätkä ihmiset ota riittävän nopeasti ja laajasti rokotteita.

Hallitus on kertonut, että Suomi avautuu lokakuussa, jos rokotuskattavuus on tuolloin vähintään 80–90 prosenttia 12 vuotta täyttäneiden osalta.

”Jos nykyinen rokotustilanne jatkuu, 80 prosentin rokotuskattavuus tulee suojaamaan ihmisiä kyllä tehohoidon tarpeelta, mutta se ei tule riittämään siihen, että yhteiskunta olisi kaikin puolin auki”, Kiuru sanoi.

Sekä Nohynek että Petäjä korostavat rajoitusten purkamisen olevan laaja ja monimutkainen poliittinen kysymys.

Rokotekattavuuden tavoite on asetettu 80 prosenttiin, mutta Nohynekin mukaan mitään absoluuttista rajaa tarvittavalle rokotusasteelle ei ole olemassa.

”Tiedetään, että rokotussuoja deltamuunnoksen infektiota vastaan ei ole kovin hyvä. Ensimmäisen annoksen jälkeen noin 35 prosenttia infektioista on estettävissä. Toisen annoksen jälkeen osuus on suurempi, mutta myös kahden annoksen läpi infektioita voi tulla.”

Oleellista kuitenkin on se, mitä näistä infektioista seuraa. Nohynekin mukaan THL:n tilannekuva on, että 80 prosentin rokotusasteella vakavia sairastumistapauksia tulee hyvin vähän, koska kahden rokoteannoksen suoja jopa deltavariantilta on vakavien tapausten osalta 80–90 prosentin välillä.

”THL on jatkuvasti halunnut korostaa sitä, että pelkästään infektioiden määrää katsomalla ei nähdä kokonaiskuvaa tautitaakasta. Siihen pitää ottaa mukaan sairaala- ja tehohoidot, eikä niiden määrä ole onneksi noussut samassa suhteessa kuin infektioiden määrä”, Nohynek sanoo.

Husin Petäjä on samoilla linjoilla.

”Kun saavutetaan 80 prosentin rokotuskattavuus, niin Suomen resursseilla ei pitäisi enää olla yhteiskuntaa heiluttavaa pulmaa sairaanhoidon näkökulmasta.”