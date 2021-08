”Moni turvapaikkaa hakeneista ei sitä saanut ja osoittautui onneaan onkivaksi todellisen hädänalaisuuden sijaan”, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi.

Keskustan eduskuntaryhmän tuore puheenjohtaja Juha Pylväs kertoo HS:lle viitanneensa ”sosiaaliturvalla loisivilla elintasosurffareilla” turvapaikanhakijoihin.

Pylväs käytti ilmaisua puheessaan keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Seinäjoella keskiviikkona.

”Kyllä me tarvitsemme Suomeen myös omalla työllään toimeentulevia osaajia ulkomailta. Sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita sen sijaan emme tarvitse”, Pylväs sanoi puheessaan.

Pylväs jatkoi toteamalla, että kaikkein tärkeintä olisi saada suomalaisille työttömille töitä.

Mitä Pylväs tarkoitti ilmaisullaan?

”Sillä termillä tarkoitetaan sitä, kun tulee meidän yhteiskuntaamme hakemaan parempaa elintasoa ilman aikomustakaan tehdä mitään työtä tässä yhteiskunnassa”, Pylväs sanoo.

Pylvään mukaan hänen lausuntonsa käy yksiin keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon puheiden kanssa, sillä hänkin mainitsi ulkomaisen työvoiman tarpeesta.

Pylvään mielestä yleisessä keskustelussa maahanmuuttajat pannaan liikaa yhteen nippuun.

”Pakolaisjärjestelmähän tiedetään millaisia ihmisiä tulee tänne. He ovat hädänalaisia oikeasti. Turvapaikanhakijajärjestelmä, sehän on paperittomien järjestelmä. Me emme tiedä yhtään, keitä sieltä tulee, millä perusteella he tulevat, millä motiivilla he tulevat. He vain tulevat tänne”, Pylväs sanoo.

Työn perässä Suomeen tulevilla puolestaan on Pylvään mukaan tahto ja halu tulla osaksi yhteiskuntaa ja rakentaa sitä.

Eli ajattelet, että tällainen retoriikka, että osa ulkomaalaisista on loisia, ei vaikuta siihen, miltä Suomi näyttää työn perässä Suomeen tuleville?

”Ei. Ne on eri asioita.”

Eli viittasit turvapaikanhakijoihin siis tällä?

”Kyllä kyllä.”

Pylvään puhe herätti paheksuntaa osassa keskustaväestä keskiviikkona. Esimerkiksi keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen kommentoi asiaa Twitterissä.

”Sitä en käsitä, miksi puheeseen piti tunkea tällainen termi”, Markkanen kirjoitti.

Kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk) ei viitannut viestissään Pylvääseen, mutta kirjoitti keskiviikkona päivällä liittyneensä keskustaan ihmisyyden, tasa-arvon ja edistyksen arvojen vuoksi.

Aiemmin ”loisivista elintasosurffareista” on puhunut perussuomalaisten kansanedustaja, puolueen toinen varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas.

Peltokangas on saanut syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Iltalehden mukaan syyte on nostettu kahdesta kirjoituksesta, joista toisessa mainitaan: ”Minä haluan, että kielteisen päätöksen saaneet ja muut loisivat elintasosurfarit painuvat helvettiin tästä maasta.”

Keskustan puheenjohtaja Saarikko kommentoi asiaa HS:lle toteamalla, että ryhmänjohtaja vastaa omista sanoistaan. Hän halusi sen sijaan kuvailla puolueen linjaa asiassa.

”Sellaiseen nurkkaan, jossa keskusta katsoisi maailman hädänalaisia vain järjellä eikä sydämellä, en suostu puoluetta työntämään.”

Saarikon mukaan keskusta suhtautuu puolueena myönteisesti kehitysyhteistyöhön ja kiintiöpakolaisuuteen, ainakin verrattuna turvapaikkajärjestelmään. Hänen mukaansa vuoden 2015 tapahtumat osoittivat, että järjestelmä ei toimi.

”Koska niin moni turvapaikkaa hakeneista ei sitä saanut ja osoittautui onneaan onkivaksi todellisen hädänalaisuuden sijaan”, Saarikko sanoi.

”Järjestelmää kohtaan pitää olla kriittinen ja sitä pitää parantaa, mutta me muistamme keskustassa aina, että ihmisarvo on jakamaton.”

Saarikko itse sanoi puheessaan, että hän etsisi työvoimapulaan ratkaisuja muun muassa maahanmuuttajista.

”Ilman muualta tulevaa osaajien joukkoa tämä maa tulee näivettymään”, Saarikko sanoi.