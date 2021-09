Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila on huojentunut, että hallitus perui ensi vuodelle aiotut leikkaukset tutkimusrahoitukseen. Samalla hän kiirehtii ratkaisua myös seuraaville vuosille. ”Tutkimus on pitkäjännitteistä”, hän sanoo.

Torstaina päättyneessä budjettiriihessä hallitus päätti, että ensi vuodelle ehdotettu noin 40 miljoonan euron leikkaus Suomen Akatemian tutkimusrahoitukseen perutaan, mutta tulevaisuus jäi auki.

Aiemmin on käynyt ilmi, että vuotta 2023 koskevat leikkaukset olisivat jopa yli sata miljoonaa euroa.

Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila on erittäin huojentunut, että hallitus perui ensi vuodelle kaavailemansa tiedesäästöt. Samalla hän perää nyt hallitukselta nopeaa ratkaisua, joka turvaisi tutkimusrahoituksen tason myös ensi vuoden jälkeen.

Hallitus linjasi torstaina, että vuoden 2023 ja seuraavien vuosien tutkimusrahoituksesta päätetään vasta ensi kevään kehysriihessä.

”Tutkimus on pitkäjännitteistä ja vaatii suunnittelua. Rahapelituottojen vähenemisen aiheuttaman ongelman ratkaisu olisi erittäin tärkeä saada aikaan pian”, Mannila perustelee.

Hallituksen on määrä sopia tämän vuoden loppuun mennessä uudesta rahapelituottojen korvaavasta mallista, kun Veikkauksen tuotot vähenevät. Sen olisi määrä tulla voimaan vuonna 2024.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on asettanut tavoitteeksi, että pitemmän päälle Suomen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen suhde kansantuotteeseen tulisi hivuttaa neljään prosenttiin. Osuus oli sitä lähellä vuonna 2009 mutta on sittemmin pudonnut alle kolmeen prosenttiin ja jäänyt kilpailijamaista jälkeen.

Pääsy neljän prosentin tavoitteeseen edellyttäisi keskimäärin noin 600 miljoonan euron lisäystä vuodessa. Siitä julkisen rahoituksen osuus olisi noin 200 miljoonaa.

Keinoja päästä varsin kunnianhimoiseen tavoitteeseen miettii parhaillaan kansanedustaja Matias Mäkysen (sd) johtama parlamentaarinen työryhmä vuoden loppuun asti.

”Toivomme tietysti, että nopeasta aikataulusta huolimatta kansanedustajat saavat aikaan pitkäjännitteisiä ratkaisuja”, Mannila sanoo.

Hallituksen tiedetavoitteiden ja tekojen välinen ristiriita kärjistyi elokuussa.

Valtiovarainministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön talousarvioehdotuksista kävi ilmi, että Akatemian valtuus myöntää tutkimusrahoitusta vähentyisi jo ensi vuonna noin 40 miljoonaa euroa, eli pysyvä perustaso laskisi vuoden 351 miljoonasta 310 miljoonaan euroon.

Torstaina hallitus kertoi, että Akatemian valtuus myöntää tutkimusrahoitusta ensi vuonna olisi noin 390,5 miljoonaa, mutta mukaan oli laskettu EU:n elpymispaketin kertaluontoinen 40,5 miljoonaa euroa.

Valtion tutkimusrahoituksen ensi vuoden kokonaisvolyymiksi hallitus arvioi 2,4 miljardia euroa.

Elokuiset leikkausaikeet pääsivät yllättämään ja jopa tyrmistyttämään tiedeväen.

”Olihan se suuri pettymys etenkin näin koronaviruspandemian aikana, kun tutkimuksen merkitys on muuten korostunut”, Mannila sanoo.

Leikkausaikeen taustalla olivat supistuvat rahapelituotot, joita ei kompensoida täysin.

Jo huhtikuun kehysriihessä hallitus sopi, että vuodesta 2023 lähtien tehdään pysyviä menosäästöjä 370 miljoonan euron edestä, jotta pysyttäisiin talouden menokehyksissä. Tuo summa jyvitettiin eri ministeriöiden kesken.

Opetus- ja kulttuuriministeriön osuudeksi tuli 35 miljoonaa euroa, eikä se saanut kohdistua suoraan koulutukseen eli opetusministeri Li Anderssonin (vas) tontille eikä myöskään opintososiaalisiin etuihin.

Toukokuussa silloinen tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) tunnusti korkeakoulujen johdon seminaarissa, että käytännössä tämä leikkaus koskee tiedettä ja sitä kautta myös yliopisto-opetusta.

”Kyllähän kaikki yliopisto-opetus perustuu tieteeseen ja tutkimukseen”, Mannila arvostelee hallituksen ”arvovalintaa”.

Sittemmin laskelmista on käynyt ilmi, että vuodesta 2023 lähtien hallitus olisikin leikkaamassa Akatemialta jopa 115 miljoonaa euroa, josta valtaosa eli 80 miljoonaa aiheutuisi juuri rahapelituottojen tuntuvasta supistumisesta ja korvausten päättymisestä.

Tuo summa supistaisi Akatemian vuotuista tutkimusrahoitusta jo noin kolmanneksen. Se näkyisi etenkin yliopistoissa, joissa tehtävään tutkimukseen menee noin 90 prosenttia Akatemian kilpailun ja vertaisarvioinnin perusteella jakamasta rahasta.

Samalla menetettäisiin satoja tutkijatehtäviä, mikä ei ainakaan työllisyyttä lisäisi.

Hallitus sopi kevään kehysriihessä, että Veikkaus-varojen vähenemistä ei korvata täysimääräisesti edunsaajille parina seuraavana vuotena.

Mannilan mukaan Akatemian rahoitustason tulisi pohjautua tiedepoliittisiin perusteisiin eikä niinkään rahapelituottoihin.

Myöskään hallituksen viime keväänä tekemä 35 miljoonan euron pysyväksi tarkoitettu menoleikkaus ei saa Akatemialta hevin ymmärrystä.

”Mehän tiedämme, että Suomen menestys perustuu osaamiseen”, Mannila muistuttaa.

Tämän leikkauksen kohtalosta hallitus ei torstaina linjannut mitään, vaan siirsi päätöksen ensi kevään kehysriiheen.

Heikki Mannila myöntää, että Akatemian ja ylipäänsä tiedeväen olisi syytä myös katsoa peiliin ja kertoa nykyistä enemmän tiederahoituksen vaikuttavuudesta muulloinkin kuin silloin, kun sitä erikseen tivataan.

Tiedebarometrin mukaan suomalaiset kyllä arvostavat kovasti tiedettä. Toisaalta he eivät juuri osaa mainita elossa olevia tieteentekijöitä, joten kovin läheinen suhde tutkimusmaailmaan ei monilla ole.

Viestipalvelu Twitterissä tieteen rahoitusleikkausaikeet ovat herättäneet myös ymmärrystä tai ainakin vaatimuksia perustella avoimemmin, millä kriteereillä verovaroja tutkimukselle jaetaan.

Tikunnokkaan on nostettu yksittäisiä, esimerkiksi feminismiin liittyviä tutkimushankkeita.

Toisaalta suuri määrä tutkijoita on intoutunut kertomaan omasta työstään ja sen tarkoituksesta minä tutkin -tunnisteella.

Millä mielellä Suomen Akatemian pääjohtaja on tätä osin aggressiiviseksi yltynyttä tiedekiistelyä seurannut?

”Twitterissähän käydään hyvin monenlaista keskustelua. Osa siitä on epäasiallista ja maalittaa tutkijoita, mikä on hyvin valitettavaa. Yleensä on hyvä, että tutkimuksesta ja tiederahoituksesta puhutaan. Onhan nyt myös tutkitun tiedon teemavuosi”, Mannila sanoo.

”Ilman muuta julkisia kuvauksia rahoitetuista tutkimuksista pitää tehdä ymmärrettävämmiksi. Mutta vaikka rahoitushakemukset ja -päätökset sekä itse julkaisut ovat julkisia, niihin liittyvät tutkimussuunnitelmat ja kansainväliset arviointilausunnot ovat julkisuuslain nojalla salassa pidettäviä”, Mannila vetää avoimuuden rajoja.

Tutkija itse voi suunnitelmiakin julkistaa, jollei pelkää, että keskeneräiset ideat karkaavat kilpailijoille.

Kisa tutkimusrahoituksesta on tunnetusti kovaa. Akatemia saa vuodessa 4 000–5 000 hakemusta, joista hyväksytään 10–20 prosenttia.