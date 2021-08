”En halua, että me keskustassa tehostamme omaa sanomaamme kielellä, joka viiltää ihmisarvoa”, Annika Saarikko (kesk) sanoi.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo ilahtuneensa siitä, että ryhmänjohtaja Juha Pylväs halusi pahoitella sanavalintojaan.

Hän kommentoi asiaa keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

”Eninnäkin ryhmäpuheen­johtaja vastaa itse sanavalinnoistaan, mutta ilahduin siitä, että Juha halusi tätä pahoitella”, Saarikko sanoi.

Pylväs sanoi keskiviikkona kesäkokouksen puheessaan, että Suomeen tarvitaan omalla työllään toimeentulevia osaajia ulkomailta, mutta ”sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita sen sijaan emme tarvitse”. Torstaina aamulla hän julkaisi Facebook-kirjoituksen, jossa hän pahoitteli sanavalintaansa.

Saarikko sanoi, että asiasta nopeasti virinnyt keskustelu muistuttaa sanojen suuresta voimasta.

”En halua, että me keskustassa tehostamme omaa sanomaamme kielellä, joka viiltää ihmisarvoa”, hän sanoi.

”Päättäjän puhe on kuin kompassi kansalaisille, miten toisistamme puhumme.”

Saarikko sanoi, että maltillinen keskustelu maahanmuutosta ”avosylin ja betoniseinän linjan välissä” on vaikeaa. Hänen mielestään maahanmuuton tilanteesta ja sisällöstä on kuitenkin tärkeä puhua ja hänen mielestään on oikein, että Pylväs niin halusi tehdä.

Saarikko jatkoi huolella valmistellun oloisessa vastauksessaan, että kestävin tapa auttaa ihmisiä on lähellä. Tämän jälkeen tulee hänen mukaansa pakolaiskiintiön korottamisen vaihtoehto.

”Sillekin on valmius, mutta minä en lähde julkiseen huutokauppaan siitä, milloin ja miten paljon.”

Saarikko nosti lisäksi esiin, että vuonna 2015 turvapaikanhakijoina Suomeen tulleista kaikki eivät saaneet jäädä Suomeen.

”Järjestelmää väärinkäytettiin, turvaa väittivät etsivänsä hekin, jotka eivät sitä aidosti tarvinneet”, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan kotouttamisen ytimessä ovat kieli, koulu ja työ.

”Jos maahan jäämiseen luvan saanut henkilö jää vain kotiin, oleilee, eikä osallistu, silloin myös me yhteiskuntana olemme tehneet virheen. Se on väärin maahan tulijaa mutta myös tätä yhteiskuntaa kohtaan.”

Pylväs itse kommentoi turvapaikka­politiikan uudistamista korostamalla EU:n roolia. Hänen mielestään unionin suunta on ollut oikea, ja sitä tulisi jatkaa.

Ryhmänjohtaja Pylväs linjasi tiedotustilaisuudessa, että keskustan eduskuntaryhmälle budjettiriihi on ensisijaisesti talous- ja työllisyysriihi. Vasemmistoliitto ja vihreät ovat kesän mittaan puhuneet ahkerasti ilmastoriihestä.

Yhtenä työllisyystoimena Saarikko on esittänyt väliaikaista opintotuen tulorajojen nostamista.

Hän arvioi tilaisuudessa, että tulorajoja voitaisiin nostaa joillakin kymmenillä prosenteilla, mutta sanoi yksityiskohtien olevan hallituksen neuvottelujen kysymyksiä.

Työvoimapulaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuolto­alalla liittyy Saarikon mukaan myös Suomen koronastrategia. Hänen mielestään tulisi avata keskustelu siitä, kuinka kauan tartunnanjäljitystä aiotaan jatkaa.

Oikaisu 26.8. kello 15.03: Korjattu ministeri Saarikon ensimmäisestä sitaatista sana ”kommentoida” oikeaan sanaan ”pahoitella”.