Hallitus hyväksynee uuden koronastrategiansa ensi maanantaina. Lakimuutos kahden metrin turvavälin poistamiseksi oli torstain jälkeen yhä valmisteilla.

HALLITUS neuvotteli torstaina Säätytalolla toimista, joilla Suomessa luovutaan nykyisistä koronarajoituksista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Säätytalon portailla, että hallituksen korona­strategia on tarkoitus saada päivitettyä ensi viikolla vastaamaan paremmin nykyistä tautitilannetta.

”Tulevaisuudessa tavoitteenamme on pitää yhteiskuntaa mahdollisimman laajasti auki rokotusten avulla ja samalla varmistaa se, että taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset haitat jäisivät mahdollisimman pieniksi.”

Marin sanoi, että kun yli 12-vuotiaissa saavutetaan yli 80 prosentin rokotekattavuus, rajoituksista tulisi päästä eroon. Tällöin voidaan siirtyä tautipesäkkeiden tukahduttamiseen hyvin paikallisesti.

Riittävä rokotekattavuus saavutetaan Marinin arvion mukaan näillä näkymin lokakuussa.

Neuvottelujen kiireellisimpänä asiakohtana pidettiin niin sanotun kahden metrin turvavälin poistamista tartuntatautilaista. Turvavälin poistamisella vähäriskisiä tapahtumia voidaan avata terveysturvallisesti myös alueilla, joissa koronavirusta leviää paljon.

Marin kertoi torstaina aamupäivällä toivovansa, että asiasta tehtäisiin päätös mahdollisimman pian, jotta urheilu-, kulttuuri ja tapahtuma-alan tilannetta voidaan helpottaa.

Torstai-iltana Marin totesi, että turvavälin poistamisen valmistelutyö on vielä kesken. Lakimuutos oli vielä torstaina Marinin mukaan oikeuskanslerin arvioitavana.

Tartuntatautilain päivitys on määrä saada hyväksytettyä valtioneuvostossa joko perjantaina tai viimeistään maanantaina, jotta se voidaan viedä tiistaina kesätauolta palaavan eduskunnan hyväksyttäväksi.

”Pidän tärkeänä, että eduskunta saisi tämän heti käsiteltäväkseen. Kyse on yksinkertaisesti valmistelutyöstä. Kuulemispalaute katsotaan läpi huolellisesti”, Marin sanoi.

HALLITUSPUOLUEIDEN puheenjohtajat tekivät kahden metrin poistosta periaate­päätöksen maanantaina. Kahta metriä ja muita torstaina käsiteltäviä asioita on pohjustanut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johtama sote-ministerityöryhmä tiistaista lähtien.

Kahden metrin turvaväli ei ehkä poistu kokonaan terveysviranomaisten koronaviruksen vastaisen kamppailun keinovalikoimasta. Sen sijaan lakia muutetaan niin, ettei se anna aluehallinto­virastoille aihetta määrätä kaikkiin tilaisuuksiin kahden metrin turvaväliä.

Neuvotteluista odotettiin myös lisätietoja koronapassin mahdollisesta käyttöön­otosta. Torstain jäljiltä tilanne vaikutti osin keskeneräiseltä.

Marin kertoi, että hallitus näkee koronapassin keinona varmistaa terveysturvallisuus, ja välttää siten mahdolliset uudet rajoitukset.

”Vaikka saavutamme korkean rokotekattavuuden on mahdollista, että tulevaisuudessa alueilla tulee tautiryppäitä, jotka pitää saada nopeasti hallintaan. Tähän koronapassi tulisi avuksi.”

Koronapassi siirtynee eduskunnan päätettäväksi samaan aikaan kuin muut Suomen avautumiseen liittyvät tartuntatautilain muutokset.

Näillä näkymin hallitus antaa myös koronapassin sisältävän lakipaketin eduskunnan käsiteltäväksi 15. syyskuuta. HS:n tietojen mukaan koronapassin valmistelu on jo pitkällä.

Passista tulee lakiin ilmeisesti vain maininta, että koronapassia voi käyttää laissa tai lain perusteluissa luetelluissa paikoissa silloin, jos tapahtumaan kohdistuu viran­omaisten asettamia koronarajoitteita.

Tällaisiksi rajoitteiksi ei tämän hetken valmistelussa lasketa hygieniaa ja maskeja koskevia suosituksia tai määräyksiä.

Marin ei vielä torstaina tarkemmin eritellyt, mitkä toimijat voisivat passia tarkalleen ottaen käyttää. Hänen mukaansa listausta tarkastellaan.

Lähtökohtaisesti passia voisivat käyttää ainakin ravintolat sekä kulttuuri- ja urheilutapahtumat. Sen sijaan passia ei voisi vaatia esimerkiksi kaupoissa tai julkisissa tiloissa.

Lain valmistelun aikana ehdot voivat vielä muuttua.

Hallituksen nykyisen niin sanotun hybridistrategian päämäärä on ehkäistä koronaviruksen leviämistä, mutta uuden strategian lähtökohta on pitää Suomi avoimena mahdollisimman laajasti. Lähtökohta on siis hyvin erilainen.

Uusi koronastrategia koostuu strategisesta linjauksesta ja sen toimeenpano­suunnitelmasta.

Marin totesi torstaina, että hallituksen uuden koronastrategian on määrä valmistua tulevalla viikolla.

”Jatkamme hybridistrategian parissa maanantaina. Silloin on tarkoitus saada tämä hyväksytettyä.”

Hallitus hyväksyi uuden koronastrategian linjaukset alustavasti 12. elokuuta, mutta asian julkistaminen haluttiin siirtää aikaan, jolloin myös konkreettisista toimenpiteistä on päätökset. Ohjelman ytimessä on rajoitteista luopuminen, kun 80–90 prosenttia vähintään 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan.

Strategiassa mainitaan myös muun muassa, millaiset hygieniasäännöt jäävät edelleen voimaan.

Strategia tulee sisältämään myös niin sanotun hätäjarrutus­mekanismin, joka otetaan käyttöön, mikäli sairaalat täyttyvät uuden koronavirusmuunnoksen takia.

Hätäjarrumekanismissa viruksen torjunnassa siirryttäisiin takaisin valtakunnallisiin toimenpiteisiin. Hätäjarrutuksen toimenpiteiden takia tartuntatautilakia todennäköisesti muutetaan.

Lähtökohta on, että laajoista kansallisista koronarajoituksista luovutaan. Jatkossa alueelliset viranomaiset päättäisivät toimista, joilla koronavirus­pesäkkeet taltutetaan.

Alueellisten viranomaisten vastuulle on määrä siirtää myös ravintoloita koskevat rajoitukset. Nykyisin niistä päättää hallitus.

Rajoituksissa otettaisiin huomioon esimerkiksi koronaviruksen leviämiseen liittyvä riski tapahtumassa, eli kaikkia tapahtumia ei kohdeltaisi samalla tavalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on määrä antaa ohjauskirje, jossa eri tilojen, tilaisuuksien ja tapahtumien koronariski on määritelty.

Myös etätyöstä ja maskeista tullaan antamaan uudet ohjeistukset. Lisäksi raja­turvallisuutta koskeva laki uusitaan, sillä nykyinen varsin tiukka laki on voimassa lokakuun puoliväliin saakka.

Todennäköisesti rajojen yli ei jatkossakaan pääse kuin erikseen asetuksessa määritellyistä koronaturvallisista maista, jos tulijalla ei ole osoittaa esimerkiksi todistusta kahdesta koronarokotuksesta.

Hallitus kävi torstaina keskusteluja myös tartunnanjäljityksen roolista osana koronavirus­strategian päivittämistä. Linjauksia asiasta tehdään myöhemmin erillisessä strategiaan kuuluvassa liitteessä.

Kuuden suurimman kaupungin johtavat lääkärit vaativat aiemmin kannanotossaan koronaviruksen tartunnanjäljityksen järkeistämistä.

Lääkäreiden mukaan deltavariantin jäljitys on erittäin työlästä ja kuormittaa kuntien terveystoimen henkilöstöä.

”Jäljitys syö meillä tällä hetkellä erittäin paljon resurssia terveydenhuollon puolella, ja tämä resurssi olisi kenties järkevämmin muualla käytetty”, Marin sanoi.