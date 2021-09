Päivi Räsänen kuvasi Paavo Väyrystä sanalla yliarvostettu ja katuu sitä nyt.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen on julkaissut julkisen anteeksipyynnön entiselle keskustavaikuttajalle Paavo Väyryselle.

Räsäseltä kysyttiin MTV:llä 10 pikakysymystä, joihin piti vastata sanoilla ”yliarvostettu” tai ”aliarvostettu”. Väyrystä hän kuvasi sanalla yliarvostettu.

Torstaiaamuna lähettämässään tiedotteessa Räsänen sanoo vastanneensa väärin ja katuvansa. Sanavalinta oli Väyrysen arvoa loukkaava, hän kirjoittaa.

”Olisi pitänyt hänen nimensä kohdalla sanoa ’aliarvostettu’. Hän on tehnyt pitkän elämäntyön isänmaan hyväksi ja sitä on syytä kunnioittaa. Hän on joutunut kohtuuttoman arvostelun kohteeksi monessa käänteessä. Ja ennen kaikkea ketään ihmistä ei voi arvostaa liikaa”, Räsänen kirjoittaa.

”Pyydän anteeksi, Paavo Väyrynen!”

Väyrynen on toiminut useaan otteeseen ministerinä. Jouduttuaan erimielisyyksiin pitkäaikaisen puolueensa keskustan kanssa hän on perustanut kaksi uutta liikettä, Kansalaispuolueen ja Seitsemän tähden liikkeen. Viime vuonna hän liittyi jälleen keskustaan.