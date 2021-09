Ilmastoriita jumitti hallituksen neuvottelut, tästä on kyse

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi, että erimielisyyttä on enää 0,2 megatonnin päästövähennyksistä. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) piti viestiä harhaanjohtavana.

Keskiviikkona iltapäivällä kävi selväksi, ettei hallituksen budjettiriihtä saada päätökseen alkuperäisessä aikataulussa. Neuvottelut jatkuvat ainakin torstaille, sillä ilmastotoimista on edelleen erimielisyyttä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Säätytalon portailla, että hän oli antanut keskustan ja vihreiden neuvottelijoille aikaa huomiseen aamuun saakka löytää yhteinen kirjaus ilmastoratkaisuista

Mistä väännössä on kyse?

Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämän takaamiseksi pitäisi päättää vielä 11 megatonnin päästövähennyksistä. Päätökset on ollut tarkoitus tehdä tiistaina alkaneessa hallituksen budjettiriihessä.

Erilaisia näkemyksiä on neuvotteluissa nyt siitä, kuinka suurella varmuudella tämä määrä päästövähennyksiä on jo löydetty.

Kiista koskee ennen muuta niin sanotun taakanjakosektorin päästöjä. Taakanjakosektorilla tarkoitetaan maatalouden, liikenteen ja esimerkiksi lämmityksen päästöjä.

Erimielisyyttä on jo siitä, mistä on erimielisyyttä.

Pääministeri Marin sanoi keskiviikkoiltapäivänä, että kiista koskee enää 0,2 megatonnin päästövähennyksiä, eli suuresta osasta pottia on jo päästy sopuun.

Samansuuntainen viesti oli keskustan puheenjohtajalla, valtiovarainministeri Annika Saarikolla hänen poistuessaan neuvotteluista.

Saarikko sanoi, että se osuus joka ilmastotoimista oli sopimatta, oli saavutettu. Tarpeen oli kuitenkin hakea pienemmällä porukalla ”jonkinlaista alaviitettä tai kokonaissovun päälle viikunanlehteä”.

Vihreiden ja vasemmistoliiton käsitys on toinen.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja opetusministeri Li Andersson (vas) korostivat, että kyse on ennen kaikkea siitä, millä varmuudella nyt sovittujen toimien lista tuottaa halutut päästövähennykset. Ei siis vain 0,2 megatonnin erosta.

”On hieman harhaanjohtava se viesti, että kyse olisi vain 0,2 megatonnista”, Ohisalo sanoi.

”Kyse on sen koko paketin uskottavuudesta.”

Ohisalo korosti, että 11 megatonnin kokonaisuudesta yli viisi tulee taakanjakosektorilta ja nyt tarvitaan keinoja, joiden avulla saadaan riittävä luotto siihen, että nuo päästöt vähenevät tarpeeksi.

”Paketissa, jota tuolla on poliittisesti monta päivää käsitelty, on paljon sellaisia epävarmuuksia, että meillä ei voi olla luottoa siihen, että sillä paketilla varmasti saadaan päästöjä tarpeeksi vähennettyä”, Ohisalo sanoi.

”Koska kyse on kaikkien ihmisten tulevaisuudesta, varaa riskinottoon ei ole”, Li Andersson puolestaan kirjoitti Twitterissä.

”Nyt on löydettävä toimet, joilla riittävät päästövähennykset saadaan varmasti kokoon. Tämä on vasemmistoliiton ehdoton vaatimus. Olemme luottavaisia, että löydämme yhteisen ratkaisun.”

Sdp on esittänyt kompromissia, jolla perustuisi kansallisen päästökauppajärjestelmän mahdolliseen käyttöönottoon, jos nyt tehnyt päätökset eivät myöhemmissä tarkasteluissa riitä.

Kompromissiesityksiä on erilaisia, mutta ne koskisivat myös muuta taakanjakosektoria kuin liikennettä.

Vihreät haluaisi, että kirjaus varmistaa, että riittävät lisätoimet todellakin tehdään ilman suurempia lisäneuvotteluja, jos nyt päätetyt päästövähennykset näyttävät jäävän liian pieniksi.

Vihreät ovat olleet tyytymättömiä kompromissiesityksiin, koska ne eivät sisällä automaattisia tiukennuksia.

Tarkastelupisteen toivottaisiin ilmeisesti olevan keväällä.

Keskusta puolestaan ei halua lukita mitään sellaista järjestelmää, joka johtaisi polttoaineiden hintojen nousuun jo sovittua enemmän.

Keskusta on luvannut kannattajilleen, ettei esimerkiksi polttoaineiden hintaa koroteta enää tällä vaalikaudella. Jos korotuksia tulisi esimerkiksi ensi vuonna, olisi se hankalaa vuoden 2023 eduskuntavaalien alla.

Käytännössä erimielisyyttä on ollut esimerkiksi lämmityspolttoaineiden veron korottamisesta. Keskustalle lämmityspolttoaineiden veron korotus ei kelpaa. Siksi Sdp on esittänyt ratkaisua myöhemmin tehtävistä päästökauppaneuvotteluista, jos nyt tehtävät päätökset osoittautuvat riittämättömiksi.

Päästökaupan osalta ristivetoa aiheuttaa se, että liikenteen päästökauppaa suunnitellaan myös EU-tasolla, mutta päätöksiä ei ole. Osa näkee ongelmallisena, jos Suomi tekisi nyt omia päätöksiään asiasta.

Nyt siis keskusta ja vihreät yrittävät muun muassa löytää yhdessä molemmille kelpaavan kirjauksen niin sanotusta perälaudasta, joka kelpaisi molemmille. Myös muut ratkaisut ovat mahdollisia.

Puolueiden puheenjohtajat, eli niin sanottu viisikko, keskeyttivät neuvottelut keskiviikkoiltapäivänä. Neuvotteluja vetää nyt keskustan osalta entinen pääministeri ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Juha Sipilä ja vihreiden osalta ympäristöministeri Krista Mikkonen.