EU:lta tulossa kymmeniä miljoonia öljylämmityksestä luopumisen tukemiseksi.

Valtioneuvosto antoi torstaina asetuksen öljylämmityksestä luopumisen avustuksista pientaloissa. Asetuksen myötä jaettavaksi vapautuu vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa tarkoitusta varten osoitetut 9,4 miljoonaa euroa.

Luopumisavustus on saavuttanut ympäristöministeriön mukaan suuren suosion. Sitä on hakenut vuodessa jo yli 15 000 öljylämmitteisen pientalon omistajaa. Myönteisen päätöksen on saanut vajaat 8 000 hakijaa ja kielteisen hieman yli 500 hakijaa.

Hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä yli puoli vuotta, mutta käsittelyn odotetaan nopeutuvan, kun hakemusjonoa päästään purkamaan nyt jaettavaksi vapautuneiden määrärahojen turvin. Hakemusten käsittelyyn on palkattu myös lisävoimia elokuusta alkaen.

Avustusta voidaan myöntää pientalon omistavalle yksityishenkilölle tai kuolinpesälle, kun ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljylämmitys korvataan fossiilittomaan energiaan perustuvalla lämmitysjärjestelmällä, ja kun muutostöiden kustannukset ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen.

Avustuksen määrä on 4 000 euroa siirryttäessä öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun ja 2 500 euroa siirryttäessä muihin fossiilittomiin lämmitysjärjestelmiin.

Suomen on määrä saada EU:n elpymispaketista lisää rahaa öljylämmityksestä luopumisen tukemiseksi.

Toukokuussa julkistetussa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa linjataan, että öljylämmityksestä luopumista tuetaan EU:n elvytysvaroista yhteensä 70 miljoonan euron lisärahalla. Siitä 65 miljoonaa euroa ohjataan pientalojen omistajille ja 5 miljoonaa euroa kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille.

Tämä mahdollistaa noin 15 000 rakennuksen siirtymisen pois öljylämmityksestä ja tuottaa noin 100 000 hiilidioksiditonnin vuotuiset päästövähennykset. Komission odotetaan hyväksyvän Suomen kestävän kasvun ohjelman kuluvan syksyn aikana.

Tukemalla öljylämmityksen vaihtamista fossiilittomaan lämmitykseen hallitus pyrkii vähentämään Suomen päästöjä ja toteuttamaan tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035.

Hallitusohjelman tavoitteena on, että fossiilisesta öljylämmityksestä luovutaan Suomessa 2030-luvun alkuun mennessä, julkisissa rakennuksissa jo vuoteen 2024 mennessä. Öljylämmityksestä luopuminen auttaa Suomea myös merkittävästi saavuttamaan taakanjakosektorille vuodelle 2030 asetetut EU:n ilmastotavoitteet. Rakennukset ja rakentaminen tuottavat kolmasosan Suomen ilmastopäästöistä.