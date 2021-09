Elina Valtonen: Euroopan keskus­pankki on lakaissut euroalueen ongelmat maton alle

Kokoomuksen kansanedustaja sanoo, että löysä rahapolitiikka näyttää johtavan inflaation kiihtymiseen ja ennen pitkää lyhyiden korkojen nousuun. Se voi tietää vaikeuksia keski- ja pienituloisille.

Kansanedustaja Elina Valtonen (kok) on yksi neljästä kansanedustajasta, jotka osallistuvat eduskunnan edustajina EU:n tulevaisuutta pohtivaan Euroopan laajuiseen työhön. Valtonen kuvattiin Vanhan kirkon puistossa Helsingissä.

Mistä Suomen EU-keskustelussa puhutaan liian vähän?

Rahaliiton tulevaisuudesta ja siitä, että euroalueen ratkaisemattomat ongelmat on lakaistu maton alle, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Elina Valtonen.

Häntä huolestuttaa se, että koronapandemian takia Euroopan keskuspankin (EKP) rahapolitiikka on entistäkin löysempää. EKP:n tase on kaksinkertaistunut vuodessa, kun pankki on käynnistänyt velkakirjojen osto-ohjelmia ja tukenut rahoitusjärjestelmää.

Sen seurauksena valtiot ovat voineet ottaa velkaa kaksin käsin, mutta korot eivät ole nousseet. Niin sanottu markkinakuri ei nyt toimi: markkinat eivät määrittele, millaisella korolla ja miten pitkäksi aikaa valtio saa velkaa.

Kaikki suuret keskuspankit elvyttävät taloutta, mutta Euroopassa taso on omaa luokkaansa verrattuna euroalueen kokoon, Valtonen sanoo.

”Pahoin pelkään, että meillä on isompia ongelmia tulossa tulevaisuudessa.”

EKP on itsenäinen toimija, joten poliitikot eivät määrittele sen rahapolitiikkaa. Valtosen mukaan olisi kuitenkin hyvä keskustella, mitä nykyisestä rahapolitiikasta voi seurata. Valtioneuvoston tuoreehkossa EU-politiikan selonteossa aihe kuitataan lyhyellä yhteenvedolla.

” ”Rikkain kymmenen prosenttia on vaurastunut oleellisesti, kun taas pieni- ja keskituloisissa töissä olevien elintaso on polkenut aika lailla paikoillaan.”

Taloudessa tunnelma on hyvä. Pörssikurssit ovat pysyneet korkealla, kiinteistömarkkinat ovat kasvavilla alueilla kovassa vedossa, ja kuluttajien luottamus tulevaan on horjumatonta.

Se peittää pinnan alla olevan ison jakolinjan, joka koskee koko euroaluetta.

”Varallisuuserot ovat erkaantuneet. Tämä näkyy myös Suomessa. Rikkain kymmenen prosenttia on vaurastunut oleellisesti, kun taas pieni- ja keskituloisissa töissä olevien elintaso on polkenut aika lailla paikoillaan”, Valtonen sanoo.

”Suomessa alueellinen jako on vahva, koska valtaosa ihmisten omaisuudesta on kiinni asumisessa.”

Valtonen näkee tilanteessa useita huolenaiheita, joista päällimmäinen on inflaatio eli kuluttajahintojen nousu. Siitä on jo merkkejä esimerkiksi Saksassa, jossa elokuun inflaatiovauhti oli 3,9 prosenttia.

”Keskuspankki ei pysty nyt lopettamaan osto-ohjelmaansa, koska useat maat, esimerkiksi Italia, joutuisivat vaikeuksiin. Pitkät korot pidetään alhaalla, mutta keskuspankki voi jossakin vaiheessa joutua nostamaan ohjauskorkoa.”

Valtio siis saa edelleen lainaa edullisesti. Sen sijaan lyhyiden korkojen nousu voi olla raskasta niille, joilla on esimerkiksi asuntolainaa – varsinkin jos asunto ei sijaitse paraatipaikoilla eikä sen arvo ole noussut.

”Lainanhoitokustannukset nousevat, samalla myös muut elinkustannukset. Suomessa se olisi raskasta, koska meillä on jo valmiiksi eurooppalaisittain korkeat elinkustannukset. Jos taloudellinen perusta murenee eikä ihmisten elintaso nouse, sillä on vaikutuksia kaikkeen muuhunkin meidän paino­arvoomme.”

Valtonen ei usko, että euroalueen mailla on ilman velkajärjestelyä paluuta vakaus- ja kasvusopimuksen velkaa koskeviin sääntöihin, jotka menivät tilapäisesti hyllylle koronapandemian takia.

”Käy todennäköisesti niin, että maiden velat ikään kuin unohdetaan sinne keskuspankin taseisiin ja velkatasoja korjataan teknisesti alaspäin.”

Valtosen mukaan maiden väliset erot säilyvät silti, ja jos keskuspankki jonain päivänä luopuu osto-ohjelmista, silloin ”jyvät erotellaan akanoista”.

Tuolloin keskeistä ei ole niinkään velan taso vaan se, mikä on markkinoiden odotus maan kyvystä tuottaa kasvua ja veroeuroja tulevaisuudessa.

”Suomessa juuri tämä näkymä on heikko. Talouskasvuennuste on Euroopan heikoin lähivuosina, väestö ikääntyy, eikä näköpiirissä ole, että velkaantuminen taittuisi.”

Valtosen mukaan Suomen kannattaisi laittaa oma kotipesä kuntoon ja pyrkiä tervehdyttämään kansantalous ja julkinen talous.

Siinä kokoomuksen reseptit ovat moneen otteeseen kerrottuja: talouskasvun edellytykset kuntoon, työmarkkinoille lisää paikallista sopimista, jarrua velkaantumiselle.

Laajempi huoli liittyy koko Eurooppaan, joka Valtosen mielestä on jäämässä Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen talouskasvussa, vaurauden kehityksessä ja teknologiassa.

”Nämä kaikki ovat tulevaisuudessa poliittista valtaa.”

” ”Me olemme myönteisesti Eurooppaan ja syvenevään integraatioon suhtautuva porukka.”

Kokoomuksen oma EU-suhde on herättänyt kysymyksiä sen jälkeen kun puolue aikoi keväällä äänestää EU:n elpymisvälinettä koskeneessa päätöksessä tyhjää.

Tämä olisi voinut vaarantaa elpymisvälineen hyväksynnän eduskunnassa. Lopulta eduskuntaryhmä antoi kansanedustajille vapauden äänestää haluamallaan tavalla, jolloin 26 äänesti puolesta ja 10 vastaan.

Elpymisvälineen kokoomuslaisten vastustajien mielestä ongelma oli muun muassa siinä, että EU ottaa elvytyksen rahoittamiseen yhteistä velkaa, vaikka aiemmin tätä ei ole sallittu.

Valtosen mukaan puolue tekee parhaillaan EU-linjauksia puheenjohtaja Petteri Orpon johdolla.

”Me olemme myönteisesti Eurooppaan ja syvenevään integraatioon suhtautuva porukka. Olemme valmiita keskustelemaan siitä, mitä toimivaltuuksia tulevaisuudessa siirretään Euroopan tasolle, eikä meillä ole ongelmaa siinä yhteydessä lisätä yhteisiä varoja.”

Esimerkiksi Frontexia eli yhteistä rajavalvontaa sopisi Valtosen mielestä vahvistaa, samoin turvallisuuspolitiikkaa, perustutkimusta ja ilmastotoimia.

Kokoomus kannattaa myös sitä, että EU siirtyisi ulko- ja turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa määrä­enemmistö­päätöksiin. Nyt vaaditaan jäsenmaiden yksimielisyys, mikä vaikeuttaa ja hidastaa päätöksentekoa.

”Tulevaisuudessa voitaisiin lähteä kehittämään eurooppalaista armeijaa, jolla olisi yhteinen komentokeskus ja joka olisi yhteensopiva Naton kanssa. Suomessa tämä voisi toimia kansallisten puolustusvoimien rinnalla.”

Valtosen oma haave on yhteinen eurooppalainen digitaalinen yliopisto, johon jäsenmaiden yliopistot voisivat syöttää oman digitaalisen kurssitarjontansa, sekä eurooppalainen koulutustili.

Hänen mielestään Euroopassa tulisi ottaa kaikki irti siitä, että fyysisen paikan merkitys niin opinnoissa kuin töissäkin on katoamaan päin.

Valtonen on yksi neljästä kansanedustajasta, jotka osallistuvat eduskunnan edustajina käynnissä olevaan Euroopan tulevaisuus­konferenssiin.

Tulevaisuuskonferenssi on toistaiseksi vielä etäiseksi jäänyt Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on päästää ja innostaa kansalaiset keskustelemaan EU:n suunnasta. Kansalaismielipiteitä voi muun muassa kirjata digitaaliselle alustalle, minkä lisäksi tulossa on erilaisia tapahtumia myös Suomessa.

Tulevaisuuskonferenssi kokoontuu Strasbourgiin Ranskaan täysistuntoihin, jolloin mukana on kansalaisten lisäksi instituutioiden edustajia. Lopputulokset ja johtopäätökset kerrotaan ensi keväänä.

Valtonen sanoo suhtautuvansa tulevaisuuskonferenssiin avoimesti.

”On tärkeää, että EU-kysymyksistä keskustellaan hyvin laajasti, se on itseisarvo jo sinänsä. Jos päästään lopputuloksiin, esimerkiksi lakimuutoksiin tai jopa EU:n perussopimuksen muutoksiin, olemme kokoomuksessa avoimia sillekin.”