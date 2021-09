Puolenyön jälkeen keskeytettyjä neuvotteluja on määrä jatkaa tänään aamupäivällä.

Hallituksen on määrä saada ensi vuoden budjettia koskevat neuvottelunsa päätökseen keskiviikkona.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi puolenyön jälkeen Twitterissä, että tiistaina aamupäivällä alkaneet neuvottelut on keskeytetty ja niitä jatketaan tänään kello 10. Marinin mukaan neuvotteluissa on päästy eteenpäin, mutta työtä riittää yhä.

Aiemmin tiistai-iltana Marin kertoi, että viisikko jatkoi neuvotteluja muun muassa ilmasto- ja työllisyystoimista. Neuvottelujen keskiössä ovat olleet juuri ilmastotoimia koskevat ratkaisut. Erityisesti keskustalla ja vihreillä on ollut niistä näkemyseroja.

Marin sanoi alkuillasta, että ratkaisuun tarvittavat palikat ovat olemassa.

"Nyt on kyse siitä, että onko – ja missä vaiheessa on – tahtoa löytää se yhteinen kompromissi, jonka avulla pääsisimme tästäkin eteenpäin. Eli kyllä siellä on palasia ja palikoita, joista ratkaisu on muodostettavissa”, Marin sanoi.

Hän ei avannut tarkemmin, mitkä ovat hankalimpia kysymyksiä. Marinin mukaan ilmastotoimien kokonaisuudessa keskustelussa ovat liikenteen, maatalouden ja lämmityksen kaltaiset asiat, kun pohditaan, mistä vielä tarvittavat päästövähennykset löydetään.

Myös työllisyystoimien kokonaisuus vaati Marinin mukaan vielä neuvottelua. Ainakin opintotukeen kuuluvien tulorajojen nosto on saanut hallituksessa tiettävästi hyvän vastaanoton.

Hallitus on linjannut tekevänsä koko loppuvaalikauden aikana työllisyystoimia, joilla vahvistetaan julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla.

Ensi vuoden rahankäytöstä oli hallituksessa sen sijaan pitkälti yhteisymmärrys jo riihen alkaessa, kertoivat Marin ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk).

Hallituslähteestä kerrottiin STT:lle, että talouskasvu ja sen kasvattamat verotulot olisivat olleet pienentämässä budjetin alijäämää lähemmäs miljardilla eurolla, mutta tätä muutosta syö osaltaan eräiden sote-uudistukseen liittyvien maksujen aikaistus.

Noin kuukausi sitten julkaistussa valtiovarainministeriön budjettiesityksessä alijäämä oli 6,7 miljardia euroa. Perustettavien hyvinvointialueiden tarvitsema rahoitus on havaittu ministeriössä vasta tämän jälkeen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) kertoi, että riihen alla paljon puhuttaneen tieteen rahoituksen osalta oli tapahtunut edistystä ja Suomen Akatemian rahoitus ensi vuonna olisi pysymässä ennallaan.