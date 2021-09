Kelan maksamia etuuksia saa jo 80 prosenttia suomalaisista. HS:n grafiikat kertovat, miksi valtaosa suomalaisista saa rahaa Kelasta.

Noin 4,4 miljoonaa suomalaista sai jotain Kelan maksamaa etuutta viime vuonna. Se tarkoittaa, että 80 prosenttia suomalaisista sai taloudellista tukea Kelalta.

Luvut nousivat keskusteluun syyskuun alussa, kun Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto arvosteli nykyistä tukimallia Helsingin Sanomien haastattelussa. Kauton mukaan Suomesta on tullut tulonsiirtojen maa ja alati kasvavat menot uhkaavat hyvinvointivaltiota.

Äkkiseltään 80 prosenttia kuulostaa todella suurelta luvulta. Onko hyvinvointivaltio epäonnistunut, jos näin moni turvautuu sen apuun?

Ei ole, sanoo Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Minna van Gerven. Pikemminkin päinvastoin.

”Suomalainen hyvinvointivaltio perustuu pohjoismaiseen universaaliin malliin, joka kattaa kaikki vauvasta vaariin. Itse asiassa luku voisi olla vielä suurempi. Se voisi olla sata”, Gerven sanoo.

Keskustelussa menee van Gervenin mukaan helposti sekaisin kaksi eri asiaa: se, että osan ihmisistä toimeentulo riippuu kokonaan Kelan tuista, ja se, että laajat etuudet ovat osa pohjoismaista hyvinvointivaltiota.

”Kaikki maksavat ja kaikki saavat. Juuri se tekee tästä mallista tasa-arvoisen ja toimivan.”

Kelan maksettavana on monia yleisiä etuuksia, kuten sairaanhoitokorvaukset ja lapsilisät. Niitä maksetaan kaikille tulotasosta riippumatta.

Kokonaan Kelan tukien varassa elävien joukossa on muun muassa Kelan eläkkeen ja toimeentulotuen saajia.

”Se joukko, jonka toimeentulo muodostuu kokonaan Kelan tuista, on huomattavasti pienempi kuin 80 prosenttia. 80 prosenttia tulee siitä, että pieniä euroja maksetaan miljoonille saajille”, Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen kuvaa.

Hyvä esimerkki pienistä euroista, joita maksetaan miljoonille, ovat sairaanhoitokorvaukset. Niitä sai viime vuonna noin 3,7 miljoonaa suomalaista.

Sairaanhoitokorvaukset ovat ylivoimaisesti yleisin Kelan maksama etuus.

Suurin osa sairaanhoitokorvauksista maksettiin lääkekorvauksina. Kelan maksamia lääkekorvauksia sai viime vuonna lähes kolme miljoonaa suomalaista.

Toinen vastaava etuus on lapsilisä, jota maksetaan niin ikään kaikille lapsiperheille tulotasosta riippumatta. Lapsilisiä maksettiin viime vuonna noin puolelle miljoonalle perheelle.

Tulotasosta riippumattomien etuuksien on perinteisesti ajateltu vahvistavan hyvinvointivaltiota.

”Kun itse hyötyy hyvinvointivaltiosta, saattaa se vahvistaa veronmaksuhalukkuutta”, Jauhiainen sanoo.

Eniten rahaa kuluu puolestaan eläkkeisiin ja työttömyysturvaan.

Työttömyysturvaa Kela maksoi viime vuonna noin 400 000 suomalaiselle, ja siihen käytettiin 2,26 miljardia euroa. Työttömyysturvaa saavien määrä kasvoi koronaviruspandemian takia.

Kela maksaa työttömyysturvaa niille, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Ansiosidonnaista turvaa saavien määrä väheni vuoden 2015 jälkeen nopeammin kuin Kelan työttömyysturvaa saavien, kertoo Jauhiainen.

”Kun työllisyystilanne kohenee, ensin vähenee ansiosidonnaista saavien määrä. Perusturvan varassa olevien työttömyys on selvästi sitkeämpää.”

Työttömyysturvan saajien määrä muuttuu suhdanteiden mukana. Näin käy myös asumistuelle, jonka saajien määrä on viime vuosina kasvanut.

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin vuonna 2017. Se ei kuitenkaan selitä kokonaan asumistuen saajien määrän kasvua.

”Asumistuessa näkyy vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeiset huonot ajat. Asumistuen saajien määrä on seuraillut työttömyysturvan saajien määrää”, Jauhiainen sanoo.

Opiskelijoiden ja työttömien lisäksi asumistukea saa joukko ihmisiä, joilla on pienten tulojen vuoksi oikeus asumistukeen.

Viime vuonna Kela maksoi asumistukea 77 miljoonaa euroa enemmän kuin vielä kaksi vuotta sitten. Asumisen hinnasta on käyty vilkasta keskustelua erityisesti pääkaupunkisedulla.

Vuokrien nousu ei siirry sellaisenaan maksettavan asumistuen määrään, sanoo Jauhiainen. Tämä johtuu siitä, että asumistukeen on määritelty enimmäisasumismenot, joita korkeampia asumiskustannuksia ei tuen määrässä huomioida.

Toisaalta jatkuvasti nouseva vuokrataso voi lisätä painetta korottaa myös Kelan korvaavia enimmäisasumismenoja.

Eniten rahaa Kela käyttää eläkkeisiin: viime vuonna eläke-etuuksiin kului noin 2,5 miljardia euroa. Kela maksaa eläke-etuuksia henkilöille, jotka eivät saa työeläkettä tai joiden työeläke on pieni.

Kelan eläke-etuuksia saavien joukko on viime vuosina pienentynyt, vaikka eläkeläisten määrä on kokonaisuudessaan kasvanut. Tämä johtuu siitä, että aiempaa useammalla eläkeläisellä on takanaan yhtenäinen, pitkä työura ja he saavat työeläkettä.

Hyvinvointivaltion kohtalonkysymys on rahoitus: miten hyvinvointivaltion palveluista pidetään huolta, kun väestö vanhenee ja vähenee ja maksajia on aiempaa vähemmän?

Tästä oli huolissaan myös Eläketurvakeskuksen Kautto. Hän kritisoi sitä, että poliitikot tarjoavat usein ensimmäisenä ratkaisuna etuuksien ja tukien korottamista sen sijaan, että mietittäisiin, miten riippuvuutta tulonsiirroista voitaisiin vähentää.

Hyvinvointivaltion turvaamiseksi on esitetty niin hyvinvointivaltion rahoituspohjan vahvistamista työllisyyttä parantamalla kuin etuuksien karsimistakin. Van Gervenin mielestä näiden lisäksi pitäisi pohtia vaihtoehtoisia tapoja järjestää sosiaaliturvaa. Esimerkiksi kolmannella sektorilla voisi olla hänestä Suomessa nykyistä suurempi rooli.

"Hyvinvointivaltio on Suomen kaltaiselle pienelle maalle elinehto, mutta se ei tarkoita, että hyvinvointivaltion ei tulisi muuttua, kun maailma muuttuu. Rahoituksen lisäksi tulee miettiä, kuinka hyvinvointivaltio voi tukea ihmisiä eri elämän tilanteissa, joustavasti ja tasa-arvoisesti.”