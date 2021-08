Sisäministeri Maria Ohisalo luonnehtii kokousta erittäin tärkeäksi. Ohisalo toivoo tilanteen vauhdittavan EU:n turvapaikkapolitiikan uudistusta.

Bryssel

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) toivoo EU:n etenevän nopeammin turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkansa uudistuksessa nyt, kun Afganistanin tilanne lisää painetta pakolaisvirtojen kasvuun.

Ohisalo osallistuu tiistaina EU:n sisäministereiden ylimääräiseen kokoukseen Brysselissä. Kokoukseen saapuessaan Ohisalo luonnehti sitä erittäin tärkeäksi.

Sisäministereiden on tarkoitus keskustella alkuiltapäivästä alkaneessa kokouksessa Afganistanin tilanteen muuttoliike- ja turvallisuusvaikutuksista. EU:ssa pelkona on, että vuoden 2015 pakolaistilanne toistuu, kun Talebanin hallintoa pakenevat afganistanilaiset lähtevät kotimaastaan.

Uutistoimisto Reutersin näkemän päätösluonnoksen mukaan EU-maat pyrkivät yhdessä ”koordinoidusti ja järjestäytyneesti” estämään hallitsemattoman pakolaisuuden Afganistanista.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on arvioinut, että noin puoli miljoonaa afganistanilaista voi paeta kotimaastaan ennen vuoden loppua. Naapurimaissa Pakistanissa ja Iranissa on jo ennestään 2,2 miljoonaa pakolaista Afganistanista.

EU:n tarkoitus on tiivistää yhteistyötä Afganistanin naapurimaiden kanssa, jotta niitä voitaisiin tukea maahantulijoiden vastaanottamisessa.

”Olemme paremmin valmistautuneita kuin vuonna 2015”, Euroopan sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson sanoi kokoukseen tullessaan.

EU:n pelkona on myös se, että laiton maahantulo ja siihen liittyvä rikollisuus kiihtyvät Afganistanin pakolaistilanteen myötä. Toinen pelko on se, että Afganistanin turvallisuustilanne lisää terrorismin uhkaa niin Afganistanin lähialueilla kuin Euroopassa.

Ohisalo on esittänyt Suomen osalta pakolaiskiintiön kaksinkertaistamista ensi vuodelle. Asiaa käsitellään budjettiriihessä ensi viikolla. Nykyinen kiintiö on 1 050 pakolaista vuodessa. Kiintiöpakolaiset ovat ihmisiä, jotka YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on määritellyt pakolaiseksi.

Komissio julkaisi ehdotuksensa turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan uudistamiseksi vuosi sitten. Uudistukseen liittyy yhteisvastuumekanismi, jossa jäsenmaa sitoutuisi paine- tai kriisitilanteessa ottamaan turvapaikanhakijoita sisäisenä siirtona tai sitoutuisi auttamaan jotain muuta jäsenmaata palautuksissa.

Vastuunkantomekanismi herätti vastalauseita useissa jäsenmaissa.

Muutoin uudistus muun muassa pyrkii luomaan jäsenmaiden kesken yhtenäiset säännöt laittomasti maahan tulleiden seulontaan Schengen-alueen ulkorajoilla.

Esitys muuttaa niin sanotun Dublin-käytännön, jonka mukaan tulomaasta muualle Eurooppaan lähtenyt ja siellä uuden turvapaikkahakemuksen tehnyt tulija pitäisi palauttaa takaisin alkuperäiseen tulomaahansa.

