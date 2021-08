Krista Kiurun (sd) mukaan tavoitteena on helpottaa tilaisuuksien ja tapahtumien avaamista ottamalla käyttöön koronapassi ministeriöiden yhteisen valmistelun pohjalta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoo Twitterissä, että tartuntatautilain muutoksia käsitellään hallituksessa ensi viikolla.

Kiurun mukaan tavoitteena on helpottaa tilaisuuksien ja tapahtumien avaamista ottamalla käyttöön koronapassi ministeriöiden yhteisen valmistelun pohjalta.

”Koronapassilla olisi mahdollista myös luopua kahden metrin turvaväleistä. Tavoitteena on tuoda tartuntatautilain muutokset mahdollisimman pian eduskunnan käsiteltäväksi”, Kiuru kirjoittaa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) ilmoitti perjantaina, että nykyiset korona­rajoitukset – kahden metrin turvavälit ja myös määräys tapahtumien lohkomisesta – pysyvät toistaiseksi voimassa Uudellamaalla ja muualla Etelä-Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi viime viikon torstaina ohjauskirjeen, jonka mukaan pienen riskin yleisötapahtumissa ei kiihtymis- ja leviämisalueillakaan edellytetä kahden metrin turvaväliä eikä yleisöä tarvitse lohkoa osiin.

Kahden metrin turvavälivaatimus pohjautuu tartuntatautilain pykälään 58 d, jonka muuttamista ovat perjantaina vaatineet muun muassa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) sekä oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r).

Kurvinen sanoi aiemmin perjantaina HS:n haastattelussa odottavansa, että sosiaali- ja terveysministeriö sekä ministeri Kiuru antavat viipymättä lakiesityksen tartuntatauti­lain muutoksesta siten, että laissa oleva kohta turvaväleistä poistetaan ja avi pääsee tekemään tulkintansa tällä perusteella.

”Odotan pikavauhdilla – ensi viikolla – että STM tuo lakimuutoksen esiin. Kysymys on minusta koko hallituksen uskottavuudesta”, Kurvinen sanoi.

Henrikssonin mukaan tartuntatautilakia on syytä muuttaa ja muutostarve on jo kiireellinen. Hänen mukaansa turvaväleistä säätävä tartuntatautilain kohta ei enää vastaa sitä, mitä hallitus on tavoitellut.

”Tilanne on nyt muuttunut, ja pykälä ei vastaa kaikin osin alkuperäisiä tavoitteita”, Henriksson sanoi STT:lle.

Henrikssonin mukaan kansalaistenkin on vaikea ymmärtää, miksi junassa saa istua toisen ihmisen kanssa vierekkäin, mutta osassa Suomea teatterissa on pidettävä kahden metrin turvaväli.

”Aluehallintovirastojen täytyy luonnollisesti soveltaa voimassa olevaa lakia, mutta nyt 58 d -pykälän tulkinta johtaa eri tulokseen eri puolella maata. Siksi tarvitsemme lakimuutoksen.”

Henrikssonin käsityksen mukaan tartuntatautilain muutostarpeesta on hallituksessa yksimielisyys.