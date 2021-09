Metsäteollisuus hieroo työehdoista ensi kertaa yrityskohtaisesti. Alan luottamusmiehet ovat seuranneet UPM:n tilannetta huolestuneina.

Metsäalan työmarkkinakierros käynnistyy tänä syksynä uusissa olosuhteissa.

Työehtosopimuksia sovitellaan yrityskohtaisissa neuvottelupöydissä. Alan keskusjärjestö Metsäteollisuus ry päätti vuosi sitten jättäytyä sivuun tulevista neuvotteluista.

Nykyisellään se vastaa jo sovituista työehtosopimuksista niiden päättymiseen asti, pisimmillään vuoden 2022 loppuun.

Paperiliitto aloitti tunnustelut tapaamalla metsäyhtiöitä jo keväällä, kertoo liiton puheenjohtaja Petri Vanhala.

”Uuden edessä tässä ollaan. Tehdään noin 50 sopimusta yhden sijaan. Riittää ainakin neuvoteltavaa.”

Paperiliiton nykyisen paperiteollisuuden työehtosopimuksen voimassaolo päättyy tämän vuoden lopussa. Syksyllä pitäisi saada monta sopua aikaan.

Vanhalan mukaan neuvottelukierros on sujunut toistaiseksi kelvollisesti. Jäsenistä 70 prosenttia on tällä hetkellä neuvottelujen alla.

”Ja sitten on UPM, joka on oma lukunsa”, Vanhala sanoo.

yrityskohtaiset neuvottelut kiristyivät näyttävästi elo-syyskuun taitteessa. Metsäteollisuu­syhtiö UPM esitti, että se haluaa sopia työehdoista Paperiliiton kanssa tulevina vuosina liiketoiminta-aluekohtaisesti.

”UPM:n jokaisella liiketoiminnalla on erilainen liiketoimintalogiikka ja kilpailutekijät. Liiketoimintamme ovat myös eri vaiheessa elinkaartaan, joten ratkaisut kilpailukyvyn turvaamiseksi ovat erilaisia eri liiketoiminnoissa,” UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén kertoo HS:lle.

UPM:llä on kuusi liiketoiminta-aluetta, joista viidellä Paperiliitto on yhtiön sopimus­kumppani. UPM:n kanta on, että sen eri liiketoiminnat poikkeavat logiikaltaan ja tuotevalikoimaltaan niin paljon, että neuvotteluja tulee eriyttää.

Paperiliitto on edellyttänyt yhtä sopimusta koko yhtiössä.

”Meille se raja menee tässä. Kaikkia yhtiöitä pyritään kohtelemaan samalla tavalla vaikka ollaan 50 pöydässä”, Vanhala sanoo.

Toistaiseksi tilanne on jumissa, eikä varsinaiseen neuvottelupöytään ole vielä päästy.

Mikäli UPM:n liiketoiminnat eivät saa Paperiliitosta sopimuskumppania, ne varautuvat järjestämään työehdot ilman työehtosopimuksia vuodenvaihteen jälkeen. Tällöin toimittaisiin työlainsäädännön, UPM:n käytäntöjen ja henkilökohtaisten työsopimusten varassa.

Paperiliiton mukaan keskimääräinen UPM:ssä liiton sopimusalalla työskentelevän palkka putoaisi tällöin kolmanneksella, kun eri lisiä jäisi sopimuksen ulkopuolelle.

”Sellaista tilannetta ei ole tässä maassa ennen ollut, että ei olisi sopimusta jota noudatetaan. Sitä surraan sitten jos siihen päädytään”, Vanhala sanoo.

UPM:n kanta on, että Paperiliiton kanssa on haettu aktiivisesti tes-sopua keväästä saakka.

”Toivomme pääsevämme neuvottelupöytiin Paperiliiton kanssa pikimmiten. Näemme että sopiminen on kaikkien etu,” sanoo Hollmén.

Porua ovat Paperiliiton näkökulmasta herättäneet muut mahdolliset työehtojen heikennykset. Ilman työehtosopimusta UPM on valmistautunut tilanteeseen, jossa luottamusmiesjärjestelmä korvattaisiin työsopimuslain puitteissa toimivilla luottamusvaltuutetuilla.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ehti kuluvalla viikolla jo esittää, että luottamusmies­järjestelmää tulisi vahvistaa lainsäädännön kautta.

Alkukeväästä UPM kertoi tavoittelevansa henkilöstölleen uutta edustus­järjestelmää tilanteessa, jossa kaikkien toimihenkilöiden työehdot järjestetään ilman työehtosopimusta, kuten ylempien toimihenkilöiden kanssa jo menetellään.

Työntekijäliittojen kanssa yhtiö tavoittelee työehtosopimuksia ja asian järjestämistä työehtosopimuksin, Hollmén sanoo.

”Luottamusvaltuutettu valittaisiin vain tilanteessa, jos sopimukseen ei päästä. Siinäkin tilanteessa henkilöstö voisi valita luottamusvaltuutetuksi myös nykyisen luottamusmiehen.”

Muiden metsäjättien yrityskohtaiset työmarkkinaneuvottelut ovat toistaiseksi sujuneet ammattiliittojen kanssa sopuisammin. Paperiliiton Vanhala vahvistaa, että liiton neuvottelut Stora Enson ja Metsä Groupin kanssa ovat päässeet vauhtiin.

Metsäyhtiöt ovat neuvottelujen kulusta odotetun vähäsanaisia.

Metsä Groupissa yrityskohtaisten sopimusten tekeminen eri ammattiliittojen kanssa on työmarkkinajohtaja Jari Forssin mukaan aloitettu tai ne ovat alkamaisillaan. Forssin mukaan yhtiössä ei vilkuilla muiden metsäyhtiöiden neuvottelu­pöytiin.

”Keskitymme vain omiin neuvotteluihin”, Forss viestittää HS:lle.

Yhtiöstä kerrotaan HS:lle, että työehdoista neuvotellaan parhaillaan Paperiliiton ja Teollisuusliiton kanssa, ja neuvotteluja ollaan aloittamassa Ammattiliitto Pron kanssa.

Metsä Groupin Kemin tehtaiden pääluottamusmies Juha Kentän mukaan UPM:n työmarkkinaneuvotteluita seurataan työntekijöiden keskuudessa huolestuneina.

”Se, jos ilman ärräpäitä tahtoo sanoa, on eriskummallinen tilanne”, Kenttä sanoo.

”UPM vetää tässä omaa linjaa. Mitä olen kuullut, muut isot firmat ovat aidosti neuvotelleet, eivätkä ole kyseenalaistaneet luottamusmiesten asemaa”.

Kentän mielestä kentälle välittyy vaikutelma siitä, että UPM pyrkii ”kukkoilullaan” tekemään säröjä nykyiseen työmarkkinarakenteeseen.

”Yritetään palauttaa työsopimusneuvottelut sata vuotta taaksepäin. Ei se ole enää tätä päivää. Se hajottaa alaa, kuten on tarkoituskin. Toivotaan että se järki löytyy sitten. Ei tässä periksi anneta.“

Kun Metsäteollisuus ry vuosi sitten päätti neuvottelupöydistä jättäytymisestä, sen työmarkkinapomot värvättiin nopeasti metsäteollisuusyhtiöiden palvelukseen.

Keskusjärjestöstä siirtyi UPM:ään perustettuun työmarkkinatiimiin Jyrki Hollménin lisäksi Mikko Lehtonen. Stora Enson työmarkkinajohtajaksi keskusjärjestöstä siirtyi Kimmo Kurki. Kurki kommentoi HS:lle sähköpostitse, että syksyn työehtoneuvottelut ovat Stora Enson osalta lähteneet käyntiin hyvin.

Kurjen mukaan Stora Enso konsernina tekee toimialakohtaisia työehtosopimuksia, joihin sisältyy mahdollisuus yksikkö- ja tehdaskohtaisiin poikkeamiin. Muiden yritysten neuvottelut eivät hänen mukaansa ole seurannassa.

”Keskityn Stora Enson neuvotteluihin.”

Samoin kuin UPM:llä, Stora Enson kuudesta liiketoiminta-alueesta viidellä Paperiliitto on yksi työehtojen sopimuskumppani. Yhtiöstä kerrotaan, että syksyn neuvottelut on päästy aloittamaan myös muiden ammattiliittojen kanssa.

Stora Enson Anjalan paperitehtaan pääluottamusmies Jari Punakivi kertoo, että hänen kuulemansa mukaan työehtoneuvottelut edistyvät hyvässä hengessä.

”Ei mitään negatiivista ole tullut tietoon. UPM:n touhu kyllä hirvittää. Marraskuussa on toivon mukaan valmista, ja työrauha säilyy.”