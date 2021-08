Etelä-Suomen avin johtajat kertovat, miksi he toimivat kuten toimivat: ”Meidän on tehtävä päätökset riippumatta siitä, onko tilanne kohtuuton”

Etelä-Suomen avissa on töissä 550 ihmistä, joista koronakriisiä hoitaa päätoimisesti vain 4–5 työntekijää.

Aluehallintovirastot ovat parin viikon ajan olleet kovemman kritiikin ja jopa painostuksen alaisina kuin ehkä koskaan.

HS:n tietojen mukaan aluehallintovirastojen (avit) virkahenkilöt ovat saaneet jopa tappouhkauksia ja muita väkivaltaa sisältäviä viestejä. Harkinnassa on syytteiden nostaminen.

”Koko epidemian ajan olemme saaneet valtavan paljon palautteita, mutta nyt palautteissa näkyy niin kansalaisten kuin elinkeinonharjoittajien väsyminen epidemiatilanteen pitkittymiseen. Positiivisia uutisia odotetaan jo hartaasti”, sanoo Etelä-Suomen avin ylijohtaja Merja Ekqvist HS:n haastattelussa.

”Onko niin, ettei enää uskota epidemiologiseen tilannekuvaan?”

Haastatteluun osallistuu myös on Etelä-Suomen avin aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen, joka on ollut tekemässä viraston kaikkia koronapäätöksiä.

Etenkin kulttuuriala on ymmällään ja turhautunut. Miksi baareissakin saa olla enemmän asiakkaita kuin kulttuurisaleissa, joissa ihmiset istuvat numeroiduilla paikoilla hiljaa maskit kasvoillaan?

Kulttuurialalla on jo toimijoita, jotka ovat kapinoineet tartuntatautilain perusteella tehtyjä rajoituksia vastaan. Tapahtumien rajoituksien toteutumista valvoo poliisi.

”Luotamme siihen, että toimijat ovat vastuullisia ja haluavat omalta osaltaan varmistaa sen, että tämä tilanne saadaan hallintaan, ja siten edelleen sitoutuvat välttämättömiksi arvioitujen rajoitusten noudattamiseen”, Ekqvist sanoo.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist sanoo ymmärtävänsä, että kansalaiset eivät ole pysyä hallituksen ja avien linjausten perässä. Hän painottaa kuitenkin, että avien päätöksenteko perustuu tartuntatautilakiin.

Raivon tasolle kritiikki nousi 12. elokuuta, kun Etelä-Suomen avi ilmoitti rajoituksista, jotka kohdistuvat muun muassa kulttuuri­tapahtumiin mutta myös lapsiin ja nuoriin.

Avin epäonnistuneen tiedotuksen takia syntyi käsitys, että lasten ja nuorten harrastus­toiminta kielletään laajasti.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) lähetti aveille 17. elokuuta ohjauskirjeen, jossa se muistutti hallituksen linjauksesta, että lapsia ja nuoria tulisi säästää rajoituksilta mahdollisimman pitkään.

Avi ei muuttanut päätöstä. Aluksi osittain väärin ymmärretyt rajoitukset osoittautuivat hallituksen linjausten mukaisiksi.

Viime viikolla STM lähetti toisen ohjauskirjeen. Se sisälsi uutta ohjausta toisin kuin lapsiin kohdistuva kirje, joka oli aikaisempien linjausten toistoa.

Uuden ohjauskirjeen mukaan STM haluaa, että avit luopuvat niin sanottujen vähäriskisten tapahtumien osalta nykyisin käytössä olevista rajoituksista.

Niitä ovat vasta toukokuussa tartunta­tauti­lakiin kirjattu kahden metrin turvaväli ja hallituksen hybridistrategiaan kesäkuussa liitetty lohkomisohje, jolla tapahtumiin voi monimutkaisin järjestelyin ottaa enemmän väkeä kuin ilman lohkomista.

Vähäriskiset tapahtumat perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) kesän alkupuolelta lähtien valmisteltuun listaukseen, jota ei ole vielä julkistettu.

Tässä mittaristossa vähäriskisiä ovat esimerkiksi kulttuuritapahtumat, joissa on numeroidut paikat ja joissa ei liikuta esityksen aikana. Baarit on katsottu hyvinkin riskipitoisiksi.

Ylijohtaja Ekqvist ei täysin ymmärrä lasten ja nuorten päätöksistä syntynyttä kritiikkiä. Hänen mukaansa avin tarkoitus oli suojella lapsia, ei kieltää harrastustoimintaa.

”Onhan tämä palaute ollut meidän näkökulmastamme jossain määrin hämmentävää. Päätöksentekomme kuitenkin perustuu tartuntatautilakiin, ja esimerkiksi lapsiin kohdistuvassa päätöksessä taustalla oli hallituksen kesäkuussa päättämä hybridi­strategian toimeenpanosuunnitelma.”

Ekqvist ymmärtää hyvin, että kansalaiset ovat kummissaan, sillä ”tässä sopassa on aika monta keittäjää”.

”Meillä on viestinnässä terästämistä. Kaikkien osapuolten pitää katsoa peiliin.”

Tämä haastattelu on tehty alkuviikosta, eikä päätöstä vähäriskisistä tapahtumista ollut vielä julkaistu. Ekqvist ja Nikunen sanovat, että päätös vie aikaa, koska se vaatii kaikkien kuuden itsenäisen aluehallintoviraston välisiä neuvotteluja ja laajaa asiantuntijakuulemista.

Avit ovat samalla tavalla kuin poliisit viranomaisia, jotka tekevät päätöksensä ennen kaikkea lakien mukaan. Poliitikot eivät voi muuttaa viranomaisten päätöksiä muulla tavalla kuin lakia muuttamalla.

Teattereiden syyskautta hallituksen eduskunnalle antama lakiesitys tuskin pelastaisi, sillä esityksen valmistelu ja päätökset eduskunnassa veisivät todennäköisesti lokakuuhun saakka.

Ekqvist muistuttaa, ettei ohjauskirjeellä voi kävellä lain yli. STM:n ohjauskirjeillä on kuitenkin koko koronakriisin ajan ollut aivan keskeinen asema. Lain mukaan tartunta­tautien torjunnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat STM:lle. Niitä se hoitaa ohjauskirjeillä.

Aina avit eivät ole toimineet ohjauskirjeiden mukaan. Näin kävi esimerkiksi viime keväänä kuntosalien tapauksessa.

Avit ovat tehneet tuoreet päätökset tartuntatautilain toukokuisen muutoksen mukaan niin, että kahden metrin sääntö koskee kaikkia tapahtumia.

Nyt avien pitäisi esimerkiksi valita ympäri maata tilaisuudet, joihin kahden metrin sääntö ei enää päde, tai perua entiset päätöksensä ja sanoa, ettei missään tilaisuudessa tarvitse totella laissa mainittua kahta metriä.

Käytännössä päätösten teon tekee vaikeaksi se, että olemassa oleva laki ja hallituksen hybridistrategia eivät tue hallituksen uutta halua avata Suomi.

”Meidän tehtävämme viranomaisina on toimia ja tehdä päätökset riippumatta siitä, onko tilanne kohtuuton. Tehtävämme on selvitä tilanteesta tavalla tai toisella”, Nikunen sanoo.

Päätösten tekoon osallistuu laaja joukko asiantuntijoita, kertoo aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Aluehallintovirastot ovat itsenäisiä, mutta koronaepidemian aikana niihin ovat yrittäneet vaikuttaa vähintään puheen tasolla ainakin eri tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäjät, perheet, ministeriöt ja hallitus.

”On esimerkiksi isoja tapahtumatuottajia ja kulttuuritoimijoita, jotka ovat aktiivisesti meitä lähestyneet. Keskustelut huomioidaan, mutta niiden perusteella ei tehdä päätöksiä, vaan ne ovat toiset asiat, jotka ratkaisevat”, Ekqvist sanoo.

Etelä-Suomen avissa on töissä 550 ihmistä, mutta heistä koronakriisiä hoitaa päätoimisesti vain 4–5 ja lähes koko ajan heidän lisäkseen viitisen ihmistä.

Muissa kuudessa avissa koronapäätösten ytimessä on vielä vähemmän henkilöstöä. Nämä ihmiset tekevät koronavirukseen liittyvien asioiden lisäksi normaalit lakisääteiset työnsä eli ohjaavat ja valvovat kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toteutumista.

”Kun päätöksiä tehdään, meillä on mukana juristeja, lääkäreitä sekä terveydenhuollon ja hallinto-oikeuden asiantuntijoita. Ylijohtaja on lopulta päätöstemme ratkaisija”, Nikunen sanoo.

Aluehallintovirastoja ohjaa kahdeksan ministeriötä, ja tehtäviä on pilvin pimein.

Avit muun muassa valvovat ja ohjaavat kuntien toimintoja, kuten eri asteiden kouluja, varhaiskasvatusta ja kirjastoja. Ne myös valvovat elintarvikevalvonnan sujuvuutta ja myöntävät ympäristölupia.

Lisäksi aveille kuuluu esimerkiksi kiinteistönvälitysliikkeiden valvonta. Ne myöntävät alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntilupia. Tehtäviä on rahanpesun, terrorismin ja työsuojelunkin saralla.

Avien ei ole lain mukaan mahdollista olla tekemättä päätöksiä, jos alueella riehuu tartuntatauti. Päätösten pitää olla kuitenkin välttämättömiä. Niitä ei voi tehdä varmuuden vuoksi.

Välttämättömyyttä ja eri rajoitteiden käyttöä kussakin tilanteessa arvioidaan lain ja hallituksen kesäkuussa päivittämän hybridistrategian mukaan.

” ”Kyllä mekin mielellämme haluaisimme teatteriin nauttimaan. Vaikka olemmekin virkamiehiä, emme elä omassa kuplassamme.”

Avit kuulevat ennen päätöksiään asiantuntijoita, joista keskeisimmät ovat korona-aikana olleet THL:n lisäksi sairaanhoitopiirit ja alueelliset koronakoordinaatioryhmät.

Jos nämä ryhmät antavat lausunnon, jonka mukaan koronavirus leviää vakavasti jollain alueella tai tapahtumissa, avien on jokseenkin mahdotonta olla toimimatta.

Avit koordinoivat päätöksiä, mutta päätökset voivat poiketa toisistaan, vaikka ilmaantuvuus- ja muut luvut vaikuttavat samanlaisilta. Näin on muun muassa siksi, että alueiden tilanne voi olla muuttumassa eri suuntiin.

Päätöksissä ei ole kyse viranomaisen tahdosta tai mielipiteestä vaan laintulkinnasta, Nikunen ja Ekqvist painottavat useaan kertaan.

Tämä tarkoittaa, että jos avien mielestä lain mukaan pitää jatkaa nykyrajoituksilla, nykyiset rajoitukset pysyvät voimassa, vaikka kaikki kansalaiset, ministerit ja avien virkamiehet haluaisivat, että teattereihin voisi jo päästää enemmän väkeä.

”Olisin todella onnellinen, jos näitä päätöksiä ei tarvitsisi tehdä. Ja kyllä mekin mielellämme haluaisimme teatteriin nauttimaan. Vaikka olemmekin virkamiehiä, emme elä omassa kuplassamme”, Nikunen sanoo.

”Vaikka elantonsa menettäneestä yrittäjästä tämä kuulostaa kornilta ja vaikka olemme tylsiä harmaita virkamiehiä, meillä oikeasti sydän särkyy näiden ihmisten takia, joilta on päätösten takia lähtenyt elanto. Mutta tilanne on se, mikä se on, ja parhaamme mukaan olemme yrittäneet tätä hoitaa.”