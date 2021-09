Koronapolitiikka ei jätä kansanedustajia rauhaan tänäkään syksynä. Talous ja ilmasto aiheuttanevat silti suurimmat väännöt.

EduskunTA aloittaa työnsä jälleen tänään tiistaina, kun kansanedustajat kokoontuvat syyskauden ensimmäiseen täysistuntoon.

Ennalta arvioiden Arkadianmäen syksy näyttää hivenen rauhallisemmalta kuin mennyt kevät, jolloin käsittelyssä oli sote-uudistuksen ja EU:n elpymispaketin kaltaisia suuria kokonaisuuksia.

Työtä kansanedustajilla riittää silti nytkin.

HS poimi teemat, jotka puhuttanevat eduskuntaa tulevina kuukausina.

Koronasta ei päästä vieläkään

Koronaviruksesta ja kriisin jälkihoidosta ei päästä politiikan arjessa vielä alkavana syksynäkään. Eduskunta saa käsiteltäväkseen useita lakeja, joiden tarkoituksena on avata yhteiskuntaa rokotuskattavuuden noustessa.

Heti tiistaina kansanedustajat alkavat käsitellä esitystä tartuntatautilain muutoksesta, jolla luovuttaisiin kahden metrin turvaväleistä erilaisissa tapahtumissa.

Lakia on toivottu voimaan nopeasti. Kiire tosin helpotti hieman, kun Etelä-Suomen aluehallinto­virasto kertoi perjantaina, ettei se enää edellytä turvavälejä Uudellamaalla.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on ollut tavoitteena saada aikaan mietintö laista tämän viikon loppuun mennessä, jolloin laki voitaisiin hyväksyä aikaisimmillaan ensi viikon alkupuolella.

Koronatodistusta testattiin elokuun lopulla Helsingin kaupungin tilaisuudessa Vanhalla ylioppilastalolla.

Syyskuun puolivälin tienoilla eduskuntaan odotetaan myös hallituksen esitystä koronapassista. Ennakkoon on arvioitu, että passi voitaisiin säätää melko yksinkertaisin lakimuutoksin. Esimerkiksi perustuslaki­valiokunnan kantaa lopulliseen lakiesitykseen seurattaneen silti mielenkiinnolla.

Päivitettäväksi eduskuntaan on tulossa lisäksi ainakin rajaturvallisuutta koskeva laki, sillä nykyinen laki on voimassa lokakuun puoliväliin saakka.

Koronatoimet voivat eduskunnassa herättää eläväistä keskustelua tietyiltä osin. Kiivain hallituksen ja opposition välinen nokittelu käytäneen silti muista teemoista. Hallituksen katsotaan yhä onnistuneen koronakriisin hoidossa kokonaisuudessaan vähintään kohtuullisesti. Oppositiolle poliittisten voittojen haaliminen koronateemalla ei näin ollen olisi helpointa.

Riihipäätökset opposition hampaissa

Tällä viikolla politiikan huomio on hallituksen budjettiriihessä, jossa linjataan vuoden 2022 talousarviosta. Eduskunnassa budjetin varsinainen käsittely alkaa syyskuun viimeisellä viikolla.

Jos vanha tuttu linja pitää, voi oikeisto-oppositiolta odottaa arvostelua muun muassa hallituksen velan­otosta. Valtionvarain­ministeriön budjettiesitys on 6,7 miljardia euroa alijäämäinen, eli velkaa oltaisiin ottamassa niin paljon lisää.

Oppositiossa seurattaneen tarkasti myös hallitukselta odotettuja ilmastopäätöksiä, veroratkaisuja ja sitä, missä määrin riihessä tehdään työllisyyslinjauksia.

Hallitus on sopinut tekevänsä hallituskauden loppuun mennessä yhteensä 110 miljoonan edestä julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia. Budjettiriihestä ei odoteta tässä suhteessa kovin pitkää listaa, mikä kirvoittanee moitteita oppositiolta.

Talouden suuren kuvan lisäksi räväkkää keskustelua voivat aiheuttaa riihen tuloksista riippuen yksittäiset budjettilinjaukset, kuten mahdolliset leikkaukset tieteeltä ja poliisilta. Molempien suhteen hallitus on kuitenkin kertonut hakevansa ratkaisuja.

Oppositiopuolueet esittelevät omat vaihtoehto­budjettinsa myöhemmin syysistunto­kaudella. Budjetti hyväksytään ennen joulun istuntotaukoa.

Lue lisää: Kokoomus leikkaisi tieteen sijaan sosiaali­tuista, perus­suomalaiset kehitys­avusta: Näin oppositio haastaa hallituksen budjetti­politiikan

Eduskunta alkaa ruotia EU:n ilmastopakettia

Riihessä päätettävät ilmastotoimet herättävät syksyn mittaan eduskunnassa lähes varmasti räväkkää keskustelua.

Kotimaisten linjausten lisäksi kansanedustajat pääsevät ruotimaan EU:n komission kesällä esittelemää laajaa ilmastopakettia, jonka tavoitteena on vähentää päästöjä unionissa 55 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon.

Lue lisää: Metsät, hiilitullit, autot: Tällaisia ilmastotoimia EU-komissio ehdottaa ja näin ne voivat vaikuttaa Suomeen

Paketin käsittely etenee eduskuntaan heti syysistuntokauden alussa, kun hallituksen on määrä pohjustaa omaa kantaansa EU-tason neuvotteluihin niin sanotulla E-kirjeellä. Myöhemmin syyskuussa kantoja on tarkoitus syventää useamman niin sanotun U-kirjelmän paketilla.

Suuri valiokunta ja sille lausuntonsa antavat valiokunnat alkavat käsitellä kokonaisuutta, minkä pohjalta hallitusta lopulta evästetään EU-tason neuvotteluihin.

EU:n ilmastopaketti on valtava, ja sen käsittelyn odotetaan kestävän parikin vuotta. Valmista ei siis eduskunnassakaan tule lähiaikoina.

Keskustelua voi kuitenkin odottaa jo kesän vääntöjen perusteella muun muassa metsäpolitiikasta ja hiilinielujen laskennasta sekä Suomelle tärkeän talvi­merenkulun kohtalosta. Suomi on suhtautunut epäilleen myös niin sanottuun sosiaaliseen ilmastorahastoon, joka voi herättää kriittistä keskustelua.

Lue lisää: Tällainen olisi EU:n sosiaalinen ilmasto­rahasto, johon Suomi suhtautuu kriittisesti

Hallitukselta odotetaan päätöksiä esimerkiksi liikenteen päästöjen vähentämisestä.

Perhevapaauudistus etenee eduskuntaan

Syksyllä eduskuntaan etenevien lakikokonaisuuksien joukosta suurimpia lienee hallituksen perhevapaa­uudistus, joka on tulossa eduskunnan käsittelyyn tällä tietoa syyskuun puolivälissä.

Uudistuksen suuret linjat esiteltiin jo helmikuussa. Sen jälkeen pakettiin on tullut lausuntokierroksen jälkeen jonkin verran muutoksia. Näitä on tehty muun muassa koskien monikkoperheitä, eli perheitä, jotka saavat samalla kertaa useamman lapsen. Lisäksi muutoksia on tehty muun muassa koskien tilanteita, joissa lapsi kuolee.

Lue lisää: Hallitus esitteli perhevapaa­uudistuksensa: Vapaat pitenevät, kustannukset kasvavat, työllisyys ei ainakaan parane

Uudistus pidentäisi ja joustavoittaisi nykyisiä perhevapaita. Erityisesti isien perhevapaakiintiö pidentyisi, ja perhevapaita voisi jatkossa pitää nykyistä pienemmissä pätkissä. Kotihoidontuen on suunniteltu säilyvän.

Oppositiossa kokoomus on katsonut, ettei uudistus lisää riittävästi työelämän tasa-arvoa, ja lisäksi puolue on moittinut sen työllisyysvaikutuksia. Uudistuksen on arvioitu lisäävän julkisia kustannuksia eikä sen uskota lisäävän työllisyyttä.

Perussuomalaiset on puolestaan arvioinut, että uudistuksesta on tulossa parempi kuin puolueessa pelättiin. Esimerkiksi vapaiden nykyistä voimakkaampaan kiintiöimiseen on silti suhtauduttu kriittisesti.

Isä nukuttaa vastasyntynyttä vauvaa.

MuiHIn keskustelua herättäviin lakeihin eduskunnan agendalla voi kuulua esimerkiksi Veikkaus-keskustelun vuoksi ajankohtainen arpajaislain uudistus.

Myös maahanmuuttopolitiikka noussee esiin eri yhteyksissä, eikä vähiten Afganistanin tilanteen kärjistyttyä. Budjetin yhteydessä käsittelyyn tulee esimerkiksi pakolaiskiintiö, johon on esitetty korotusta.

Lisäksi odotetaan, antaako hallitus esityksensä kiireettömän hoidon hoitotakuun kiristämisestä. Hallitusohjelmassa on kaavailtu hoitotakuun tiukentamista kolmesta kuukaudesta viikkoon, jotta hoitoon pääsy nopeutuisi. Esitystä ei toistaiseksi kuitenkaan ole kuulunut, ja lisätietoa odotetaan budjettiriihen perusteella.

Jos lakiesitys etenisi tänä syksynä, olisi se kansanedustajille varmasti yksi vilkkaan keskustelun paikka, sillä hoitovelan purkaminen on ajankohtainen teema. Uudistuksen kohdalla on kiinnitetty huomiota esimerkiksi sen vaatiman työvoiman määrään.

Lue lisää: Perus­palvelu­ministeri Kiuru: Seitsemän päivän hoito­takuu voimaan tällä hallitus­kaudella

Lue lisää: Viikossa hoitoon – Hallitus pitää yhä kiinni siitä, että hoitotakuu lyhennetään kolmesta kuukaudesta viikkoon, mutta tämä vaatii uutta toimintatapaa ja lisää työntekijöitä.