Esitutkinta Yli-Viikarin rikosepäilyistä siirtyy syyteharkintaan. Osasta teoista epäillään myös toista viraston johtajaa.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) entinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari kiistää edelleen kaikki rikosepäilyt ja sanoo odottavansa syyttäjän näkemystä asiasta. Yli-Viikari kommentoi keskusrikospoliisin (krp) esitutkinnan valmistumista STT:lle lyhyesti sähköpostitse torstaina.

”Kuten olen aiemmin todennut, minusta on tärkeää, että voimme Suomessa luottaa siihen, että asiat tutkitaan riippumattomasti ja perusteellisesti. Poliisin ja syyttäjän työ tutkittavana olevien asioiden parissa etenee ja odotan syyttäjän näkemystä”, hän kirjoitti.

Krp kertoi torstaina saaneensa valmiiksi esitutkinnan Yli-Viikarin rikosepäilyistä. Asia etenee seuraavaksi syyteharkintaan.

Lue lisää: Esitutkinta Tytti Yli-Viikarin rikosepäilyistä valmistui – epäilyt virkarikoksista VTV:n johdossa etenevät syyttäjän arvioitavaksi, Yli-Viikari kiistää yhä rikosepäilyt

Yli-Viikaria epäillään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, maksuvälinepetoksesta ja kahdesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Epäily törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta koskee työsopimusta, jolla VTV:n työntekijälle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta ennen eläkkeelle jäämistä. Sopimuksen tekivät Yli-Viikari ja viraston tuolloinen hallintojohtaja Mikko Koiranen.

Myös Koirasta epäillään asiassa samoista rikosnimikkeistä. Hänkin on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Poliisitutkinnassa on ollut myös Yli-Viikarin työmatkoilla kertyneiden Finnair Plus -lentopisteiden käyttö. Krp epäilee, että Yli-Viikari on käyttänyt lentopisteitä henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Tältä osin häntä epäillään maksuvälinepetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Yli-Viikari ja sittemmin viraston lakiasiainjohtajaksi siirtynyt Koiranen pidätettiin viroistaan huhtikuussa rikosepäilyjen takia. Kesäkuun lopulla eduskunnan täysistunto irtisanoi Yli-Viikarin. Se katsoi, että luottamus Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia VTV:n pääjohtajana oli kokonaisuutena arvioiden romahtanut hänen toimintansa vuoksi.

VTV:n tehtävänä on tarkastaa muun muassa valtion viranomaisten, liikelaitosten ja rahastojen taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Yli-Viikari on valittanut virasta pidättämisestään sekä irtisanomisestaan Helsingin hallinto-oikeuteen. Myös Koiranen on valittanut virasta pidättämisestään.

Koiranen kiitti torstaina krp:n esitutkintaa asialliseksi ja sanoi myös odottavansa nyt syyttäjän ratkaisua asiassa.

”Olen alusta alkaen katsonut, että tästä ylitarkastajan kanssa tehdystä sopimuksesta ei muodostu rikosta – kenellekään ei ole tahallisesti aiheutettu vahinkoa tai pyritty hyötymään”, Koiranen sanoi STT:lle.

Koirasen mukaan sopimuksella ylitarkastajan virkasuhde päättyi tämän henkilökohtaiseen eläkeikään, joka oli jonkin verran yli 64 vuotta, kun tämä olisi voinut olla virassa 68-vuotiaaksi. Hänelle ei myöskään maksettu täyttä palkkaa kahdelta vuodelta, vaan puolen vuoden jälkeen palkka putosi 48 prosenttiin, Koiranen korostaa.

”Siinä haettiin ylitarkastajan pitkän työuran päättymistä sopimuksella, joka oli virastolle taloudellisesti edullisin vaihtoehto ja tämän henkilön työuran päättymisen kannalta myös hänelle hyväksyttävä vaihtoehto”, Koiranen sanoi.