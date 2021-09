Ulkoasiainvaliokunnan valtuuskunta vieraili Liettuassa keskustelemassa siirtolaistilanteesta.

SiirtolaisTilanne Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla on rauhoittunut aiempaan verrattuna. Samalla rajan tuntumassa voi kuitenkin uhata humanitaarinen kriisi talven tullessa, arvioivat eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan edustajat, jotka vierailivat Liettuassa tiistaina ja keskiviikkona.

”Tulijoiden määrä on nyt rauhoittunut. Kun aiemmin tuli noin 300 henkilöä yössä, niin nyt tulijoita oli 50–100”, kertoo ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps) paikallisilta viranomaisilta saamiinsa tietoihin viitaten.

Niikon mukaan tilanne rajan tuntumassa on silti edelleen hankala.

Vierailulla saatujen arvioiden mukaan rajan lähistön metsissä ja kylissä, ennen muuta Valko-Venäjän puolella, voi oleilla tuhansiakin siirtolaisia, joiden tilanne on epäselvä, hän sanoo.

”Siellä on kehkeytymässä humanitaarinen kriisi hyvin todennäköisesti jos Valko-Venäjä ei pidä huolta niistä henkilöistä, jotka ovat tulleet. Mutta mitkään merkit eivät viittaa siihen, että [Valko-Venäjän presidentti] Lukašenka tällaista apua heille alkaisi tarjota.”

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps).

Niin ikään vierailulle osallistunut kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd) pitää humanitaarista tilannetta raja-alueella huolestuttavana, mikäli Liettuassa saadut tiedot pitävät paikkansa.

”Merkittävä osa näistä ihmisistä on erilaisissa vaeltavissa tilanteissa, jopa metsissä. Minulla ei ole tietoa siitä, minkälaisia toimia Valko-Venäjän hallinto on tehnyt. Oletan kuitenkin, että kapasiteetti hoitaa tällaista humanitaarista kriisiä on vielä pykälää huonompi siellä kuin Liettuassa”, hän sanoo.

”Siinä on erittäin iso kriisiasetelma.”

Kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd).

Niikko, Kiljunen ja kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk) tapasivat kaksipäiväisellä vierailullaan muun muassa Liettuan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan jäseniä ja ulkoministeri Gabrielius Landsbergisin sekä vierailivat Padvarionysin raja-asemalla.

Tilanne EU-maa Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla kärjistyi aiemmin kesällä. Valko-Venäjä alkoi päästää siirtolaisia rajan yli sen jälkeen, kun EU oli hyväksynyt lisäpakotteita Valko-Venäjää vastaan.

Liettua on syyttänyt Valko-Venäjää siirtolaisten lähettämisestä Liettuaan ja näiden käyttämisestä poliittisena aseena EU:n painostamiseksi. Vastaavaa liikehdintää on ollut myös Latvian ja Puolan rajoilla.

EU:n sisäministerit tuomitsivat aiemmin elokuussa Valko-Venäjän toimet.

EU:n rajaviranomainen Frontex lähetti kesällä Liettuaan ja Latviaan ja tukea rajatilanteen rauhoittamiseksi. Myös suomalaisia rajavartioita osallistuu operaatioon.

Niikko uskoo, että tilanne on nyt rauhoittunut osittain siksi, että lennot, joilla siirtolaisia on saapunut Irakista Valko-Venäjän Minskiin, keskeytettiin. EU on ollut aktiivinen asiassa. Osaltaan hän uskoo, että sana on voinut myös kiiriä siitä, ettei Liettuaan pyrkiminen kannata.

Liettuan sisäministeriön elokuun 12. päivän tietojen mukaan maahan oli kuluvan vuoden aikana tullut runsaat 4 100 siirtolaista, kun koko vuonna 2020 lukema oli 74. Suurin yksittäinen lähtömaa oli Irak.

Liettualle tilanne on ollut vaikea, sillä tulijoita on ollut maan kokoon nähden paljon. Kansanedustajien mukaan Liettua vaikuttaa silti selvinneen paineesta tilanteeseen nähden hyvin.

”Liettua varmasti koettaa järjestää minimiolosuhteet. Siellä on parakit ja lämpimät ruoat kolmesti päivässä ja perustarpeista huolehditaan. Mutta kyllähän nämä ihmiset todennäköisesti tietävät, että heidän elintasonsa siellä parakkikylässä on huomattavasti huonompi kuin siellä lähtömaassa, josta he tulevat”, Kulmuni sanoo.

Kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk).

Paikallisten viranomaisten arvio oli Kulmunin mukaan, että noin 90 prosenttia maahan tulleista eivät täyttäisi turvapaikan saamisen kriteereitä.

Liettua on pyrkinyt estämään tulijoiden pääsyä maahan muun muassa aloittamalla raja-aidan rakentamisen ja uutistoimistotietojen mukaan myös käännyttämällä rajoilla niitä, joiden katsotaan pyrkivän maahan laittomasti.

Muun muassa Punainen Risti on arvostellut käännyttämistä kansainvälisten sopimusten vastaisena.

Niikko sanoo, että hänestä on hyvin vaikea moittia Liettuan toimia tilanteessa, jossa heitä vastaan käydään hybridisotaa.

”Euroopan unionin yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa tulisi uudistaa huomioimaan se, että ihmisiä voidaan käyttää hybridivaikuttamisen välineenä. Sellaisissa tilanteissa jäsenmailla tulisi olla suora oikeus sulkea rajansa kyseisiltä turvapaikanhakijoilta.”

Kiljunen toteaa, että Liettualle ongelma rajalla on ollut aito, eikä hän ota kantaa siihen, missä määrin rajalla on toimittu oikein.

”Mutta esitän kysymyksen tässä kohdassa. Että on riski kyllä, että tässä astutaan kansainvälisten sopimusten varpaille tai toimitaan väärin.”

Kiljunen sanoo myös, etteivät nykyiset kansainväliset sopimukset tunnista sellaisia tilanteita, johon nyt Liettuan rajalla on jouduttu.

”Meille tuli hyvin vahvasti liettualaisilta poliitikoilta viesti, että he ainakin tulevat ajamaan vahvasti sitä, että sopimusjärjestelyjä katsotaan nyt siltä kulmalta uudelleen.”