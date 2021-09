Vihreät vaati tiistaina, että 30 prosenttia Suomen maa- ja meripinta-alasta suojeltaisiin. Keskustan Joonas Könttä pitää tätä epärealistisena.

Hallituskumppanien vihreiden ja keskustan sanailu kiihtyy ensi viikon budjettiriihen lähestyessä.

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä syyttää luonnonsuojeluvaatimuksia esittäneitä vihreitä irtautumisesta todellisuudesta.

”Mitä lähempänä hallituksen budjettiriihi on, sitä kauempana vihreät tuntuvat olevan todellisuudesta”, Könttä sanailee keskiviikkona lähettämässään tiedotteessa.

Vihreät vaati tiistaina Ilta-Sanomien mukaan, että 30 prosenttia Suomen maa- ja meripinta-alasta suojeltaisiin. Myös kaikki luonnontilaiset metsät pitäisi suojella.

”Tästä on pidettävä kiinni. Kuinka muuten voidaan vaatia Amazonin suojelua tai ylipäätään mitään köyhiltä mailta”, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari sanoi puolueen kesäkokouksessa.

Könttä hämmästelee, tarkoittaako tämä, että myös Helsingistä suojeltaisiin kolmannes.

”Se johtaisi melkoiseen punavihreiden uudelleensijoittamiseen esimerkiksi Kalliosta.”

Könttä vaatii, että budjettiriihessä ei päätetä toimista, jotka vahingoittaisivat suomalaista metsätaloutta.

”Ratkaisuista fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi kotimaisilla uusiutuvilla olemme aina valmiita neuvottelemaan”, hän kirjoittaa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari kuvattiin vihreän eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Evon retkeilyalueella Hämeenlinnassa tiistaina.

Vihreille on tärkeää, että budjettiriihessä pidetään kiinni hallituksen sopimasta ilmastotavoitteesta ja siihen liittyvistä päätöksistä.

”Valmistelut on valmisteltu, näitä asioita on selvitelty tässä maassa hyvin pitkään. Aika päätöksille on nyt”, Kari sanoi tiistaina.

Tällä hetkellä ei hänen mukaansa ole mitään yhtä tiettyä taikaiskua tai päätöstä, jolla saadaan ilmastotavoitteet saavutettua vaan useita eri virkamiesten valmistamia esityksiä monille eri sektoreille.

Jo aiemmin vihreät on nostanut esiin turvepeltojen raivaamisen, Kari sanoi.

”Toinen sellainen asia, jota me haluamme viedä jo tässä kohtaa eteenpäin, on luontopääoman mukaan ottaminen kansantalouden kirjanpitoon. Haluamme, että luontokato on osa päätöksentekoa ja ohjaa sitä.”

Luontokadon pysäyttäminen on Karin mukaan ihan yhtä kriittistä kuin ilmastokriisin pysäyttäminen.

”Tämä on asia, johon ei ole herätty vielä lainkaan samalla vakavuudella.”

Hallituksen budjettiriihi on ensi viikolla. Vihreät on vaatinut, että riihessä tehdään loput ilmastopäätökset, jotta Suomi saavuttaa ilmastoneutraaliustavoitteensa vuonna 2035.