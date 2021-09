HS:n tiedot: Tieteen rahoitus­leikkauksiin on löytymässä ratkaisu – Näistä kysymyksistä budjetti­riihen neuvottelu­pöydissä kiistellään

Hallitus kokoontuu budjettiriiheen tiistaina ja keskiviikkona. Osa hallituslähteistä epäilee, että erimielisyyksien vuoksi riihi venyy jälleen.

Erimielisyydet ilmastotoimista hiertävät yhä hallituksen valmistautumista ensi viikon budjettiriiheen, hallituslähteet kertovat.

Vihreiden ja vasemmistoliiton mielestä hallitus ei ole päässyt sopuun läheskään riittävän uskottavista keinoista esimerkiksi maatalouden päästöjen vähentämiseksi. Keskusta, Sdp ja Rkp taas katsovat ratkaisun olevan lähellä.

Hallituksen johtoviisikko jatkaa neuvotteluita sunnuntaina. Budjettiriihi järjestetään tulevan viikon tiistaina ja keskiviikkona. Useista hallituspuolueista epäillään jo, että riihen ratkaisu saattaa venyä kuten keväällä.

Monista rahakysymyksistä on HS:n tietojen mukaan päästy sopuun: julkisuudessa puhuttaneeseen tieteen rahoitusta uhkaavaan ensi vuonna leikkaukseen on tiettävästi löytymässä jonkinlainen ratkaisu.

Suurin kiista lämmityspolttoaineista

Budjettiriihessä linjataan valtion ensi vuoden tuloista ja menoista, mutta tällä kertaa neuvottelujen keskiössä ovat toimet hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi vuonna 2035.

Hallitusohjelman tavoitteen saavuttamiseksi hallituksen pitää päättää toimista, jotka vähentävät päästöjä 11 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Osan puolueista mielestä sopimatta on enää viimeiset 0,3–0,5 miljoonaa tonnia, osan mielestä vielä yli miljoona tonnia.

Erimielisyyttä on nyt ennen kaikkea lämmityspolttoaineiden verotuksen kiristämisestä ja pellonraivausmaksuista, joista molemmat osuisivat maatalouteen.

Keskustalähteet sanovat, että vihreiden esitykset tietäisivät maanviljelijöille kymmenen prosentin ansionmenetyksiä esimerkiksi nousevina kustannuksina.

Keskusta katsoo, että päästövähennystavoitteet voitaisiin saavuttaa kevyemmillä keinoilla, jotka kirpaisisivat puolueelle tärkeää äänestäjäkuntaa vähemmän. Keskustan mielestä vihreät ja vasemmistoliitto ajavat väkisin ”näyttävämpiä” keinoja saadakseen julkisuusvoittoja.

Vihreät ja vasemmistoliitto taas katsovat, etteivät keskustan esittämät vaihtoehdot ole uskottavia.

Sdp on pidättäytynyt julkisesta väittelystä, ja pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut hänen tehtävänsä olevan kompromissin etsiminen. Neuvotteluiden henkeä ei tiettävästi ole helpottanut se, että vihreät on jälleen julkisesti vihjannut, ettei pääministeri aja ilmastotoimia läpi riittävän tarmokkaasti.

Lue lisää: Rkp:n Henriksson jarruttelee odotuksia budjetti­riihen ilmasto­päätöksistä: ”Vuodessa on 363 muutakin päivää, ei kaikkea tarvitse nyt tehdä”

Lue lisää: Vihreiden Emma Kari piikitteli hallituskumppaneita ilmastotoimista: ”Tuntuu, että vuodessa on 365 päivää aikaa keksiä tekosyitä”

Lähdevero jakaa puolueita

Budjettiriihessä hallituksen on määrä päättää 100–150 miljoonan euron veronkiristyksistä. Lopullista sopua niistäkään ei ole löytynyt, koska auki olevat ilmastopäätökset vaikuttavat myös veroihin.

Näkemyksiä hallituksessa jakaa sijoitusrahastojen ja eläkeyhtiöiden osinkotuotoille kaavailtu viiden prosentin lähdevero. Keskusta ja Rkp vastustavat Sdp:n ajamaa uutta veroa. Pääministeripuolue kuitenkin tiettävästi katsoo, että ilman lähdeveroa keskustan ja Rkp:n kannattamat verokannustimet tuote- ja kehitysinvestoinneille eivät etene.

Lue lisää: Hallitus aikoo kiristää veroja yli sadan miljoonan edestä, mutta mistä? Neuvottelut edenneet nihkeästi, keskusta vastustaa Sdp:n ajamia veroja

Työllisyystoimia ei juuri luvassa

Hallitus on linjannut päättävänsä loppukauden aikana vielä sellaisista työllisyyttä kohentavista toimista, jotka vahvistavat julkista taloutta vuosikymmenen loppuun mennessä 110 miljoonalla eurolla. Budjettiriihessä näistä toimista on todennäköisesti tulossa korkeintaan pieni osa.

Etenkin vasemmistoliitto on vastustanut tiukasti kaikkia pieniäkin työttömyysturvan kiristyksiä. Edes työssäoloehdon niin sanottu euroistaminen ei välttämättä ainakaan vielä etene, vaikka siitä on neuvoteltu hallituksessa jo pitkään.

Muista puolueista sanotaan, että Sdp ja vasemmistoliitto haluavat sopia työllisyystoimista vasta työmarkkinakierroksen jälkeen.

Keskeiset kansliapäälliköt ovat valtiovarainministeriön Juha Majasen johdolla etsineet keinoja yritysten tämänhetkisen työvoimapulan lievittämiseksi. Hallituslähteiden mukaan kansliapäälliköiden esittämistä keinoista olisivat etenemässä ainakin opiskelijoiden tulorajojen korotus ja ulkomaalaisten työntekijöiden työhönoton helpottaminen.