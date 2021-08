Soini uskoo, että merkittävä syy Halla-ahon väistymiselle neljän puheenjohtaja­vuoden jälkeen oli se, ettei tämä kestänyt olla puoluejohtajana.

Perussuomalaisen puolueen aikoinaan perustanut Timo Soini (sin) antaa kyytiä puolueen nykymenolle ja erityisesti puheenjohtajan paikan jättäneelle Jussi Halla-aholle.

”Nyt olisi paikka tehdä historiaa ja puolueesta suuri. Jätkä ottaa hatkat ja vie kaaripyssynsä mettän reunaan. Ei hyvä Luoja”, Soini kommentoi STT:n haastattelussa.

Hän arvelee, että puolueella olisi ollut mahdollisuus voittaa eduskuntavaalit vuonna 2023, mutta Halla-ahon lähdön takia jopa mitalisijat ovat tiukassa.

”Se tulee näkymään vaalipäivänä. Miehet eivät mene äänestämään.”

Soini uskoo, että merkittävä syy väistymiselle neljän puheenjohtaja­vuoden jälkeen oli se, että Halla-aho ei tykännyt eikä kestänyt olla puoluejohtajana.

”Se paine on hirveä, tiedän sen. Hänelle täytyy antaa tunnustusta, että hän on sillä lailla järkevä, että ei tapata itseään homman takia.”

Soini uskoo Halla-ahon myös tajunneen, että jos puolue päätyy hallitukseen, se voi joutua samanlaiseen höykytykseen kuin aikoinaan pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksessa. Sekin vaihe on osa Soinin tuoretta omaelämäkertaa Yhden miehen enemmistö, jossa käydään läpi hänen vuosikymmeniä kestänyttä poliittista uraansa.

Soini kuitenkin myöntää, että perussuomalaiset on pärjännyt hänen lähtönsä jälkeen paremmin kuin hän etukäteen ajatteli.

”Se johtuu myös siitä, että muut puolueet ovat niin huonoja.”

Perussuomalaisten tuore puheenjohtaja Riikka Purra tarvitsisi Soinin mukaan oman linjan.

”Pitää olla jotain omaa, ei voi olla Halla-ahon klooni tai perintöprinsessa.”

Soini ihmettelee myös perussuomalaisten puoluekokouksen varapuheen­johtaja­valintoja, joista hän nostaa esiin kansanedustaja Sebastian Tynkkysen. Kolmanneksi varapuheen­johtajaksi valittu Tynkkynen on saanut jo kaksi tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja sai keväällä jälleen syytteen samasta rikosnimikkeestä.

”Miten tuolla tyylillä hoidetaan ihmisten asioita?” Soini ihmettelee.

Hän palaa jo aiemmin kertomaansa ajatukseen siitä, että Suomen poliittisessa kentässä on kraatterin kokoinen aukko. Soinin mukaan sen voisivat täyttää keskusta, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit tekemällä tiiviimpää yhteistyötä. Puolueilla olisi hänen laskelmiensa mukaan sen jälkeen yhteensä 30 prosentin kannatus.

”Se olisi suuri, Suomea hallittaisiin keskeltä.”

Hän ei kerro tekevänsä asialle aktiivisesti itse mitään mutta sanoo olevansa valmis auttamaan, jos joku ryhtyisi tällaista ajamaan.

Perussuomalaisten johto meni uusiksi Seinäjoella 14. elokuuta pidetyssä puoluekokouksessa. Kuvassa vasemmalta puheenjohtaja Riikka Purra, varapuheenjohtajat Leena Meri, Mauri Peltokangas ja Sebastian Tynkkynen sekä puoluesihteeri Arto Luukkanen.

Soini palaa kirjassaan myös dramaattisiin hetkiin vuonna 2017, kun perus­suomalaisten eduskuntaryhmä jakautui kahteen osaan. Kaikki perussuomalaiset ministerit ja joukko muita kansanedustajia erosivat perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja perustivat oman eduskuntaryhmän nimeltä Uusi vaihtoehto. Sen ympärille perustettiin Sininen tulevaisuus -puolue.

”Agenttitarinat siitä, että minä olisin johtanut Halla-ahon vastaista kapinaa tai ollut mitenkään valmistelemassa puolueoperaatiota ennen puoluekokousta, eivät ole totta. Näyttö on nolla. Olin käytännössä viimeinen kansanedustaja, joka päätti lähteä uuteen eduskuntaryhmään”, Soini kertoo kirjassa.

Päätökset tehdään ajassa niillä tiedoilla ja taidoilla, jotka silloin ovat saatavilla, Soini toteaa. Lopputulos olisi kuitenkin voinut olla erilainen, jos hänellä olisi sillä hetkellä ollut jaksamista johtaa ja ajatella selkeästi, Soini uskoo.

”Kukaan ei tätä esittänyt, enkä minäkään silloin, mutta mitä jos olisin mennyt [kristillis­demokraattien puheenjohtajalle] Essayahin Sarille ja sanonut, että lyödään sinisten ja kristillisten eduskuntaryhmät yhteen? Tämä on sellaista luovuutta, mitä pitäisi olla kriisitilanteessa. Mutta turha hurskastella, en tehnyt esitystä silloin”, hän sanoo haastattelussa.

Entinen ulkoministeri Soini kommentoi STT:n haastattelussa myös Afganistanin tilannetta.

Soini kertoo pitävänsä hyvänä, että myös Kabulin-suurlähetystöä vartioineita turvamiehiä evakuoidaan Suomeen. Soini arvelee, että vartijoiden määrä ei ole kovin huomattava ja heidät pystytään erottelemaan muista.

”Kyllä sieltä pystytään seulomaan oikeat henkilöt. Ei sieltä tuoda ketä tahansa meille”, hän sanoo.

Alun perin Suomen ei ollut tarkoitus evakuoida suurlähetystön turvallisuudesta vastanneita vartijoita. Soini pelkää, että päätöksessä vitkuttelun vuoksi joku turvamiehistä perheineen jää maahan jumiin.

Soini toimi ulkoministerinä vuosina 2015–2019, ja hänen kaudelleen sattui muun muassa suomalaisen avustustyöntekijän sieppaus Afganistanissa. Hän uskoo tietävänsä hyvin, mitä Afganistanissa parhaillaan tapahtuu.

”Tilanne on kamala, ja Suomi on aika hyvin tilanteen tasalla.”

Soinin mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on tekemässä "aikamoisen karhunpalveluksen" vetämällä joukot pois. Yhdysvallat on asettanut yhdysvaltalais­joukkojen Afganistanista vetäytymisen takarajan elokuun loppuun.

”Kuka tästä eteenpäin luottaa länteen? Olemmeko tästä eteenpäin tilanteessa, että Kiina saa tehdä uiguureille mitä vain, Valko-Venäjä saa tehdä omilleen mitä vain ja Afganistanissa saa tehdä mitä vain? Onko tämä uusi normaali?”

Soini on huolissaan siitä, että Euroopan unioni vaikuttaa olevan 27 palasena tilanteessa, jossa EU-mailla pitäisi olla yhteinen suunnitelma.

”Mikä on EU:n suunnitelma? Annetaan julkilausumia, vai?”

Soini: "Kun saa olla vapaa sielu, en mene ihan helposti häkkiin takaisin”

Pitkän linjan poliitikko ja perussuomalaisten perustaja Timo Soini on kirjoittanut kokemuksistaan Otavan kustantaman elämäkerran Yhden miehen enemmistö.

”Tarpeen tullen yksin oikeassa”, hän selittää kirjan nimen merkitystä STT:lle.

Soini vetäytyi syrjään valtakunnanpolitiikasta kesällä 2019. Viimeiseksi hän toimi ulkoministerinä Juha Sipilän (kesk) hallituksessa. Ulkoministeriys oli hänelle poliittisen uran parasta aikaa, ja sen muisteleminen saa kirjassa paljon tilaa.

Hän kuvailee uraansa poliitikkona rankaksi mutta hyväksi. Soini toimi 40 vuotta politiikassa, joista 30 vuotta ammatillisesti.

”Nyt kun olen 59-vuotias, tässä olisi ehkä yksi juttu, jonka voisi vielä tehdä. Olisiko se kuitenkin jotain muuta kuin politiikkaa? Pyrintöhän on ollut politiikasta ulos”, hän kertoo.

Kirjassa hän jättää kuitenkin europarlamentin oven auki.

”On se mahdollista. Minulla on verkostot olemassa, joten se olisi aika helppoa. Mutta katsotaan nyt, europarlamentti­vaaleihin on vielä aikaa”, hän sanoo.

Sekin on vielä auki, minkä maan tai puolueen edustajana hän mahdollisesti asettuisi ehdolle. Viime eurovaalien alla vuonna 2019 häntä kysyttiin sekä sinisten että kristillis­demokraattien listalle. Häntä haviteltiin ehdokkaaksi myös toisesta jäsenmaasta. Maata hän ei paljasta.

”Olin ulkoministerinä, kun vaalit olivat. Se olisi ollut vähän hankalaa.”

Hän toimi europarlamentaarikkona vuosina 2009–2011.

Soini on tehnyt kirjan ohella puhekeikkoja, joissa hän esitelmöi muun muassa populismista sekä ulko- ja turvallisuus­politiikasta. Hän käy myös parhaillaan keskusteluja Rauman suuntaan, jossa on haussa uusi kaupunginjohtaja.

”Jos he hakevat Raumalle ihmistä, joka uskaltaa visioida ja saa sinne ehkä jokusen mielenkiintoisen tyypin käymään, I am your man”, hän toteaa.

Mihin tahansa hän ei enää lähde mukaan, ja myös Tiina-vaimolla on sanottavansa asiaan.

”Kun saa olla vapaa sielu, en mene ihan helposti häkkiin takaisin.”