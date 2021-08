83 henkilön ryhmä pääsi lentämään pois Kabulista lauantaina aamupäivällä.

Suomen Kabulin-suurlähetystön turvamiehet ja heidän perheensä on saatu lennätettyä pois maasta, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoo. Työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään on yhteensä 83, joista valtaosa lapsia.

”He ovat laskeutuneet jo välilaskupaikkaan, josta heidän matkansa jatkuu lähipäivinä Suomeen”, Haavisto kertoo.

Suurlähetystölle turvallisuuspalveluita tarjonneen yrityksen työntekijät onnistuttiin saamaan Kabulin lentokentän porttien sisäpuolelle perjantai-iltana. Tätä ennen ryhmä odotti pääsyä kentälle bussissa 58 tuntia Talebanin tiesululla 700 metrin päässä lentokentän portista.

Suomi neuvotteli Talebanin johdon kanssa, jotta ryhmä päästettäisiin läpi. Apua Suomi sai Turkilta, Qatarilta ja Venäjältä. Lopulta evakuoitavat saivat kävellä lentokentälle. Haaviston käsityksen mukaan Suomen bussin kohdalla tehtiin jonkinlainen poikkeus.

”Tässä on ollut valtava vääntö ja urakka, että tämä on saatu onnistumaan”, Haavisto kertoo.

Kaikkinensa Suomi on nyt evakuoinut Afganistanista runsaat 410 ihmistä.

Suomen erikoisjoukot tutkivat evakuoitavia tiistaina ennen Kabulin lentokentälle menemistä. Lapsen kasvot on sumennettu turvallisuussyistä.

Ryhmä pääsi lennolle Kabulista lauantaina aamupäivällä Yhdysvaltojen joukkojen avustamana.

”Amerikkalaisjoukot sitoutuivat Suomen ryhmän auttamiseen ihailtavalla tavalla, tästä heille iso kiitos.”

Haavisto kertoo, että Suomen evakuointilistalla on vielä yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat yhä Afganistanissa. Nämä ihmiset eivät ole päässeet lentokentälle esimerkiksi terveydentilansa vuoksi.

”Etsimme keinoja heidän auttamisekseen. Mutta tähän aikaikkunaan heitä ei ollut mahdollista enää saada, sillä Yhdysvallat on jo siirtynyt tilanteeseen, jossa he evakuoivat omia joukkojaan. Tämän joukon osalta he tekivät poikkeuksen. Tämä oli heiltä valtavaa venymistä, että auttoivat Suomea tilanteessa, jossa heidän omia joukkojaan jo evakuoidaan”, Haavisto sanoo.