Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) mukaan hallitus on lähellä yhteisymmärrystä tarvittavista päästötoimista oman ilmastotavoitteensa saavuttamiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) mukaan hallitus olisi lähellä yhteisymmärrystä tarvittavista päästötoimista oman ilmastotavoitteensa saavuttamiseksi.

”Vaikka uutisista voisi hieman toisin päätellä, niin kyllä ilmasto- ja energiaministerit ovat löytäneet sen 11 miljoonaa tonnia, jotka päästövähennyksiä tarvitaan päästäksemme hallitusohjelman lupaamaan [vuoden] 2035 hiilineutraaliuteen”, Harakka sanoi torstaina saapuessaan hallituksen neuvotteluun Säätytalolle.

Harakan sanomaa voi tulkita siten, että ministerit ovat löytäneet mahdollisten ilmastotoimien listan. Ministeriä pyydettiinkin täsmentämään, onko toimista löydetty yhteisymmärrys.

”Jos siellä nyt joku kohta on auki, niin kyllä me puhumme hyvin pienistä määristä”, Harakka sanoi.

”Kyllä meillä aika hyvä yhteisymmärrys näistä toimista on ja varsinkin jos päätetään – ja käsittääkseni meillä tästä yhteisymmärrystä on – moninkertaistaa biokaasutuotantoa, niin sillä me varmaankin päästään juuri siihen tavoitteeseen”, Harakka sanoi.

Sosiaalidemokraatit on esittänyt biokaasutuotannon moninkertaistamista. Harakka sanoi, että se vähentäisi maatalouden päästöjä ja toisi puhdasta käyttövoimaa raskaaseen liikenteeseen ja laivaliikenteeseen.

Ennen budjettiriihtä ilmastoneuvotteluista on ennakoitu tulevan vaikeat, kun erityisesti vihreät ja keskusta ovat ottaneet päästötoimiin kantaa eri sävyssä.

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kommentoikin ilmastopäätöksiä torstaina hiukan eri sävyyn kuin Harakka saapuessaan Säätytalolle.

Saarikolta kysyttiin, onko ilmastotoimista yhteisymmärrys.

”Sellaisesta ei ainakaan minulle ole vielä raportoitu. Hienoa, jos näin on”, hän sanoi.

”Yksityiskohdista ymmärtääkseni on vielä tarve keskustella. Tavoite on yhteinen: ilmaston ja maapallon turvaaminen tuleville sukupolville elämiskelpoisena.”

Saarikon mukaan ”aika monista asioista” on kuitenkin löydetty yhteisymmärrys.

”Mutta kyllä meillä näkökulmaeroja on tavassa, jolla suhtaudutaan ilmastonmuutoksen hoitoon. Itse korostan vahvasti, että talouskasvu ja yritykset, myös maa- ja metsätalous voivat olla ratkaisijoita, eivät ongelman lähteitä.”