Patrian norjalainen vähemmistöomistaja on halunnut eroon panssariajoneuvojen valmistuksesta.

Puolustusministeriön mukaan valtion puolustusteollisuusyhtiö Patria ei voi myydä pois panssaroituja ajoneuvoja valmistavaa Land-liiketoimintaansa.

Ministeriö katsoo, että Patrian ajoneuvo­tuotanto on poikkeusoloissa keskeinen osa Suomen huoltovarmuutta.

”On erittäin vaikea nähdä, että puolustusministeriö antaisi myöntävän lausunnon sille, että Patria Land myytäisiin”, sanoo ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi puolustusministeriön resurssipoliittiselta osastolta.

”Puolustusministeriö näkee Patrian roolin poikkeusoloissa merkittävänä meidän liikkuvuutemme kehittäjänä ja ajoneuvojen tuottajana. Sitä on vaikea nähdä muissa kuin kansallisissa käsissä.”

Patria Land työllistää yli 200 ihmistä päätoimipaikallaan Hämeenlinnassa ja Tampereella.

Patrian pyöräpanssariajoneuvoja ja kranaatinheitinjärjestelmiä valmistavan Land-liiketoiminnan on epäilty olevan myynnissä. Patria ei ole saanut pitkään aikaan kaupaksi lippulaivatuotettaan eli AMV-ajoneuvoa, mikä on johtanut työvoiman vähentämiseen. Lisäksi Landin liiketoiminta on ollut tappiollista.

Patrian panssaroitua AMV-taisteluajoneuvoa pidetään yleisesti erinomaisena tuotteena, mutta kansainvälisessä asekaupassa harvoin ratkaisee pelkkä suorituskyky.

Suurten maiden puolustusteollisuusjätit pystyvät usein tarjoamaan kaupan päälle sellaista, mitä pienen maan teollisuus ei pysty. Niinpä Patria on hävinnyt tärkeitä kilpailutuksia.

Ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi

Huhut Landin myynnistä velloivat vahvimmillaan vuonna 2019.

Mahdollisina ostajakandidaatteina on mainittu eri yhteyksissä ainakin yhdysvaltalainen General Dynamics, brittiläinen Bae Systems ja puolalainen PGZ. Puolalaisyhtiön tytär valmistaa Puolassa Patrian ensimmäisen polven AMV-ajoneuvoja Rosomak-nimellä.

”Tietynlaista intressiä eri yrityksillä oli. Tämä on tietysti yritysten ja omistajien asia. En pysty sitä millään muulla lailla kommentoimaan kuin että tiesin keskusteluja käydyn”, Jyväsjärvi sanoo.

Puolustusministeriön mukaan erityisen epätoivottavaa olisi myynti ulkomaille.

”Jos Patria Land olisi osa kansainvälistä konsernia, se olisi varmasti olemassa niin kauan kuin se olisi taloudellisesti kannattava. Jos se ei olisi taloudellisesti kannattava, todennäköisesti sille tapahtuisi jotain, mikä olisi intressiemme vastaista”, Jyväsjärvi pohtii.

”Vaikka se olisi taloudellisesti kannattavakin, niin olemmeko me ulkomaisessa yhtiössä etusijalla saamassa sitä, mitä tarvitsemme poikkeusolojen aikana? Nyt meillä on kuitenkin tuotanto kansallisissa käsissä ja pystymme sitä ohjaamaan.”

Puolustusvoimilla on puolisen tusinaa niin sanottuja strategisia kumppaniyrityksiä, joiden kanssa yhteistyö on viety erittäin pitkälle kriisitilanteita silmällä pitäen.

Strateginen kumppanuus on solmittu esimerkiksi Patrian ilmailuliiketoiminnan eli Patria Aviationin kanssa. Se on aivan keskeisessä roolissa Ilmavoimien suurten huoltojen suorittajana.

Sen sijaan strategisesta kumppanuudesta ei ole sovittu Patria Landin kanssa. Tämä johtunee siitä, että Puolustusvoimien panssarikaluston isoista huolloista vastaa toinen yhtiö: Millog, joka on Puolustus­voimien strateginen kumppani. Millogin pääomistajat ovat Patria ja Insta Group.

Patria Landin myyntispekulaatioiden taustalla lienee alun perin Patrian vähemmistöomistaja, norjalainen valtioenemmistöinen puolustus­teollisuus­yritys Kongsberg.

Kongsberg osti viitisen vuotta sitten Patriasta 49,9 prosentin osuuden. HS:n tiedon mukaan tuolloin sovittiin, että Land-liiketoiminta myydään pois.

Syynä oli todennäköisesti se, että Patrian panssaroidut pyöräajoneuvot kilpailevat Kongsbergin pyöräajoneuvoja valmistavien muiden asiakkaiden tuotteiden kanssa.

Patria Landin tapauksessa ovatkin olleet vastakkain Suomen valtion ja norjalaisen valtionyhtiön intressit.

” Jyväsjärvi korostaa, että myynnistä päättää lopulta valtio.

HS:n tiedon mukaan Patria Landin myyntisuunnitelma oli pari vuotta sitten niin pitkällä, että puolustusministeriö kysyi jo suomalaiselta ajoneuvoteollisuudelta, miten kotimainen puolustusalan ajoneuvoteollisuus pitäisi järjestää, jos mahdollinen ostaja lakkauttaisi Patria Landin.

Ylijohtaja Jyväsjärvi vahvistaa, että kotimaisen ajoneuvoteollisuuden kanssa käytiin keskusteluja. Kotimaiset yritykset olisivat olleet peräti valmiita ostamaan Patria Landin ja kokosivat sitä varten noin 30 yrityksen konsortion.

Konsortio olisi ollut halukas jatkamaan Patria Landin toimintaa jopa Patrian nimen alla.

”Silloin tutkittiin, voisiko olla tällaista kotimaista uskottavaa konsortiota, jolla on talous kunnossa ja joka pystyy tekemään sellaisen investoinnin ja jolla olisi mahdollisuus aloittaa vaunujen tuotanto tarvittaessa”, Jyväsjärvi sanoo.

Lopputulos oli, että puolustusministeriö ei epäillyt konsortion esittämää tuotantomallia mutta ministeriö epäili sen taloudellista kelpoisuutta. Neuvotteluja ei jatkettu.

Jyväsjärvi korostaa, että myynnistä päättää kuitenkin lopulta valtio eikä puolustus­ministeriö, vaikka sitä kuullaankin.

Patria teki juuri yli 200 ajoneuvon kaupan Latviaan ja sai lupauksen siitä, että Suomikin ostaa parin vuoden päästä samanlaisia 6x6-ajoneuvoja, joita Latvia tilasi.

Kyseessä on mahdollisimman edullisesti valmistettu panssaroitu miehistön­kuljetus­ajoneuvo, jota Patria markkinoi englanniksi iskulauseella ”Back to basics” eli takaisin perusasioihin.

Suomi on luvannut ostaa ainakin 160 tällaista Patrian uutta 6x6-ajoneuvoa kahden vuoden päästä.

Suunnitelmissa lienee myös lisähankintoja Suomeen. Jyväsjärvi pitääkin Patria Landin näkymiä nyt hyvinä, vaikka AMV:n myynti on takkuillut.

”Positiivista näkymää pitää tukea”, hän sanoo.

Suomi ja Latvia valitsivat Patrian ajoneuvon ilman normaalia kilpailutusta. Jyväsjärvi kiistää kuitenkin väitteen, että hankinnassa olisi annettu tekohengitystä Patria Landille.

”Sellaista ei ole.”

Ihmettelyä on herättänyt myös se, että Patrian uutta 6x6-ajoneuvoa hyvin paljon muistuttava ajoneuvo oli esillä jo kaksi vuotta sitten messutapahtumassa Puolassa. Siellä sen kyljessä luki kuitenkin Rosomak.

Jyväsjärvi sanoo, että hän oli messuilla paikalla ja ihmetteli ajoneuvoa itsekin.

”Olin yllättynyt, että hyvin samannäköinen ajoneuvo oli syntynyt Puolan tuotantolinjoilta. Minulla oli kuitenkin mahdollisuus nähdä vain ajoneuvon ulkokuori, ei sen teknisiä ratkaisuja.”

” ”Tässä olisi jo vuosikausia sitten pitänyt löytää jonkinlaista yhteistyötä.”

Patrian 6x6-ajoneuvon valintaprosessi on aiheuttanut hampaiden kiristelyä kotimaisessa ajoneuvoteollisuudessa. Harmissaan on ollut muun muassa kilpailevan ajoneuvon kehittänyt Protolab, joka tosin on sekin saanut tuotteensa kehittämiseen puolustushallinnolta miljoonaluokan tukea.

Julkisuuteen on noussut myös suomalaisen puolustusalan ajoneuvoteollisuuden keskinäinen yhteistyökyvyttömyys.

”Se on valitettavaa, että tämä on huippuosaajien kilpailua osin samasta markkinasta. Kyllä se järkevää olisi, että huippuosaamisemme olisi käytettävissä toisiaan tukien ja samaan päämäärään. Tässä olisi jo vuosikausia sitten pitänyt löytää jonkinlaista yhteistyötä”, Jyväsjärvi sanoo.

”Täytyy vain jokin ratkaisu löytyä tähän. Uskon, että lisäkeskustelut ovat paikallaan, ja ministeriötkin voivat keskustelua ohjata ja siihen osallistua.”