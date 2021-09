Elinkeinoelämän järjestöt haluavat hallituksen jäädyttävän oman päästökauppa­hankkeensa ja keskittyvän EU-vetoiseen uudistukseen.

Joukko elinkeinoelämän järjestöjä arvostelee hallitusta siitä, että se tekee turhaa työtä valmistellessaan parhaillaan kansallista tieliikenteen päästökauppaa.

Järjestöt eivät vastusta päästökauppaa sinänsä, mutta niiden mukaan hallituksen fokus on nyt väärässä paikassa, koska hallituksen pitäisi keskittyä EU:n suunnittelemaan Euroopan laajuisen tieliikenteen päästökaupan valmisteluun eikä keskittyä oman kotimaisen lainsäädännön valmisteluun.

Hallituksen suunnittelema oma kansallisen tieliikenteen päästökauppa voisi tulla voimaan vuonna 2025.

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen kotimaan liikenteen kasvihuone­päästöjen vähentämisestä. Päätös on nimetty fossiilittoman liikenteen tiekartaksi. Yhtenä sen osana on tieliikenteen päästökaupan käyttöönotto, jos muilla keinoin ei saada vähennettyä riittävästi liikenteen päästöjä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama virkamiestyöryhmä suunnitteleekin parhaillaan kansallisen tieliikenteen päästökaupan toimeenpanoa. Ryhmä valmistelee niin sanottua arviomuistiota, jossa on luvattu kattavasti arvioida kansallisen päästökaupan edellyttämät toimet ja aikataulu.

Työryhmän pitäisi saada työnsä valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Arvomuistion luonnostelu on vielä kesken eikä sen valmistumisen ajankohdasta ole tietoa.

Virkamiesten työtä mutkistaa se, että EU:n komissio ehdotti kesällä EU:n laajuista tieliikenteen polttoaineiden ja lämmityspolttoaineiden yhteistä päästökauppaa. Siinä polttoaineiden jakelijoiden tulisi hankkia lupa hiilidioksidipäästöjä varten ja päästöoikeuksien huutokauppa alkaisi 2026 eli vain vuosi sen jälkeen kun Suomen kansallinen päästökauppa alkaisi hallituksen suunnitelmien mukaan.

Käynnissä on siis Suomen osalta kaksi valmistelua samasta aiheesta.

Elinkeinoelämän etujärjestöt ovat jättäneet liikenne- ja viestintäministeriöön kirjallisen lausunnon valmisteilla olevasta liikenteen kansallisesta päästökaupasta.

Tässä 15 järjestön yhteisessä kannanotossa esitetään, että kotimaisen päästökaupan valmistelu tulisi jäädyttää ja valmistelussa tulisi keskittyä komission antaman päästökauppaa koskevan lainsäädäntö­ehdotuksen käsittelyyn.

Lausunnon olivat allekirjoittaneet muun muassa Elinkeinoelämän Keskusliitto, Metsäteollisuus, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja useat auto-, liikenne- ja logistiikka-alan liitot.

”Se on meidän näkemys siitä, missä tällä hetkellä mennään ja miksi kansallista päästökauppa­mekanismia ei sinällään ehkä kannattaisi rakentaa vaan sen sijaan keskittyä siihen, että arvioitaisiin EU:n komission ehdotusta Suomen kannalta ja vaikutettaisiin siihen”, sanoo johtava asiantuntija Päivi Wood Keskuskauppakamarista.

Wood kummastelee sitä, miksi rakennetaan kansallista järjestelmää, kun pian on tulossa EU-tasoinen sääntely, jota pitää kuitenkin noudattaa.

”Kansalliset toimet pitäisi keskittää siihen, että EU-tasolla neuvoteltavasta päästökaupasta tulisi mahdollisimman hyvä Suomelle, ettei sieltä tule sellaisia yllätyksiä, joiden kanssa ollaan hankaluuksissa”, Wood sanoo.

”Mitä pidempään me emme kansallisesti tiedä, mitä haluamme EU-ehdotukselta, sitä enemmän olemme muiden armoilla. Mitä Suomi haluaa joko muuttaa ehdotuksesta tai mitä me haluamme esittää lisää, mitä me haluamme pois ja mikä on meidän ratkaisuehdotuksemme?” hän kysyy.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) on kansallisen päästökaupan valmistelusta eri mieltä. Hänen mukaansa käynnissä oleva kansallinen valmistelu ei mene hukkaan, koska sen avulla voidaan kerätä tietoa ja vaikutusarvioita. Sitten kun EU-valmistelu lähtee käyntiin toden teolla, näitä voidaan hyödyntää.

”Valmistaudumme tietysti samanlaiseen järjestelmään kuin EU ja Saksa kaavailevat. Emme ole tekemässä järjestelmää, jossa Suomi olisi ainoa EU-maa, jossa olisi kansallinen päästökauppa”, Harakka sanoo.

Harakan mukaan Suomi seuraa sitä, millaiseksi erityisesti Saksan kansallinen päästökauppa­lainsäädäntö on muotoutumassa. Hän arvelee, että monet muutkin maat valmistelevat tai lähtevät valmistelemaan omaa kansallista sääntelyään Saksan imussa.

Harakka pitää kansallista valmistelua tärkeänä myös siksi, koska hän epäilee, ettei EU pääse yhteisymmärrykseen liikenteen päästökaupasta suunnitellussa aikataulussa eli vuoteen 2026 mennessä.

”Neuvottelut ovat vielä käymättä. Voin jotenkin uskoa, etteivät 27 jäsenmaata löydä yhteisymmärrystä ihan sormia napsauttamalla. Olisi aika vastuutonta meidän jäädä vain pankolle odottelemaan, milloin Brysselissä saadaan jotain aikaan.”

Harakka muistuttaa, ettei hallitus ole vielä tehnyt päätöstä liikenteen kansallisen päästökaupan käyttöönotosta. Esimerkiksi liikenteen sähköistyminen on edennyt odotettua nopeammin. Se yhdessä riittävän budjettirahoituksen ja muiden toimien kanssa saattaa vaikuttaa siihen, että Suomi pääsee liikenteen päästötavoitteisiinsa ilman omaa päästökauppaakin.

”Silloin käy arvioitavaksi kysymys siitä, onko kansalliselle päästökaupalle tarvetta.”