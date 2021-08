Hallitus käsittelee tällä viikolla laajasti koronarajoituksista luopumista. Iso lakipaketti on tulossa syyskuun puolivälissä, mutta kahden metrin rajoituksesta aiotaan säätää jo sitä ennen.

Hallituspuolueet ovat sopineet, että määritelmä kahden metrin turvavälistä poistetaan tartuntatautilaista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi asiasta Twitteristä maanantaina.

Marinin mukaan muutos on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valmistelussa, ja se viedään eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pikaisesti.

Marinin mukaan hallituspuolueiden puheenjohtajaviisikko on käsitellyt asiaa viimeksi maanantaina.

Asiaa käsitellään sote-ministerityöryhmässä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johdolla tiistaina.

Koko hallituksen neuvottelu on suunniteltu torstaiksi.

HS:n tietojen mukaan lakimuutos valmistellaan pikapikaa, jotta se olisi eduskunnan käsittelyssä, kun eduskunta ensi viikolla palaa kesätauolta.

Tiistaina kokouksessa käsitellään myös muun muassa uutta koronastrategian toimenpideohjelmaa ja siihen liittyviä tartuntatautilain muutoksia.

Käsittelyssä on myös koronapassi.

Ministeri Kiuru viestii, että tiedot kokouksen aiheista pitävät paikkaansa, mutta muuten hän ei halua kommentoida poliittisesti keskeneräistä asiaa.

Hallituksella on kova paine linjata tarkemmin, miten koronarajoituksista aiotaan Suomessa luopua.

Hallitus on kertonut, että laajoista rajoituksista luovutaan sen jälkeen, kun rokotuskattavuus on 80–90 prosenttia. Hallitus ei kuitenkaan ole vielä julkaissut edes uutta koronapolitiikkansa strategista linjausta, vaikka se on käytännössä hallituksessa hyväksytty jo elokuun puolivälissä.

Paine hallitusta kohtaa koveni viime perjantaina, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) piti aikaisemmat koronarajoitukset voimassa.

Avi päätti näin, vaikka sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kirjeellään yritti ohjeistaa, että teatteriin ja muihin niin sanottuihin vähäriskisiin tilaisuuksiin voisi osallistua 75 prosenttia tilojen sallitusta asiakasmäärästä.

STM pyrki ohjauskirjeellään siihen, etteivät avit enää noudata tartuntatautilakiin kirjattua kahden metrin turvaväliä tilaisuuksissa, joissa ihmiset istuvat numeroiduilla paikoilla liikkumatta ja hiljaa esityksen ajan.

Avien pitää kuunnella ennen päätöstään muun muassa alueen sairaanhoitopiirejä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL). Näin ne tekivät nytkin.

Avit päättivät asiantuntijoilta saamansa tiedon perusteella, ettei kahden metrin rajoituksesta ole syytä luopua.

Avi antoi kuitenkin toivoa: ehkä ensi viikolla siirrytään ohjauskirjeen toivomiin vapautuksiin mikäli koronatilanne rauhoittuu.

Kahden metrin sääntö perustuu kesän kynnyksellä säädettyyn 58 d -pykälään.

Kaksi metriä on laissa ennen kaikkea terveysviranomaisten suosituksen takia. Suomen tartuntatautiviranomaiset perustelivat kahden metrin kirjaamista lakiin sillä, että kaksi metriä on kansainvälisten terveysjärjestöjen suositus.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan enemmistö olisi ollut valmis ainakin väljentämään kahden metrin turvaväliä, mutta viranomaisten, STM:n ja niitä tukevan Sdp:n kanta voitti. Hallituspuolueet pysyivät STM:n tekemän lakiesityksen takana.

Jostain syystä metrit kirjattiin lakiin, kun toinen vaihtoehto olisi ollut määritellä turvavälistä aina tilanteen mukaan asetuksella tai ohjauskirjeellä.

Vaikka hallituspuolueissa on halu poistaa laista kirjaus kahdesta metristä, se ei välttämättä ole ihan helppoa.

Keskeinen ongelma on se, että muutos voi vaatia perustelut samoin kuin se, jos jatkossa turvaväleistä ohjataan asetuksilla tai ohjeilla.

Perusteluissa turvaudutaan laajasti THL:n näkemyksiin. THL puolestaan oli yksi asiantuntijoista, joka suositteli kahta metriä lakiin.

Vielä monimutkaisemmaksi tilanteen tekee se, että STM:n teattereiden rajoitusten väljentämiseen pyrkinyt ohjauskirje perustui myös THL:n arvioon eri tilaisuuksien riskipitoisuudesta.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi MTV:n haastattelussa lauantaina, että tartuntatautilaki muutetaan kokonaisuutena uuden koronastrategian mukaisesti syyskuun loppupuolella. Hän ei puhunut mitään kahden metrin turvavälin pikakäsittelystä. Tästä syntyi käsitys, ettei hallitus ole tekemässä mitään kahdelle metrille, vaikka näin se on luvannut.

Hallituspuolueissa Varhilan puheet hämmästyttivät. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoi MTV:lle, että hallituksessa on yhteisymmärrys nopean lakimuutoksen tarpeesta.

HS:n tietojen mukaan hallituksen on tarkoitus viedä eduskuntaan syyskuun puolivälissä lakipaketti, joka sisältää muun muassa koronapassin, ravintoloiden rajoitusten siirtämisen hallitukselta aluehallintoviranomaisille ja useita muita pykäliä.

Eduskunnan pitäisi päättää lakipaketista lokakuun puoliväliin mennessä, sillä silloin osa nykyisistä koronaviruksen takia säädetyistä laista vanhenee.

HS:n useista lähteistä saaman tiedon mukaan oikeusministeriö katsoo, että koronapassista voi säätää varsin yksinkertaisella lisäyksellä tartuntatautilakiin.

Eduskunta voi halutessaan säätää koronapassista nopeammin kuin muista paketissa olevista asioista.

