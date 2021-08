”Suomessa ei ole ollut tapana hoitaa ulkopolitiikkaa parlamentista käsin julistuksilla”, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) sanoo.

Mika Niikko on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.

Useiden Euroopan maiden parlamenteista on tällä viikolla tullut julkista tukea Liettualle, joka on joutunut Kiinan kovenevan painostuksen kohteeksi.

Muun muassa Ruotsin, Saksan, Ranskan, Britannian ja Baltian maiden parlamenttien ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajat tuomitsevat yhteisessä julkilausumassa Kiinan toimet ja korostavat, ettei EU- ja Nato-jäsenmaan sisäisiin asioihin puuttuminen ole Kiinalta sopivaa.

Allekirjoittajiin lukeutuvat myös Yhdysvaltain senaatin ja Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokuntien puheenjohtajat. Britannian parlamentin alahuoneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Tom Tugendhat jakoi julkilausuman viestipalvelu Twitterissä.

Suomen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Mika Niikon (ps) nimi kuitenkin puuttuu listasta. Tätä ihmetteli sosiaalisessa mediassa Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves.

Niikko perustelee asiaa HS:lle tekstiviestitse.

”Liettuan julistus on asiasisällöltään asianmukainen. Suomessa ei kuitenkaan ole ollut tapana hoitaa ulkopolitiikkaa parlamentista käsin julistuksilla”, hän kirjoittaa.

Näin sanoo myös valiokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja (sd). Hän vahvistaa, että valiokuntaa on lähestytty asiassa.

”Suomen parlamentarismiin ei kuulu se, että valiokunnat antaisivat julkilausumia. Meillä ei ole sellaista käytäntöä. Valiokunta ei voi olla kuin Teiniliiton liittokokous, joka tuomitsee milloin mitäkin.”

Kansanedustajat voivat kuitenkin henkilökohtaisesti osallistua julkilausumiin. Niikko sanoo, ettei hän halunnut allekirjoittaa julkilausumaa edes henkilökohtaisesti, koska olisi asemansa vuoksi edustanut valiokuntaa. Hän sanoo, että julkilausuman sisältö on sinänsä hyvä.

Liettuan ja Kiinan välit ovat kärjistyneet kesän mittaan.

Toukokuussa Liettua ilmoitti jättävänsä Kiinan ja Itä-Euroopan maiden välisen 17+1-kokoonpanon. Politico-lehdessä Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergis kehotti myös muita EU-maita jättämään kokoonpanon ja vaalimaan EU:n yhtenäisyyttä suhteessa Kiinaan.

Heinäkuussa Liettua ja Taiwan ilmoittivat edustajiston perustamisesta molemmin puolin. Liike ärsytti Kiinan poliittisen johdon, joka katsoo, että Taiwan on ainoastaan kapinoiva maakunta, ei itsenäinen valtio.

Poikkeuksellista Liettuaan perustettavassa edustajistossa on se, että ensimmäistä kertaa sen nimessä lukee Taiwan, ei Taipei. Kiinan Taipei on Pekingin käyttämä muoto, jonka on tarkoitus alleviivata sitä, että kyseessä ei ole itsenäinen valtio.

Kiina reagoi ilmoitukseen voimakkaasti. Se veti lähettiläänsä Vilnasta ja karkotti Liettuan lähettilään Pekingistä. Ilmeisesti Kiina on myös ottanut käyttöön taloudelliset painostuskeinot. BNS-uutistoimiston mukaan kiinalaiset viranomaiset ovat lakanneet käsittelemästä elintarvikevientiin liittyviä lupapapereita Liettuasta. The Guardian kertoo, että Taiwanin ulkoministeriön mukaan Kiina on pysäyttänyt junarahdin Liettuaan.

Niikko kertoo, että hän on menossa ensi viikolla Liettuaan.

”Keskustelemme Valko-Venäjän rajalla tapahtuvasta hybridivaikuttamisesta ja varmaan tämä kyseinen asia nousee esiin. Molemmissa todella tärkeää on EU:n yhtenäinen ulkopolitiikka ja toiminta”, Niikko kirjoittaa.

