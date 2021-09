”Vientivetoisuudelle ei pidä soittaa kuolinkelloja, vaikka neuvotteluja käydään nyt aiempaa hajautetummin”, sanoo toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi. Se tarkoittaa, ettei vientiteollisuuteen sovittuja palkkaraameja ylitettäisi muilla aloilla.

Teknologiateollisuuden työnantajien yhdistyksen toimitusjohtaja on Jarkko Ruohoniemi.

Teknologiateollisuuden uuteen työnantajayhdistykseen on tähän mennessä hyväksytty yli 200 yritystä, joissa on yli 33 000 työntekijää, yhdistys tiedotti maanantaina. Lisäksi käsittelyä on odottamassa kuutisenkymmentä hakemusta.

Yhteensä Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä on 1 600.

Kaikkiaan teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 320 000 ihmistä.

Sopijayhdistys Teknologiateollisuuden työnantajat ry perustettiin, kun Teknologiateollisuus ry ilmoitti keväällä irtautuvansa yleisistä, valtakunnallisista työehtosopimuksista.

Ne Teknologiateollisuuden jäsenyritykset, jotka eivät liity uuteen työnantajayhdistykseen, sopivat työehdoista vastedes työntekijöiden ja yritysten välillä.

Etukäteen on yleisesti arvioitu, että tuntuva osa yrityksistä myös liittyisi yhdistykseen, jolloin sopimusten yleissitovuus ei vaarantuisi.

Työehtosopimus katsotaan yleissitovaksi, kun vähintään puolet alan palkansaajista on sen piirissä, jolloin myös järjestäytymättömien yritysten tulee sitä noudattaa.

Teknologiateollisuudessa on noin 2 500 järjestäytymätöntä työnantajaa.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toiminta alkoi virallisesti 10. elokuuta. Siitä lähtien yritykset ovat voineet hakea jäsenyyttä.

Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemuksia syksyn mittaan sitä mukaa, kun niitä tulee. Yhdistyksen jäsenyys edellyttää yhdistyksen toimitusjohtajan Jarkko Ruohoniemen mukaan myös Teknologiateollisuus ry:n jäsenyyttä.

Ruohoniemi arvioi yhä, että merkittävä osa alan yrityksistä hakee yhdistyksen jäsenyyttä, ja että 200 on hyvä alku. ”Yritykset tekevät nyt harkitusti päätöksiä. Emme ole asettaneet takarajaa”, hän sanoi tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Ruohoniemen mukaan on todennäköistä, että yleissitovuus toteutuu etenkin teollisuuden toimialoilla, mutta ”hilkulla” se voi olla esimerkiksi tietotekniikan palvelualalla. Hän muistutti myös, että asia ratkeaa yleissitovuuden vahvistamislautakunnassa.

Vientivetoisuuden tarve palkoissa ei ole vähentynyt vaan on yhä välttämätöntä, Ruohoniemi vakuuttaa.

”Vientivetoisuudelle ei pidä soittaa kuolinkelloja, vaikka neuvotteluja käydään nyt aiempaa hajautetummin”, Ruohoniemi korostaa tiedotteessa.

Ruohoniemi muistuttaa, että Vientiteollisuuden yritykset luovat suoraan ja välillisesti 42 prosenttia Suomen kaikista työpaikoista, ja teollisuuden kilpailukykyyn vaikuttavat tuntuvasti myös muilta aloilta tulevat kustannukset.

”On siis perusteltua, että kansainvälisessä kilpailussa toimiva vientiteollisuus asettaa jatkossakin raamit sille, kuinka paljon työvoimakustannukset voivat työmarkkinoilla nousta”, Ruohoniemi sanoo.

Käytännössä kyse on siitä, ettei muillakaan aloille ole ylitetty vientiteollisuuteen sovittuja palkankorotuksia.

Palkansaajapuolen liitoissa on puolestaan päätelty, ettei vientiteollisuus voi entiseen malliin olla niin sanottu päänavaaja tai suunnannäyttäjä palkoissa ja muissa työehdoissa, koska niistä sovitaan yhä enemmän yrityskohtaisesti.

Teknologiateollisuuden työnantajien tavoitteisiin kuuluu paikallisen ja yrityskohtaisen sopimisen lisäksi myös työehtosopimusten siirtäminen 2000-luvulle.

”Työehtosopimuksissa on paljon sekä palkansaajille että työnantajille tärkeitä pykäliä. Kaikkea ei tarvitse repiä auki, mutta kokonaisuutta on katsottava tämän päivän silmin ja haettava yhdessä toimivat ratkaisut”, Ruohoniemi sanoo tiedotteessa.

”Taivas ei ole putoamassa niskaan, vaan tulokset tehdään yhdessä”, Ruohoniemi kuvaili tiedotustilaisuudessa yritysten erilaisten ratkaisujen tuomia vaihtoehtoja.

Ruohoniemen mukaan maaliskuussa päätetty Teknologiateollisuus ry:n strategiamuutos ei tarkoittanut sitä, että yrityskohtaisen sopimisen valitsevat yritykset pääsevät uudistumisen polulle ja vanha tuttu valtakunnallinen sopiminen saa jäädä polkemaan paikalleen.

”Yritykset odottavat näyttöjä myös valtakunnantason neuvottelupöydistä”, hän sanoo.

Neuvottelut uusista työehtosopimuksista pyritään Ruohoniemen mukaan aloittamaan syyskuun loppupuolella.