Hallituksen yhdessä sopimat talouslinjaukset ja Veikkaus-varojen väheneminen ovat luoneet tilanteen, jossa hallituksen on enää vaikea väistää tieteeltä leikkaamista.

Hallituspuolueiden julkinen nokittelu ennen kahden viikon päästä koittavaa budjettiriihtä lähti käyntiin maanantaina. Vihreät ja keskusta ottivat tiukasti yhteen tieteen rahoitukseen esitetyistä leikkauksista.

Leikkausesitykset pohjautuvat hallituksen keväällä sopimiin talouspolitiikan päälinjoihin, jotka siis vihreätkin on hyväksynyt. Hieman yllättäen vihreät kuitenkin valikoi arvostelun kohteeksi keskustan uuden tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen. Kurvinen ei ollut vielä keväällä hallituksessa sopimassa leikkauksista.

Kurvinen meni kuitenkin viikonloppuna sanomaan, että hän ottaa puoluejohtajien aiemmin tekemät säästöpäätökset vastaan ”pohjalaisella, stoalaisella tyyneydellä”. Vihreiden mielestä asenne on väärä.

”Eihän tiedeministeri voi jatkaa tällaisella linjalla, että kun oman salkun ja toimialan rahoitukseen esitetään leikkausta, niin se aina otetaan vastaan”, sanoi vihreiden varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio HS:lle.

”Olet vastuuministeri. Sinä päätät niistä leikkauksista, tai ainakin hyväksyt ne. Vastaan ne ottaa suomalainen tiedeyhteisö. Ja se on väärin”, arvosteli puolestaan europarlamentaarikko Ville Niinistö.

Kurvinen vastasi vihreille, ettei leikkauksista ole päättänyt hän vaan hallituspuolueiden johtajat.

Julkisen sanaharkan seuraamista on vaikeuttanut se, että tieteen rahoitukseen on tulossa leikkauksia sekä vuodelle 2022 että vuodelle 2023 – mutta eri syistä.

Vuonna 2023 rahoitusta leikataan 35 miljoonaa euroa osana hallituksen sopimaa useille aloille kohdistuvaa säästöpakettia. Tämän paketin vihreätkin on kuitannut, eikä sitä puheenjohtaja Maria Ohisalo kiistä.

Varsinainen kiista koskeekin ensi vuotta: valtiovarainministeriön toissa viikolla julkistamassa budjettiesityksessä Suomen Akatemian valtuus uusien tutkimushankkeiden rahoittamiseen laskee 361 miljoonasta eurosta 310 miljoonaan euroon.

Tätä leikkausta vihreät ei hyväksy, ja puolue vaatii myös vastuuministeri Kurvista vastustamaan sitä. Vasemmistoliitto on vihreiden tapaan ilmaissut vaativansa leikkaussuunnitelman perumista.

Totuus on, että myös ensi vuoden leikkaus tieteeseen on seurausta hallituksen keväällä sopimista talouspolitiikan linjoista.

Valtiovarainministeriö esittää Suomen Akatemian rahoituksen leikkaamista, koska osa rahoista tulee Veikkauksen rahapelitoiminnan tuotoista. Valtiolle tuloutettavien tuottojen taas oletetaan laskevan pysyvästi noin kolmanneksen aiemmasta, koska pelihaittoja halutaan vähentää pelaamista rajoittamalla.

Hallitus sopi keväällä, että suuri osa rahapelituottojen vähenemisestä korvataan tieteelle ja muille edunsaajille vuosina 2022 ja 2023. Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi kevään riihen jälkeen, että kompensaatiosta huolimatta rahoitus tieteelle vähenee ensi vuonna 8 miljoonaa euroa.

Varsinainen ongelma tieteen rahoituksen kannalta ovat Suomen Akatemialle myönnettävät valtuudet, jotka tulevat valtion maksettaviksi seuraavien seitsemän vuoden aikana.

Hallitus ei ole sopinut Veikkaus-varojen edunsaajille vielä minkäänlaisesta kompensaatiosta vuodesta 2024 eteenpäin. Tutkimushankkeisiin käytettävissä oleva raha on siis ilman uusia päätöksiä vähenemässä selvästi, minkä vuoksi valtiovarainministeriö joutuu ennakoivasti esittämään Suomen Akatemian valtuuksien leikkaamista kymmenillä miljoonilla euroilla jo ensi vuonna.

Tämän olisi pitänyt olla hallituksen tiedossa jo keväällä, eikä se liity ministeri Kurvisen lausuntoihin.

Tieteen rahoitus on toistaiseksi verrattain korkealla tasolla, ja jonkin verran helpotusta leikkauksiin on tulossa EU:n elpymispaketista. Suomen Akatemian rahoituksen tuntuva väheneminen on joka tapauksessa tiedeyhteisölle isku.

Hallitus valmistelee paraikaa Veikkauksen edunsaajille pysyvää rahoitusmallia. Kurvinen ja Ohisalo ovat samaa mieltä siitä, että tieteen ja muiden edunsaajien rahoitus tulee irrottaa rahapelitoiminnan tuotoista ja siirtää kokonaan valtion budjettiin.

Ohisalo on vakuuttunut siitä, että ensi vuodelle esitetty leikkaus Suomen Akatemian rahoitukseen pystytään vielä budjettiriihessä välttämään. Helppoa siitä ei tule.

Hallitus voisi toki linjata, että muiden Veikkauksen edunsaajien korvauksia leikataan ja niitä ohjataan tieteelle. Tämä lienee poliittisesti hyvin vaikeaa.

Toinen vaihtoehto on linjata, että valtion rahoitus tieteelle ja muille edunsaajille nousee vuodesta 2024 eteenpäin tuntuvasti. Se nostaisi valtion menotasoa pysyvästi, mikä olisi myös poliittisesti vaikeaa: keskusta linjasi keväällä yhdeksi edellytykseksi hallitukseen jäämiselleen sen, että vuodeksi 2024 palataan hallituksen aiemmin sopimiin menokehyksiin. Näin seuraavalle hallitukselle ei ”jäisi perinnöksi” enempää lisämenoja.

Jos hallitus päätyisi päättämään lisämenoista, olisi joko vastaavasti päätettävä lisäleikkauksista tai pakotettava keskusta nöyrtymään jälleen.

Hallituksella on siis käsissään aito ongelma. Se ei ratkea syyttämällä vastuuministeri Kurvista siitä, että tämä kunnioittaa hallituksen yhdessä sopimia linjauksia.