Vihreät valitsee puoluekokouksessa uuden varapuheen­johtajiston. Moni ehdokas penää puolueelta enemmän ”moniäänisyyttä”.

Vihreät kokoontuu viikonloppuna etäyhteydellä järjestettävään puoluekokoukseen.

Erityistä mielenkiintoa herättävät puheenjohtaja Maria Ohisalon linjapuhe, joka sivunnee torstaina päättyneen budjettiriihen tuloksia, sekä puoluejohtoon tehtävät henkilövalinnat.

Puheenjohtaja Ohisalo ja puoluesihteeri Veli Liikanen jatkavat tehtävissään varmasti, koska vastaehdokkaita ei ole esitetty. Ohisalo valittiin tehtävään myös vuoden 2019 kokouksessa ilman vastaehdokasta. Edellisen kerran vihreiden puheenjohtajuudesta äänestettiin vuonna 2017, kun Ville Niinistön seuraajaksi valittiin Touko Aalto.

Sen sijaan puolueen varapuheenjohtajista äänestetään. Vihreät valitsee lauantaina kolme uutta varapuheenjohtajaa kahdeksan hakijan joukosta. Yhdestä varapuheen­johtajasta tehdään myöhemmin Ohisalon sijainen puoluejohtoon ja mahdollisesti myös sisäministeri. Lasta odottava Ohisalo jatkaa tehtävissään näillä näkymin marraskuulle ja jää sitten vanhempainvapaalle.

Puoluekokouksen alla on spekuloitu, että näkyvät sijaisuudet olisivat vihreille mahdollisuus vaikuttaa puolueen nykyiseen julkikuvaan tilanteessa, jossa kannatus on kuntavaalitappion jälkeen jatkunut heikkona.

Toisin kuin muilla puolueilla, vihreiden varapuheenjohtajia ei ole numeroitu, vaan kaikki kolme ovat johtohierarkiassa samanarvoisia. Odotusarvoisesti puoluekokouksessa eniten ääniä saanut varapuheenjohtaja on myös vahvoilla puheenjohtajan sijaiseksi.

Puoluekokouksen jälkeen selviää, onko puheenjohtajan sijainen myös sisäministerin tuuraaja. Puheenjohtajan sijaisen päättää puoluehallitus, ja ministerin sijaisen valitsee vihreiden puolue­valtuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokous. Molemmat elimet tulevat todennäköisesti koolle puoluekokousta seuraavina viikkoina.

Ehdolla varapuheenjohtajaksi on kahdeksan ehdokasta: Fatim Diarra, Markus Drake, Mika Flöjt, Atte Harjanne, Hanna Holopainen, Inka Hopsu, Jaakko Mustakallio ja Iiris Suomela.

Heistä Diarra ja Mustakallio kuuluvat nykyiseen puheenjohtajistoon.

Ehdolla on yhteensä neljä nykyistä kansanedustajaa: Harjanne Helsingin vaalipiiristä, Suomela Pirkanmaan vaalipiiristä, Hopsu Uudenmaan vaalipiiristä ja Holopainen Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.

Merkillepantavaa on, että moni varapuheenjohtajan tehtävään pyrkivä ehdokas on puoluekokouksen alla peräänkuuluttanut puolueen tarvetta ”moniäänisyydelle”. Sitä toistelevat esittelyteksteissään sekä Harjanne, Holopainen että Hopsu.

Harjanteen mukaan tarve kumpuaa siitä, että vihreä politiikka näyttäytyy nykyisellään ihmisille liian kapea-alaisena ja ”skeneytyneenä”.

”Se huolestuttaa. Siinä ei nykyisellään ole erilaisille ihmisille ja erilaisille taustoille tarpeeksi tarttumapintaa”, Harjanne sanoo.

Harjanteen on sanottu edustavan vihreiden eduskuntaryhmän oikeistolaisempaa siipeä. Hän myöntää, että asiasta on “kiistatonta vaalikonedataa”.

“Olen varmaan vähän enemmän siinä markkina­liberaalissa linjassa. Se ei tarkoita, että olisi jokin suuri missio viedä vihreitä oikealle. Se on aina ollut osa liikettä. Se voi olla raikas ja uudistava voima, että voidaan talouspolitiikassa tehdä avauksia eri lähtökohdista”, Harjanne sanoo.

Hanna Holopaisen mukaan tarvetta moniäänisyydelle olisi etenkin puolueviestinnän ja -agendan maantieteellisissä painotuksissa.

“Haluaisin monipuolisemmin vihreitä esille eri puolilta Suomea silloin kun tehdään viestintää puolueen tavoitteista. Vihreiden kannatus on toki vahvaa suurissa kaupungeissa, mutta niiden ulkopuolella aktiiveja on myös, ja tätä olisi hyvä pitää enemmän esillä.”

Holopainen haluaisi hakemuksensa mukaan varmistaa, ettei vihreitä jatkossa leimattaisi “Helsinki-keskeisiksi, elitisteiksi tai viherpiipertäjiksi”. Kyse ei ole vain imagosta, vaan puolueen ajamista sisällöistä, Holopainen sanoo.

“Näen, että monia meidän teemoja täytyy laajentaa nykyisestä. Esimerkiksi aluepolitiikassa, eri alueiden elinvoimaan liittyvissä asioissa vihreiden pitää terästäytyä ja nostaa päätään.”

Iiris Suomelan esittelytekstissä tarvetta moniäänisyydelle taas ei erikseen mainita.

Suomelan mukaan suurin haaste puolueen moniäänisyydelle on tilanne, jossa yhteiset linjat vedetään vain pienen eduskuntaryhmän piirissä.

“Silloin meillä on ihan liian pieni porukka tekemässä linjauksia. Pitää löytää tapoja, joilla saadaan laajempi porukka mukaan.”

Puoluejohdon valintojen yhteydessä imagokysymykset ovat korostuneet, mutta Suomelan mukaan ne ovat vain teema muiden joukossa. Viestinnän sijaan ratkottavana on syvempiä, puolueen sisäisiin toimintoihin liittyviä seikkoja.

”Monet ovat huolissaan, että mihin vihreät ylipäätään ovat liikkeenä menossa, ja miten äänensä saa kuuluviin.”

Suomelan mukaan vihreissä vallitsee tilanne, jossa hallituksessa syntyneet päätökset ovat synnyttäneet kentällä epätietoisuutta vihreiden linjasta.

“Kerta kerralta on ollut joukko ihmisiä jotka kysyvät, että miten me vihreät tässä päätöksessä näytään, mitä olemme painottaneet. Sisäistä keskustelua on ollut yhä vähemmän, ja se pitää korjata”, Suomela sanoo.

”Perusta pitää laittaa kuntoon. Muuten mennään huolestuttavaan suuntaan sekä periaatteellisesti, että kannatuksessa.”