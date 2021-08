Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) painottaa, että koronapassi on vaihtoehto suluille ja rajoituksille. HS kävi läpi neljän ministeriön näkemykset passista.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan ministeriöllä on tahtoa luoda ravintoloille ja tapahtumille maksimaaliset mahdollisuudet toimia.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ei ole jättämässä ravintoloita koronapassin ulkopuolelle, kertoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) HS:lle.

Näin ovat uutisoineet viime päivinä muiden muassa Uutissuomalainen ja Iltalehti.

”Jossain on nyt ymmärretty väärin”, Lintilä sanoo.

”TEMin kanta on sama kuin ennenkin: passi tulee ottaa käyttöön.”

Hänen mukaansa ministeriöllä on tahtoa luoda ravintoloille ja tapahtumille maksimaaliset mahdollisuudet toimia.

”Lähdemme siitä, ettei passi saisi tiukentaa tilannetta nykyisestä. Passille on tarvetta tilanteessa, jossa vaihtoehtona on pahenevasta tautitilanteesta aiheutuva merkittävä rajoitus tai sulku.”

Lintilä painottaa, että passi on vaihtoehto suluille ja rajoituksille.

passin käyttöön­ottamisella on tarkoitus lieventää nykyisiä rajoituksia tai välttää uusien, tiukempien rajoitusten käyttöön­otto. Lisäksi tavoitteena on helpottaa koronarajoituksista kärsineitä aloja. Aiemmin passin on arvioitu voivan tulla käyttöön aikaisintaan lokakuussa.

Passin valmistelua johtaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Tiistaihin mennessä neljä ministeriötä oli toimittanut näkemyksensä passista STM:lle.

TEMin esityksen mukaan tapahtuma-alalla ei ole järkevää erotella passin käyttö­tilannetta tapahtuman luonteen perusteella, vaan passin tulisi olla käytettävissä kaikissa sisä- että rajatuissa ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa.

Passia voitaisiin hyödyntää esityksen mukaan muun muassa teatteri- ja kesäteatteri­näytöksissä, elokuvateatteri­näytöksissä, konserteissa, festivaaleilla, urheilu­tapahtumissa ja -turnauksissa sekä kongresseissa, seminaareissa, messuilla ja koulutustilaisuuksissa.

Se mahdollistaisi poikkeukset henkilömäärä­rajoitukseen ja turvaväli­päätökseen: osallistujamäärät voitaisiin nostaa normaalille tasolle. Jos pääsylippu­ehtoihin sisällytettäisiin vaatimus passista, ei tilaisuuksia tarvitsisi peruuttaa mahdollisen alueellisen rajoituksenkaan takia.

Passivaatimus vaihtoehtona turvavälipäätökselle tai tilojen sulkemiselle tulisi esityksen mukaan ainakin ensivaiheessa rajata tartuntatauti­lain perusteella suljettaviin liikunta- ja urheilutiloihin, kuntosaleihin, yleisiin saunoihin, uimahalleihin ja kylpylöihin sekä tanssipaikkoihin ja kuorolaulu- ja harrastajateatteri­tiloihin.

Koska ravitsemis­liikkeiden osalta voimassa olevista rajoituksista säädetään valtio­neuvoston asetuksella, tulisi esityksen mukaan passin käyttöön­ottoa siltä osin vielä arvioida tarkemmin.

Passivaatimusta ei asetettaisi välttämättömiin julkisiin tai yksityisiin palveluihin kuten vähittäiskauppoihin, apteekkeihin, kampaamoihin, posteihin ja kirjastoihin.

Muista ministeriöistä opetus-ja kulttuuri­ministeriö (OKM) katsoo, että passin käyttöön­ottoa tulisi selvittää seuraavissa: esittävän taiteen esitykset, elokuva­esitykset, näyttelyiden avajaiset sekä kirja- ja teos­esittelyt, kulttuurialan esitelmä- ja keskustelu­tilaisuudet sekä muut vastaavat kulttuurialan yleisötilaisuudet. Lisäksi OKM listaa liikunta- ja urheilutapahtumat sekä nuorisoalan tapahtumat.

Ympäristöministeriö (YM) esittää passin käyttöönoton mahdollistamista rakennus­alalla, sillä se edistäisi koronaviruksen torjumista työmailla. Ministeriön mukaan toimialalla on koettu, että selkeä, työ­turvallisuus­velvoitteiden täyttämisen mahdollistava sääntely on ollut joko ”vajavaista, hajanaista tai jopa puuttunut kokonaan”.

Passi voitaisiin liittää rakennustyömaiden kulunvalvontaan ja sen käyttö olisi mahdollisuus, ei velvollisuus.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) arvioi muistiossaan, että koronapassi tulisi tarkastaa ennen liikenne­välineeseen nousua tai palvelun käyttämistä. Ministeriön arvion mukaan tämä olisi kuitenkin haasteellista kaupunkien ja kuntien sisäisessä joukko­liikenteessä. Täten passin hyödynnettävyys olisi todennäköisesti suurin esimerkiksi lentoliikenteessä ja muussa rajat ylittävässä liikenteessä, pitkän matkan linja-auto- sekä kaukojuna­liikenteessä.

Yrityksille tai kuluttajille passin käyttöön­otosta, kuten passin tarkastamisesta tai koronatestin tekemisestä, ei tulisi aiheutua huomattavia kustannuksia, TEM esittää.

Passista halutaan mahdollisimman yksinkertainen. LVM:n muistiossa nostetaan esille myös tietoturva ja henkilötietojen käsittely. Nykyisellään qr-koodillisen rokote­todistuksen saa Omakannasta joko sähköisessä muodossa tai paperilla. Korona­passin valmistelussa voitaisiin ministeriön mukaan arvioida, olisiko luotettavuuden takia tarvetta allekirjoittaa todistukset digitaalisesti.

TEMin esityksessä huomioidaan, että passivaatimusta tulee vielä arvioida syrjimättömyys­vaatimuksen näkökulmasta, sillä passin käyttöönotto voisi vaikuttaa asiakasvalintaan. Myös YM:n esityksessä muistutetaan, ettei passista tarvitsisi käydä ilmi, onko kysymyksessä rokotus vai negatiivinen testitulos.

Kaksi ministeriötä mainitsee näkemyksissään passin ikärajan. OKM:n mukaan mahdollista ikärajaa passin käytölle tulee tarkastella erityisesti suhteessa yhden­vertaisuuden vaatimukseen. TEM ehdottaa arvioimaan, voisiko ikäraja olla sama kuin matkustaessa Suomeen eli vuonna 2006 ja sen jälkeen syntyneet ihmiset.

Lisäksi TEM katsoo, että passivaatimusta ei tule ulottaa pieniin lapsiin. Näin ollen erityisesti lapsille suunnatuissa tiloissa, kuten sisä­leikkipuistoissa ja -leikkipaikoissa sekä huvi- ja teemapuistoissa, aukiolon vaatimuksena voisi olla lapsen mukana olevan vanhemman tai muun huoltajan passi.