Kaikkosen ja Rannan häitä vietettiin lauantaina Vaasassa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) on mennyt naimisiin. Kaikkonen on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia hääjuhlasta. Saatetekstin mukaan tapahtumaa on vietetty lauantaina Vaasassa.

”Onnen päivä”, Kaikkonen kirjoittaa päivityksessä.

Kaikkosen puoliso Jannika Ranta on kauppapolitiikan asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitossa. Ennen siirtymistä EK:hon hän toimi elinkeinoministerien Olli Rehnin (kesk) ja Mika Lintilän (kesk) erityisavustajana viime vaalikaudella.

Ranta ja Kaikkonen kertoivat ensimmäisen yhteisen lapsensa syntymästä viime vuoden kesänä.