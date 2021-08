Suurlähettiläs Jussi Tanner johti Suomen poikkeuksellista evakuointioperaatiota Kabulin lentokentällä.

Suomen evakuointioperaatiota Afganistanista toteutettiin hyvin haastavissa, vaarallisissa ja joka päivä muuttuvissa olosuhteissa. Näin kertoo evakuointia Kabulin-kentältä johtanut suurlähettiläs Jussi Tanner HS:lle.

Tanner saapui kentälle ulkoministeriön kollegansa kanssa tiistaina 17. elokuuta. Taleban oli vallannut Kabulin edeltävänä sunnuntaina ja kentällä oli revennyt kaaos.

Sitten Yhdysvaltain armeija oli ottanut kentän haltuunsa ja palauttanut järjestyksen. Lentokentän porttien ulkopuolella oli alussa ollut rauhallisempi tilanne, mutta se muuttui nopeasti kaoottiseksi.

Piirityksenomainen asetelma, valtava ilmasilta ja ihmisten määrä tekivät Kabulin-operaatiosta ainutlaatuisen Suomen valtion evakuointi­operaatioiden historiassa, Tanner arvioi.

Kabulin lentokentän evakuointioperaatiossa suurimmat riskit suomalaisille olivat hänen mukaansa vahinkolaukaukset, terrori-iskut ja tarkka-ampujat.

Tanner itse ei ollut ensimmäistä kertaa haastavassa paikassa. Hän tuli suomalaisille tutuksi ulkoministeriön erityisedustajana al-Holin operaatiossa, jossa on kotiutettu Syyriasta suomalaislapsia ja lasten mukana on tuotu myös heidän äitejään.

Operaatio on poliittisesti tulenarka, koska äideillä on kytköksiä Isis-terroristijärjestöön. Tannerin pyysi tehtävään ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr).

Al-Hol-tehtävää varten Tanner jätti paikkansa Suomen pysyvän YK-edustuston toiseksi korkeimpana virkamiehenä. Al-Holin lisäksi Tanner on ollut mukana esimerkiksi suomalaisten sieppaustapauksen selvittämisessä Jemenissä.

Tannerin mukaan on vaikea arvioida, miten paljon vaarallisempi Kabulin kenttä oli suhteessa muihin haastaviin operaatioihin. Jos vaikka Koillis-Syyriassa ajaa väärälle tiesululle, tilanne voi muuttua yht’äkkiä hyvin vaaralliseksi, hän sanoo.

Samalla Tanner toteaa, että hän ei halua vähätellä Kabulin-operaation vaarallisuutta.

”Toimintaympäristö oli hyvin erityislaatuinen: saartorengas­tyyppinen tilanne, jossa kaoottisuus ja ihmisten volyymi olivat ihan omaa luokkaansa”, hän sanoo.

”Ja kyllä tämä on siinä mielessä vaarallisin operaatio ollut, että vaikka vahinkolaukauksen tai terrori-iskun kohteeksi joutumisen riski on varmaan tilastollisessa mielessä ollut suurempi kuin minkään muun meidän operaation kohdalla.”

Kentän läheisyydessä oli muutama ammuskelutapaus.

Suomalaiset lähtivät Kabulin kentältä viime torstaina, samoihin aikoihin monen muun valtion kanssa. Samana päivänä terroristijärjestö Isis-K:n jäsen räjäytti itsensä lentokentälle pyrkivässä väkijoukossa. Iskussa kuoli yli 170 ihmistä ja parisataa haavoittui.

” Suojausjoukon tulolla oli käänteentekevä vaikutus. Vasta se tarjosi mahdollisuuden aktiivisesti ja suunnitelmallisesti auttaa ihmisiä lentokentälle. Ennen sitä toiminta oli ollut reaktiivista.

Suomen evakuoinnit tehostuivat, kun puolustusvoimien sotilaat saapuivat Kabulin lentokentälle lauantaina 21. elokuuta auttamaan tehtävässä. Tätä ennen ulkoministeriön virkamiehet olivat saaneet evakuoitua noin 60 ihmistä.

Sotilaiden saapuminen oli tärkeää monestakin syystä. Heitä tarvittiin muun muassa kommunikoimaan toisten maiden sotilaiden kanssa.

Lisäksi oli tärkeää, että Suomi näkyi kentän evakuointipisteillä, eikä siihen ollut kunnollista mahdollisuutta hyvin pienellä virkamiesryhmällä.

Loppujen lopuksi Suomi sai evakuoitua yli 400 ihmistä noin kymmenessä päivässä.

”Lopputulos oli parempi kuin mitä aluksi ajattelimme. Tuo luku on mielestäni paljon suhteessa evakuointilistalla olleiden määrään”, Tanner sanoo.

”Varsinkin kun lista eli niin, että sinne alkoi tupsahdella ihmisiä jotka heräsivät tilanteeseen aika myöhään. Osa oli saattanut asua pitkään jossain päin Afganistania, mutta he ilmoittautuivat vasta, kun olimme suurin piirtein jo pakkaamassa tavarat ja lähtemässä pois. Kaikkia viimeisiä tulijoita on aina mahdoton saada. Lisäksi aina on sellaisia henkilöitä, joista ei ole kunnon tietoja, on väärät numerot ja puutteelliset nimet.”

Kaiken lisäksi suomalaisten maali liikkui. Hallitus teki ensimmäiset evakuointipäätöksensä yli viikko sitten perjantaina ja sunnuntaina, mutta päätöstä täydennettiin vielä myöhään viime viikon tiistaina.

Tällä päätöksellä evakuointilistalle otettiin myös Suomen lähetystöä turvanneet henkilöt ja heidän perheensä. Tanner sanoo, että kun nämäkin 83 ihmistä saatiin evakuoitua jäi olo, että evakuointioperaatio oli ”osittainen onnistuminen”. Osittainen muun muassa siksi, että kaikkia Suomen listalla olleita ei saatu yrityksestä huolimatta evakuoitua.

Tannerin mukaan operaatio oli melko onnistunut myös ”osumatarkkuuden” suhteen. Hän tarkoittaa sillä sitä, että Suomi onnistui varsin hyvin evakuoimaan oikeat ihmiset ja jättämään evakuoimatta muut. Kentän kaaoksessa se ei ollut helppoa.

Vaikka Suomeen evakuoitujen ihmisten määrä on pienempi kuin muilla Pohjoismailla, se on Tannerin mukaan myös luontevaa, koska Suomessa asuu selkeästi vähemmän afganistanilaistaustaisia.

” Kabulin-operaatio oli myös sillä tavalla erilainen kuin muut, että kyseessä oli lyhyt, intensiivinen rykäys. Se tietysti vaati porukalta aika paljon, että kaikkien oli mukauduttava muuttuviin tilanteisiin hyvin nopeasti.

Kabulin lentokentän evakuointioperaatio on nyt päättynyt, mutta Suomi jatkaa maasta pois pyrkivien auttamista. Tanner sanoo, että hän ei tähän työhön enää osallistu.

Sen sijaan Tanner jatkaa työtään Syyrian al-Holin leirin kotiuttamis­operaation parissa. Al-Holin operaatio jatkuu yhä, koska leirillä on edelleen suomalaisia lapsia.

Oliko Kabulin-operaatio Tannerin uran haastavin paikka?

”Ei, ei minun mielestäni”, Tanner vastaa hetkeäkään empimättä.

”Näitä operaatioita voi tietysti tarkastella monelta eri kantilta, mutta kyllä al-Hol on neuvottelutilanteena ollut paljon vaikeampi.”

Yksi etu Kabulin-operaatiossa oli selkeys, Tanner jatkaa. Tavoite ja tehtävät olivat selviä ja kaikki olivat niistä yhtä mieltä. Lisäksi Suomella oli kentällä ja Helsingissä erittäin hyvä ulkoministeriön ja puolustusvoimien organisaatio, jossa oli Tannerin mukaan ”etuoikeus” tehdä töitä.

”Kabulin-operaatio oli myös sillä tavalla erilainen kuin muut, että kyseessä oli lyhyt, intensiivinen rykäys. Se tietysti vaati porukalta aika paljon, että kaikkien oli mukauduttava muuttuviin tilanteisiin hyvin nopeasti.”

Kabulin-operaatio on herättänyt vaatimuksia Suomen lainsäädännön päivittämisestä.

Operaation juridisessa hiomisessa kesti kolmisen päivää, koska lainsäädäntö ei ole varautunut tilanteisiin, joissa suomalaiset sotilaat lähtevät ulkomaille auttamaan toista suomalaista viranomaista. Puolustusvoimien suojausjoukko pystyi lähtemään ulkoministeriön evakuointioperaation tueksi ikään kuin sen siivellä, että EU ja Nato olivat pyytäneet Suomelta apua.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja ulkoministeri Pekka Haavisto ovat ottaneet esille lainsäädännön uudistamistarpeen.

Mitä asiasta ajattelee Tanner, jolla on ensikäden kokemusta tilanteesta?

”Olen aika vähän tätä ajatellut, jos suoraan sanotaan. Mutta olisi hyvä, jos kynnys olisi matalampi kuin se on nyt ollut. Olisi hyvä, jos voisimme lähettää sotilaita apuun monipuolisemmin eri tilanteisiin.”

On epäselvää, miten paljon nopeammin sotilaat olisi saatu Kabuliin, vaikka lainsäädäntö olisi ollut valmis tällaisiin tilanteisiin. Myös itse sotilasoperaation valmistelu vaati oman aikansa.

Tanner arvioi, että jos sotilaat olisi saatu paikalle nopeammin, se olisi todennäköisesti jouduttanut evakuointeja ja useampi ihminen olisi saatu Suomeen turvaan.

”Ei se olisi välttämättä vaikuttanut radikaalisti, mutta olisimme voineet olla suunnitelmallisempia jo aiemmin. Olisimme voineet käyttää päivät paremmin hyväksi.”