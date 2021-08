Hallituksessa on jälleen väännetty kättä, millä kriteereillä maahan voi saapua.

Suomi on jatkamassa poikkeussääntöjä rajoilla koronaviruksen takia.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) valmistellaan asetusta, jonka mukaan Suomeen pääsisi syksyllä matkustamaan ilman mitään koronavirustodistuksia vain maista, joissa on riittävän korkea rokotuskattavuus.

HS:n tietojen mukaan yksi vaihtoehto on, että rokotuskattavuus lähtömaassa pitää olla suurin piirtein samalla tasolla kuin Suomessa.

Päätöksiä asiasta ei ole, mutta asialla on kiire, sillä voimassa oleva rajaturvallisuutta koskevan asetuksen voimassaolo päättyy 31. elokuuta.

Uusi rajaturvallisuutta koskeva asetus on tiettävästi tulossa hallituksen ylimääräiseen istuntoon maanantaina tai tiistaina.

Nykyään niin sanottujen vihreiden maiden listalle pääsee, jos lähtömaassa tartunnan saaneiden määrä on ollut hyvin alhainen eli niin sanottu ilmaantuvuus­luku on ollut viime kahden viikon aikana alle 10 koronavirus­tapausta 100 000:ta asukasta kohti.

Tämä päätös syntyi kesän alussa pitkän kinailun jälkeen. Keskusta ja ruotsalainen kansanpuolue olisivat halunneet, että tuo luku olisi ollut 25, mutta STM:n tiukempi kanta voitti.

Sama kiista on jatkunut tällä viikolla, kun hallituspuolueet ovat neuvotelleet uudesta raja-asetuksesta. Erimielisyydestä kertoi ensin Iltalehti.

Luku voi siis pysyä edelleen 10:ssä tai nousta 25:een. Päätöstä asiasta ei ole tehty, mutta on varsin mahdollista, että asetuksen hallitukselle esittelevän ministeriön eli STM:n kanta voittaa.

Mikäli rokotuskattavuus otetaan uudeksi kriteeriksi, niin sanottujen vihreiden maiden listalle ei pääse pelkästään sillä perusteella, että maan luku on alle 10 tai 25.

Tämän lisäksi myös rokotuskattavuuden pitää olla hyvällä tolalla.

Osassa Euroopan maita testejä tehdään varsin vähän, jolloin luku ei välttämättä anna oikeaa kuvaa maan todellisesta koronatilanteesta. Tämä on yksi syy, miksi STM haluaa rokotuskattavuuden kriteeristöön.

Käytännössä muutoksella ei ole kovin suurta merkitystä siihen, kuinka vapaasti Suomeen pääsee matkustamaan.

Edelleen matkustajan pitää olla valmis osoittamaan rokotustodistus tai todistus negatiivisesta testituloksesta tai vastikään sairastetusta taudista, jos hän tulee maasta, joka ei ole niin sanotulla vihreällä listalla. Tämä lista päivitetään säännöllisin väliajoin.

Euroopassa jo valtaosa kansalaisista on rokotettu kahteen kertaan, jolloin he pääsevät Suomeen ilman karanteeneja tai testejä. Kahden annoksen rokotuskattavuus on Euroopassa keskimäärin suurempi kuin Suomessa.

Euroopan unionista saisi Suomeen tulla vapaasti tällä hetkellä vain Puolasta, jos kriteerinä olisi pelkästään alle 10 tapausta 100 000 ihmistä kohden kahden viime viikon aikana. Jos sitä nostetaan 25:een, listalle todennäköisesti pääsisivät myös Unkari, Slovania ja Tsekki.

STM haluaa pitää kiinni tiukoista maahantulosäännöistä, jotta koronaviruksen deltamuunnoksen leviämistä voidaan hillitä.

Kesällä STM perusteli tiukkaa linjaansa sillä, että delta­muunnoksen takia korona­tilanne voi olla syksyllä yhtä paha kuin viime talvena, mikäli maat eivät ole varovaisia.