Koronapassia voisivat käyttää esimerkiksi ravintolat ja kulttuuritilaisuudet, jos niihin kohdistuu viranomaisten asettamia koronarajoitteita.

Hallitus kokoontuu tänään torstaina neuvottelemaan toimista, joilla Suomessa luovutaan nykyisistä koronarajoituksista.

Neuvotteluissa kiireellisin asia on niin sanotun kahden metrin turvavälin poistaminen tartuntatautilaista, jotta vähäriskisiä tapahtumia voidaan avata terveysturvallisesti myös alueilla, joissa koronavirusta leviää paljon.

Se on määrä saada eduskunnan käsittelyyn heti, kun eduskunta saapuu lomalta ensi viikolla.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat tekivät kahden metrin poistosta periaatepäätöksen maanantaina. Kahta metriä ja muita torstaina käsiteltäviä asioita on pohjustanut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johtama sote-ministerityöryhmä tiistaista lähtien.

Lue lisää: Pääministeri Marin: Kahden metrin turvaväli­säännöstä luovutaan, hallitus valmistelee pikaista lakimuutosta

Kahden metrin turvaväli ei ehkä poistu kokonaan terveysviranomaisten koronaviruksen vastaisen kamppailun keinovalikoimasta, mutta lakia muutetaan niin, ettei se anna aluehallintovirastoille aihetta määrätä kaikkiin tilaisuuksiin kahden metrin turvaväliä.

Moni on odottanut pikaista päätöstä myös koronapassista, mutta se siirtynee eduskunnan päätettäväksi samaan aikaan kuin muut Suomen avautumiseen liittyvät tartuntatautilain muutokset.

Näillä näkymin hallitus antaa myös koronapassin sisältävän lakipaketin eduskunnan käsiteltäväksi 15. syyskuuta.

HS:n tietojen mukaan koronapassin valmistelu on pitkällä.

Ilmeisesti passista tulee itse lakiin vain maininta, että koronapassia voi käyttää laissa tai lain perusteluissa luetelluissa paikoissa silloin, jos tapahtumaan kohdistuu viranomaisten asettamia koronarajoitteita.

Tällaisiksi rajoitteeksi ei tämän hetken valmistelussa lasketa hygieniaa ja maskeja koskevia suosituksia tai määräyksiä.

Passia voisivat käyttää ainakin ravintolat sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumat. Sen sijaan passia ei voisi vaatia esimerkiksi kaupoissa tai julkisissa tiloissa.

Lain valmistelun aikana ehdot voivat vielä muuttua.

Hallitus käsittelee myös uutta koronavirusstrategiaa.

Nykyisen niin sanotun hybridistrategian päämäärä on ehkäistä koronaviruksen leviämistä, mutta uuden strategian lähtökohta on pitää Suomi avoimena mahdollisimman laajasti. Lähtökohta on siis hyvin erilainen.

Uusi koronastrategia koostuu strategisesta linjauksesta ja sen toimeenpanosuunnitelmasta.

Hallitus hyväksyi uuden koronastrategian linjaukset alustavasti 12. elokuuta, mutta sen julkistaminen haluttiin siirtää aikaan, jolloin myös konkreettisista toimenpiteistä on päätökset.

Strategisen ohjelman ydin kuitenkin on kerrottu: Suomi luopuu rajoitteista, kun 80–90 prosenttia vähintään 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan.

Lue lisää: HS:n tiedot: Suomi avautuu laajasti lokakuun alussa, jos yli 80 prosenttia vähintään 12-vuotiaista kansalaisista on saanut tuolloin kaksi koronarokotetta

Aikatauluun vaikuttaa kuitenkin se, kuinka nopeasti suomalaisia saadaan rokotettua.

Toimenpideohjelmassa mainitaan muun muassa, millaiset hygieniasäännöt jäävät edelleen voimaan.

Strategia tulee sisältämään myös niin sanotun hätäjarrutusmekanismin, joka otetaan käyttöön, mikäli sairaalat täyttyvät uuden koronavirusmuunnoksen takia.

Hätäjarrumekanismissa viruksen torjunnassa siirryttäisiin takaisin valtakunnallisiin toimenpiteisiin. Hätäjarrutuksen toimenpiteiden takia tartuntatautilakia todennäköisesti muutetaan.

Lähtökohta on, että laajoista kansallisista koronarajoituksista luovutaan. Jatkossa alueelliset viranomaiset päättäisivät toimista, joilla koronaviruspesäkkeet taltutetaan.

Alueellisten viranomaisten vastuulle on määrä siirtää myös ravintoloita koskevat rajoitukset. Nykyisin niistä päättää hallitus.

Rajoituksissa otettaisiin huomioon esimerkiksi koronaviruksen leviämiseen liittyvä riski tapahtumassa, eli kaikkia tapahtumia ei kohdeltaisi samalla tavalla.

Rajoituksien pitäisi olla mahdollisimman yhdenmukaisia. Nykyään ravintoloita, harrastuksia ja teattereita on rajoitettu hyvin eri tavoin. Lasten harrastukset ovat välillä olleet kiinni samaan aikaan, kun baarit ovat olleet auki, ja ravintolan asiakasmäärää on pitänyt radikaalisti pienentää, jos paikalla on esiintyjä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on määrä antaa ohjauskirje, jossa eri tilojen, tilaisuuksien ja tapahtumien koronariski on määritelty.

Myös etätyöstä ja maskeista tullaan antamaan uudet ohjeistukset.

Myös rajaturvallisuutta koskeva laki uusitaan, sillä nykyinen varsin tiukka laki on voimassa lokakuun puoliväliin saakka.

Todennäköisesti rajojen yli ei jatkossakaan pääse kuin erikseen asetuksessa määritellyistä koronaturvallisista maista, jos tulijalla ei ole osoittaa esimerkiksi todistusta kahdesta koronatodistuksesta.