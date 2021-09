Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi kertoi STT:lle, että turvavälejä koskeva tartuntatautilain muutos on viivästymässä aiotusta.

Eduskunta aloitti tiistaina istuntokautensa vilkkaalla keskustelulla hallituksen koronatoimista.

Syksyn ensimmäisen täysistuntokauden käsittelyssä oli hallituksen esitys, jolla olisi tarkoitus päästä eroon erityisesti tapahtuma-alaa kurittaneiden kahden metrin turvavälien soveltamisesta.

Esitys oli alun perin määrä saada sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsiteltyä jo tällä viikolla, jolloin laki olisi saatu nopeimmillaan hyväksyttyä jo ensi viikon alkupuolella.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) kertoi kuitenkin STT:lle ennen istuntoa, että aikataulu todennäköisesti viivästyy seuraavaan viikkoon. Syynä on, että esityksestä pyydetään perustuslaki­valiokunnan lausunto.

Lohen mukaan on esitetty epäilyjä, että muutokseen liittyisi valtiosääntö­oikeudellisia ongelmia ja siksi asia halutaan varmistaa.

”Heti kun me saamme lausunnon, me teemme mietinnön, mutta todennäköisesti aikataulu venyy niin, että eduskunta pystyisi sen ei ensi, vaan vasta seuraavalla viikolla salissa lopullisesti hyväksymään”, Lohi sanoi.

Lakia on toivottu voimaan nopeasti. Kiire tosin helpotti, kun Etelä-Suomen aluehallinto­virasto kertoi perjantaina, ettei se enää edellytä turvavälejä Uudellamaalla.

Eduskuntakeskustelussa hallitus sai oppositiolta moitteita esimerkiksi siitä, ettei se ole kumoamassa tartuntatautilaista koko kiistaa aiheuttanutta pykälää eli pykälää 58 d. Sen sijaan vain turvavälejä koskeva kohta poistetaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa kuvaili tätä ”valtavaksi pettymykseksi.”

”Pykälä on aiheuttanut kohtuuttomasti vahinkoa, eikä se ole enää perusteltu nykyisessä epidemiatilanteessa”, Sarkomaa sanoi.

Kokoomus on jättänyt oman lakialoitteensa, jossa esitetään koko kyseisen säädöksen kumoamista laista.

Pykälä 58 d koskee tilojen käytön rajoittamista epidemian leviämisen estämiseksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan Lohelta tuli keskustelussa ymmärrystä kokoomuksen ehdotukselle kumota pykälä kokonaan.

Lohi sanoi, että valiokunnissa olisi nyt mietittävä tarkkaan, onko koko 58 d:lle enää tarvetta, kun lain voimaantulo menee muutaman viikon päähän.

”Minusta tätä pitää avoimesti ja kriittisesti arvioida täällä eduskunnassa, jotta me voimme aidosti mennä kohti normaalioloja ja parantaa ihmisten toimeentuloa ja myös henkistä kestävyyttä”, Lohi sanoi.

Lohen puheenvuoro sai kiitosta kokoomuksesta. Myös perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kansanedustajien joukossa kannatettiin vastaavaa muutosta.

Kokoomuksen vaihtoehdossa jäljelle jäisi edelleen pykälä 58 c, jonka nojalla toimijat voidaan velvoittaa esimerkiksi puhdistamaan tiloja tehostetusti ja antamaan toimintaohjeita etäisyyksistä ja käsienpesusta.

Hallituksen esityksessä laista poistettaisiin 58 d -pykälän momentti, jossa määritellään, että lähikontaktilla tarkoitetaan kahden metrin etäisyyttä yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia.

Lisäksi poistettaisiin soveltamisen kriteerinä oleva ilmaantuvuusluku.

”Jatkossa lähikontaktilla tarkoitettaisiin tässä yhteydessä fyysisen kosketuksen lisäksi ainoastaan hyvin lähekkäistä oleskelua vieri vieressä ja kylki kyljessä”, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) luonnehti salissa.

Soveltamisen kriteerinä olisi vastedes kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todettavat merkittävät tautiryppäät, joiden tartuntaketjuja ei pystyttäisi luotettavasti jäljittämään.

Hallituksen esityksessä on sivuttu myös kokoomuksen esittämää vaihtoehtoa, jossa koko 58 d olisi kumottu.

Näin ei ole tehty, koska hallitus on pitänyt edelleen välttämättömänä, että aluehallintovirastoilla ja kunnilla on tarpeen tullen mahdollisuus päättää asiakasmäärä- tai paikkarajoituksista tai tilajärjestelyistä, joilla lähikontaktien syntyminen voidaan välttää.

Kiuru täsmensi salissa, että kunta tai aluehallintovirasto voikin tehdä edelleen alueellaan päätökset tilojen käytön edellytyksistä, jos tautitilanne sitä edellyttää.

”Ehdotetuilla muutoksilla kuitenkin joustavoitetaan päätösten sisältöä ja otetaan nyt huomioon nimenomaan tämä vallitseva rokotustilanne.”

Kiuru sanoi toivovansa, ettei rokotekattavuuden noustessa tautiryppäitä jouduta enää sammuttamaan rajoituksilla.

Hän ei kuitenkaan innostunut kokoomuksen ajamasta koko 58 d:n kumoamisesta. Kiuru muistutti, että laissa on koko kirjo keinoja, yhä myös pykälä 58 g, jolla tilat voidaan tietyin ehdoin sulkea kokonaan.

”Julkisen vallan tehtävä on ihmisten elämän ja terveyden suojelu, tässä tilanteessa, jos tarvitaan välineitä, emme me voi sanoa täällä eduskunnan edessä jälleen, että niitä välineitä ei enää ole. Tämä on se haaste, joka hallituksella on ollut.”