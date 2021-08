”Ulkomaille voi voimakeinoja käyttämään lähettää sotilaallisia yksiköitä helpommin muiden pyynnöstä kuin omia auttamaan. Se on melkoinen ristiriita”, Niinistö sanoo.

Evakuointioperaatio Kabulissa paljasti Suomen lainsäädännössä puutteen, joka pitäisi pikimmiten korjata, katsoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Niinistö ehdotti Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että lainsäädäntöä pitäisi muuttaa siten, että suomalaissotilaita voidaan helpommin lähettää auttamaan Suomen kansalaisia ulkomaille tilanteessa, jossa kohdemaa ei pyyntöä voi tai halua esittää.

”Sellainen hassu rakennelma on, että ulkomaille voi voimakeinoja käyttämään lähettää sotilaallisia yksiköitä helpommin muiden pyynnöstä kuin omia auttamaan. Se on melkoinen ristiriita”, Niinistö sanoi.

Kun ääriliike Taleban valtasi Afganistanin pääkaupungin Kabulin, Suomessa havahduttiin tilanteeseen, että kaupungin lentokentälle oli lähetettävä sotilaita turvaamaan Suomen kansalaisten ja heitä auttaneiden afgaanien evakuointia. Tilanteessa ajauduttiin kuitenkin juridisesti hankalaan tilanteeseen, sillä lainsäädännöstä oli vaikea löytää pykälää, joka olisi joukkojen lähettämisen sallinut.

Lopulta päätös tehtiin vuonna 2017 voimaan tulleen kansainvälisen avun antamista koskevan lain nojalla. Laki edellytti avunpyyntöä toiselta maalta tai kansainväliseltä organisaatiolta, ja tässä tapauksessa avunpyyntö tuli EU:lta ja Natolta. Lakia käytettiin ensimmäistä kertaa.

Niinistö katsoo, että vastaaviin tilanteisiin pitäisi varautua lakimuutoksella.

”Kyllä siihen tarvittaisiin jokin selkeä, mahdollistava pykälä. Asia olisi huomattavasti selkeämpi. Eihän se sen kummempaa tarvitse kuin luodaan päätöksen­tekomekanismi, jolla säädetään, millä ehdoilla ja kuka päättää, että suomalaisjoukkoja lähetetään auttamaan suomalaisia maailmalla.”

Niinistö uskoo, että lakimuutokselle on laaja tuki.

”Luulen, että kaikki mukana olevat sen hyvin ymmärtävät.”

Kaikesta huolimatta Niinistö katsoo, että päätöksenteko asiassa oli ripeää.

”Ei se niin kovin montaa päivää kestänyt. Aika vaikea on löytää maailmalta esimerkkiä, jossa parlamentti tänään ratkaisee asian, joka sille eilen illalla on tuotu.”

Suomi keskeytti evakuoinnit Kabulista torstaina. Afganistanista saatiin evakuoitua 330 ihmistä. Kymmeniä evakuointilistalla olevia ihmisiä jäi yhä Afganistaniin.

Niinistön mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nämä ihmiset jäisivät auttamatta maahan.

”Nyt täytyy muistaa, että vaikka Suomen suojajoukot ja virkamiehet lähtivät, koko tämän prosessin aikana on ollut hienoa yhteistoimintaa liittolaisten kesken. Yhdysvallat on paikalla edelleen varsin vahvasti. Olen ymmärtänyt niin, että he ovat jo antaneet apua liittolaisilleen ja tulevat sitä edelleen antamaan. Ei tässä tilanne ole millään tavalla päättynyt”, Niinistö sanoo.

”Ymmärrän näin, että aivan selvästi siitä on käyty koko ajan keskusteluja, kuinka paljon Yhdysvallat kykenee auttamaan.”