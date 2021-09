Hallituksen on määrä päättää ensi viikolla isosta joukosta erilaisia ilmastoimia, jotta se saavuttaa tavoitteensa hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035.

Hallitus on jo tehnyt runsaasti ilmasto­päätöksiä, mutta noin puolet on vielä tekemättä. Eritoten vihreät vaativat, että niistä pitää löytyä sopu ensi viikon budjettiriihessä.

Tuoreimman arvion mukaan ilmastotoimia täytyy tehdä niin, että ne vähentävät päästöjä 11 miljoonaa hiilidioksiditonnia.

Lue lisää: Tuoreet ennusteet paljastavat valtavan kuilun Suomen ilmasto­tavoitteiden ja tekojen välillä

HS:n eri puolueista saaman tiedon mukaan hallituksella on jo alustava yhteisymmärrys valtaosasta toimia.

Julkisuudessa etenkin vihreät ja keskusta kirkastavat identiteettiään haukkumalla toisiaan, mutta useiden lähteiden mukaan suurimmissa erimielisyydessä kyse on enää noin 0,6 miljoonasta hiilidioksiditonnista.

Neuvotteluissa on apuna virkamiesten tekemä toimenpidelista, jonka mukaan tuo 0,6 miljoonaa tonnia saadaan kokoon, kun lämmityspolttoaineen käyttö vähenee korottamalla polttoaineen veroja.

Veronkorotus ei iskisi vain öljylämmitystä käyttäviin kotitalouksiin vaan myös esimerkiksi teollisuuteen ja maatalouteen, joissa töitä tehdään paljon öljyä käyttävillä työkoneilla.

Vihreät ajaa veronkorotuksia lämmitys­polttoaineille. Keskusta haraa vastaan.

Julkisuudessa vihreät syyttävät muita hallituspuolueita siitä, etteivät ne halua tehdä ympäristötoimia. Erityisesti puolue moukaroi keskustaa jarruttamisesta.

Vihreät on vaatinut, että budjettiriihi on ilmastoriihi. Se onkin onnistunut taidokkaasti hallitsemaan ilmastokeskustelua. Kampanjaa on auttanut, että etenkin pääministeripuolue Sdp on ollut varsin hiljaa ilmastotoimista.

Osaksi tämä johtuu siitä, että pääministeri­puolueen tehtävä on löytää vihreiden ja keskustan välisessä taistelussa kompromisseja sekä pitää hallitus pystyssä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) puhui toimittajille Säätytalon portailla torstaina.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) ehdotti elokuun lopulla ja vielä uudelleen torstaina ilmastoasioita pohtineessa ministeriryhmässä biokaasua ratkaisuksi vihreiden ja keskustan väliseen kiistaan.

Harakka ehti jo ilmoittaa mennessään hallituksen neuvotteluihin Säätytalon portailla, että sopu ilmastopaketista on lähes olemassa.

Lue lisää: Ministeri Harakan mukaan hallitus lähellä yhteis­ymmärrystä päästö­toimista – Ministeri Saarikko: ”Kyllä meillä näkökulmaeroja on”

Se herätti ihmetystä muissa ministereissä. Asia on uusi, eivätkä monet ministerit olleet kuulleet, että Harakan ehdotusta selvitetään vakavasti.

Sinänsä Harakan ajatus biokaasun lisäämisestä ei ole uusi. Uutta on mittakaava. Harakka ehdottaa mittavaa lannan käytön lisäystä biokaasun tuotannossa.

Harakan ajatusta ei ole yksikään hallitus­puolue tyrmännyt, vaan pikemminkin siihen on suhtauduttu jopa vihreissä toiveikkaasti.

Vihreissä uskalletaan ainakin taustapuheissa kutsua ehdotusta ”tosi mielenkiintoiseksi”, vaikka liian aikainen ratkaisu vesittäisi vihreiden pyrkimystä näyttää, että juuri he saivat ympäristötoimet aikaan useiden päivien kovalla painostuksella.

Idea on, että lantakaasun lisäys vähentäisi sekä maatalouden että liikenteen päästöjä.

Maatalouden päästöt vähenisivät, koska lantaa ei enää levitettäisi pelloille, mistä on haittaa muun muassa vesistöille. Myös metaanikaasupäästöt vähenisivät.

Pelloille levitettävä lanta korvattaisiin biopolttolaitoksen sivutuotteena syntyneellä ravinnepitoisella kierrätysaineella.

Liikenteen päästöt vähenisivät muun muassa niin, että raskas liikenne voisi käyttää enemmän biopolttoainetta fossiilisen dieselin sijaan.

Lehmiä oululaisella maitotilalla viime vuonna.

Harakan laskelmissa biokaasupolttoainetta voitaisiin lisätä niin paljon, että tarpeelliset ilmastotoimet toteutuvat, vaikka lämmitys­polttoaineiden verolle ei tehtäisi mitään.

Parhaimmillaan biokaasun lisäys voi siis tarkoittaa jopa sitä, että koko 11 miljoonan hiilidioksiditonnin päämäärä täyttyy.

Ehdotus on nyt maa- ja metsä­talous­ministeriön sekä ympäristö­ministeriön virkamiesten pohdittavana. Lasku­toimituksilla on kiire, sillä biokaasu­kysymys pitäisi pureskella jo ennen ensi tiistaina ja keskiviikkona pidettävää budjettiriihtä.

Sinänsä idea kuulostaa helpolta: tiloilta kuljetaan lisää lantaa biokaasulaitokseen ja lopputulos tankataan rekkoihin. Kysymyksiä on kuitenkin vielä paljon.

Toteutuvatko riittävät ilmastovaikutukset, ja miten järjestelmä saadaan toimimaan?

Pitääkö lannanlevitys kieltää ja tiloille asettaa velvoite viedä lanta biokaasulaitokselle?

Miten lisääntyvä biokaasu saadaan varmasti ohjautumaan liikenteeseen korottamatta fossiilisten polttoaineiden veroja?

Kuka kuljetuksen maksaa, koska biokaasulaitoksien ei välttämättä kannata maksaa polttoaineesta ainakaan enempää kuin nykyisistä polttoaineista?

Ratkaisun tielle voivat tulla tuet.

Hallituksella ei ole jakaa lisää tukia, joten nykyisiä maataloustukia pitäisi toden­näköisesti suunnata uudelleen. Se ei ole helppoa ainakaan hallituksessa, jossa on mukana maatalouden tukieuroja valvova keskusta.

Yksi ongelma on aika. Selvityksiä biokaasusta on, mutta päätös pitäisi tehdä muutamassa päivässä haalittavilla lisätiedoilla, sillä vihreät vaativat päätöksiä tässä ja nyt.

Puolueelle eivät kelpaa työryhmät tai lisäselvitykset. Ainakaan vielä.

Lue lisää: Biokaasua hehkutetaan ilmasto­ratkaisuna – Miksi tuotanto ei jo kasva humisten?