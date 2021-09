Hallitus kokoontuu budjettiriiheen tiistaina ja keskiviikkona. Ilman uusia päätöksiä Suomen Akatemian valtuudet uusien tutkimushankkeiden rahoittamiseen pienenevät ensi vuonna runsaat 50 miljoonaa euroa.

Suurimmat oppositiopuolueet katsovat, että Sanna Marinin (sd) hallituksen pitäisi ensi viikon budjettiriihessä muuttaa talouspolitiikkansa suuntaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mielestä hallituksen tulisi vihdoin tehdä ”vaikeita valintoja” tieteeseen kohdistuvan leikkausuhan perumiseksi.

Ilman uusia päätöksiä Suomen Akatemian valtuudet uusien tutkimushankkeiden rahoittamiseen pienenevät ensi vuonna runsaat 50 miljoonaa euroa ja vuonna 2023 vielä enemmän.

”Marinilla ja Maria Ohisalolla (vihr) on nyt näytön paikka. He puhuivat neljä vuotta sitten tymäkästi koulutuksen kunnianpalautuksesta, mutta nyt käteen näyttää jäävän kunnia säästää lisää. Tämä olisi suomalaisessa tutkimuksessa merkittävä käänne alaspäin.”

Hallitus kokoontuu budjettiriiheen tiistaina ja keskiviikkona.

Mykkänen esittää tiedeleikkausten tilalle kokoomuksen vaihtoehtobudjetista löytyviä menosäästöjä, jotka eivät kohdistu palveluihin. Listalla on satojen miljoonien eurojen edestä sosiaaliturvan kiristyksiä.

”Siellä on muun muassa toimeentulotuen omavastuun palauttaminen, ansiosidonnaisen porrastaminen työttömyysetuuksien korotusten perumisia ja asumistuen leikkausta. Totta kai näillä toimilla on ikäviäkin vaikutuksia. Mutta meidän valintamme on rehellisesti panostaa osaamisvetoiseen kasvuun ja vastaavasti keventää passiivisia tulonsiirtoja. Ne myös nostavat työttömyyttä”, Mykkänen perustelee.

Hän sanoo pelkäävänsä, ettei hallituksella ole ”rohkeutta tehdä säästöpäätöksiä”. Siksi hän uskoo hallituksen päättävän ensi viikolla tiedeleikkauksen paikkaamisesta jonkinlaisella kertaluonteisella järjestelyllä.

”Eli esimerkiksi EU:n elpymisvaroista saatetaan osoittaa varoja Suomen Akatemian lisävaltuuksiin. Vetoan hallitukseen, että tällaisella purkkapaikalla ei yritettäisi paeta tilannetta. Leikkausuhka jäisi myöhemmille vuosille, eikä tiedettä saada kasvuun ilman pitkäjänteistä rahoitusta.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra taas sanoo, että budjettiriihessä tärkeintä olisi edesauttaa työllistämistä kokonaisveroastetta alentamalla.

”Kevennysten pääpaino pitäisi kohdistaa työn verotukseen. Kun käteen jäävät tulot kasvavat, kannustimet ottaa työtä vastaan alemmallakin palkkatasolla paranevat. Samalla yritysten mahdollisuudet palkata ihmisiä kohenevat.”

Purra esittää myös eläkeläisten houkuttelemista töihin uudella veroporkkanalla, mitä myös hallituspuolue keskusta on useasti väläyttänyt.

Lue lisää: Hallitus aikoo kiristää veroja yli sadan miljoonan edestä, mutta mistä? Neuvottelut edenneet nihkeästi, keskusta vastustaa Sdp:n ajamia veroja

Sen sijaan perussuomalaiset verottaisi suuria säätiöitä ja ammattiyhdistysliikettä. Hallitus pohtii osinkotuottojen lähdeveroa sijoitusrahastoille ja eläkeyhtiöille, mutta on tiettävästi jättämässä yleishyödylliset yhteisöt, kuten säätiöt ja ammattiyhdistysliikkeen, veron ulkopuolelle.

”Kun hallitus erityisesti vasemmistopuolueiden suulla haluaa puhua oikeudenmukaisuudesta verotuksessa ja veropohjan tiivistämisestä, niin kyllä ehdottomasti pitäisi puuttua myös demareita ja Rkp:ta lähellä oleviin yhdistyksiin ja säätiöihin. Sieltä olisi saatavilla tuloja.”

Toisaalta Purra ei pidä hyvänä ajatuksena suomalaisten eläkeyhtiöiden tuottojen verottamista, koska se lisää eläkemaksujen korottamiseen kohdistuvaa painetta entisestään.

Suoria säästöjä perussuomalaisten hakisi ainakin kehitysyhteistyön määrärahoja leikkaamalla.

Purran mielestä hallituksen olisi pitänyt myös peruuttaa useita menolisäyksiä aiheuttavia uudistuksiaan, kuten oppivelvollisuuden pidentämisen.

Perussuomalaisten mielestä budjettiriihen ei myöskään tulisi olla ”ilmastoriihi”.

”Suomi on tehnyt jo kunnianhimoisia ilmastotoimia. Tässä yhteydessä meidän pitäisi kiinnittää huomiomme muualle, eli ainakaan tällä hetkellä emme tarvitse enempää ilmastotoimia. Ne voivat johtaa kustannuslisäyksiin esimerkiksi autoilijoille”, Purra sanoo.