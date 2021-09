Näin asiantuntijat kommentoivat uudistettua hybridistrategiaa: ”Tässä on nyt tekemisen meininki”

Zoonoosivirologian professorin Olli Vapalahti, Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä ovat erityisesti tyytyväisiä päivitetyn strategian hätäjarrumekanismiin.

Hallituksen uudistettu koronastrategia saa asiantuntijoilta ensinäkemältä pääosin positiivisen vastaanoton.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet esittelivät uudistettua strategiaa tiedotustilaisuudessa maanantaina illalla.

Koronakriisin hallinnassa siirrytään samalla toimintamalliin, jossa epidemiaa torjutaan ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Toimet ovat aikaisempaa rajatumpia.

Uudistetun strategian tavoitteiksi Kiuru luetteli muun muassa yhteiskunnan avaamisen, yhteiskunnan avoinna pitämisen edistämisen ja epidemian jälkihoidon sekä talouden kasvuedellytysten ja jälleenrakennuksen tukemisen.

Valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista on tarkoitus luopua, kun yli 12-vuotiaasta väestöstä vähintään 80 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta tai kaikilla rokotusten kohderyhmään kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada molemmat rokoteannokset.

Riittääkö 80 prosentin rokotekattavuus yli 12-vuotiaissa yhteiskunnan avaamiseen ja auki pitämiseen?

Zoonoosivirologian professorin Olli Vapalahden mukaan tuolla rokotuskattavuudella pitäisi päästä hyvin lähelle niin sanottua normaalia. Myös mahdollisuus avata yhteiskuntaa enemmän kasvaa sitä mukaa kun rokotuskattavuus paranee.

Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.

”Kaiken kaikkiaan suunta on hyvä, mutta edelleen on syytä pitää mukana pieni varovaisuuselementti, jotta vältytään sahaavilta toimenpiteiltä, joissa yhteiskuntaa ensin avataan ja sitten taas suljetaan.”

Vaikka aikataulu ja näkymä yhteiskunnan avaamiselle voi olla hyväksi ihmisille ja elinkeinoelämälle, ei kaikkea kannata avata yhtenä päivänä, Vapalahti korostaa.

”Se, kuinka paljon virus kiertää väestössä samaan aikaan kun kontaktit lisääntyvät, vaikuttaa siihen, kuinka paljon tauti siirtyy rokottamattomiin tai puutteellisesti rokotettuihin taskuihin, kuten kouluihin, tai hoivakoteihin, joissa vakavia infektioita voi tulla enemmän”, Vapalahti sanoo.

”Koronan lisäksi yhteiskunnassa on infektiopainetta RS-viruksesta ja kausi-influenssasta. Niidenkin vuoksi kannattaa harjoittaa maltillista kontaktien lisäämistä.”

Samoilla linjoilla on Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo, joka on pääosin tyytyväinen strategian päivitykseen, vaikka avonaisia kysymyksiä jääkin.

”Exit-strategiasta on puhuttu aiemmin paljon, ja sanotaanko, että tässä on nyt sellainen tekemisen meininki”, toteaa Aivelo.

Tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo.

Kehuja päivitetyssä strategiassa saa lähtökohta, että yhteiskunta avataan ja pyritään myös pitämään auki sekä rokotekattavuuden korostaminen ja hätäjarrumekanismi.

"Kaikkein masentavintahan olisi, jos yhteiskunta avattaisiin ja sitten laitettaisiin kiinni", hän toteaa.

Paljon vaikuttaa olevan kiinni siitä, miten herkästi paikalliset toimijat reagoivat, kuinka tehokkaita toimia he ottavat käyttöön ja kuinka nopeasti uudet tartuntaketjut saadaan kiinni.

”Päivitys jatkaa logiikkaa, että vastuuta laitetaan yhä enemmän paikalliselle tasolle”, sanoo Aivelo.

Lisäksi avoimeksi kysymykseksi jäivät vielä maanantaina testauksen ja tartunnan jäljityksen mahdolliset muutokset sekä se, millaisessa tahdissa rajoituksia lähdetään purkamaan.

"En usko, että meille on tulossa yhtä vapauden päivää, kuten esimerkiksi Britanniassa on ollut", toteaa Aivelo.

"Mitä enemmän rajoitusten poistoa porrastetaan, sen parempi."

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän ensivaikutelma strategiasta on, että sen mukana siirrytään siihen suuntaan mitä yhteiskunta haluaa. Myös hän on tyytyväinen hätäjarrumekanismiin.

”Järkevä ja maltillinen kokonaisuus”, summaa Pietilä.

Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Hän kuitenkin jäi vielä kaipaamaan konkretiatasoa. Miten tilanne käytännössä tulee muuttumaan päivitetyn strategian myötä?

Pietilä huomauttaa, että tällä hetkellä epidemiatilanne ei ole yhtä hyvä kuin strategiassa oletetaan. Toisaalta on vielä matkaa tilanteeseen, jossa 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu.

Tämän hetkinen arvio on, että rajoituksista päästäisiin lokakuussa.

"Tämänhetkisten rajoituksen myötä tartunnat eivät ole kasvaneet, mutta eivät valitettavasti laskeneetkaan."

Pietilä pitää päivitettyä strategiaa kuitenkin hyvinä suuntaviivoina, joiden myötä päästään eteenpäin.

Zoonoosivirologian professori Vapalahden mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maanantaina julkaisema arviointitaulukko eri tilaisuuksien tautiriskistä muistuttaa siitä, että yhteiskunnassa on paljon julkisia tiloja, joissa voi jo nyt toimia melko pienellä tartuntariskillä.

”On aika lailla arvovalinta, mitä yhteiskunnassa halutaan pitää auki.”

Valtakunnallisen testaus- ja jäljitysstrategian päivitystä on valmisteltu, mutta päivitetyn strategian julkaistusta ja käyttöönottoaikataulusta ei ole vielä tietoa.

Vapalahti arvioi, että diagnostiikan ja jäljityksen rooli uudessa strategiassa on monella tapaa pohdinnan paikka, esimerkiksi siltä osin, milloin nykyisestä massiivisesta ilmaisesta testaamisesta luovutaan.

Lisäksi Vapalahti nostaa esiin lasten tilanteen.

”Miten kouluissa toimitaan, jos virusta kiertää runsaasti, eikä ole kuitenkaan näkyvissä, että vielä lähikuukausina alle 12-vuotiaita saadaan rokotettua? En usko, että kenelläkään on tähän valmista reseptiä, mutta kysymys on varmaan sellainen, joka herättää keskustelua.”