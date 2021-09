Nokia vaatii työntekijöiden maahan­muuton helpottamista Suomessa: ”Lupa­prosessit ovat ruuhkautuneita ja niiden kestoa on vaikea ennakoida”

Lähes puolet yhtiön Suomessa palkkaamista työntekijöistä on muita kuin Suomen kansalaisia.

Verkkolaitteita valmistavan Nokian mielestä työperäistä maahanmuuttoa Suomeen on helpotettava.

”On selvää, että suomalainen elinkeinoelämä ei saa tarpeeksi osaavaa ja kilpailukykyistä työvoimaa pelkästään Suomen kansalaisten joukosta kouluttamalla. Jotta menestyisimme kansainvälisessä kilpailussa, erityisasiantuntijoiden maahanmuuttoa on sujuvoitettava, eikä lupa­prosesseja pidä missään tapauksessa enää hankaloittaa tai hidastaa”, kirjoittaa Nokian johtoryhmän jäsen, matkapuhelinverkkojen johtaja ja Suomen maajohtaja Tommi Uitto Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoituksessa.

Nokia on palkannut Suomessa vuosina 2018–2020 noin 1 200 työntekijää vakinaisiin työsuhteisiin, ja aikoo palkata tänä vuonna 500 työntekijää lisää. Ylivoimaisesti suurin osa heistä työskentelee Uiton mukaan erityisasiantuntemusta vaativissa tuotekehitystehtävissä.

”Hieman yli puolet Nokian palkkaamista ihmisistä on Suomen kansalaisia, lähes puolet muiden maiden kansalaisia. Palkkaamme parhaat hakijat suosimatta mitään kansallisuutta muun muassa siksi, että meidän on menestyttävä kansainvälisillä markkinoilla rajussa kilpailussa. Kahden viime vuoden aikana Nokiaan palkattujen joukossa on 59 eri kansallisuutta”, Uitto kirjoittaa.

Hänen mukaansa elinkeinoelämä tarvitsee Suomessa paitsi korkealaatuista koulutusjärjestelmää kilpailukykyisen ja osaavan työvoiman kehittämiseksi, myös erityisasiantuntijoiden työperäisen maahanmuuton sujuvoittamista.

”Nykyisellään lupaprosessit ovat ruuhkautuneita ja niiden kestoa on vaikea ennakoida: lupien käsittely voi kestää 3–9 kuukautta. Lisäksi työskentelyn aloittamista hidastaa se, että palkanmaksua varten tarvittavien henkilötunnuksen, veronumeron ja pankkitilin saamiseen kuluu useita viikkoja.”

Uiton mielestä on vaarana, että ilman toimintatapojen uudistamista ja riittävää resursointia oleskelu-, työlupa- ja taustaselvitysprosessit ruuhkautuvat ja hidastuvat entisestään.

”Nokia maksaa Suomessa työntekijöilleen työn vaativuusluokan (job grade) mukaista palkkaa kansallisuudesta riippumatta. Tekniikan akateemisten liiton tilastojen perusteella Nokia maksaa Suomessa muihin yrityksiin verrattuna keskimääräistä palkkaa, vaikka muualla syntyneiden tai muiden maiden kansalaisten osuus henkilöstöstämme on suuri.”