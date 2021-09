Suuret oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset kertovat odottaneensa hallitukselta vastuullisempia taloustoimia. Poliisin ja tieteen rahoitus turvattiin ”purkkapaikalla”, sanoo kokoomuksen Kai Mykkänen.

Sanna Marinin (sd) hallitus pääsi torstaille venyneen riihen päätteeksi yhteisymmärrykseen ensi vuoden budjetista. Neuvotteluita pitkitti keskustan ja vihreiden välinen kiista riittävien ilmastotoimien varmistamisesta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo, että ilmastotoimet veivät huomiota julkisen talouden kaipaamilta rakenteellisilta uudistuksilta.

”Kyllä tämä oli farssi. Ja voi jäädä miettimään, oliko joillekin tarkoituksella farssi.”

”Hyvin pienistä määristä hiilidioksidipäästöjä saatiin vuorokauden kiista. Tämä peitti alleen sen työllisyysurakan, jota keskusta vielä kesällä piti esillä. Nyt se unohtui.”

Hallitus säilytti budjetin alijäämän samassa 6,7 miljardin euron mittakaavassa, mikä oli valtiovarain­ministeriön elokuun pohjaesityksessä. Menoja lisäävät muun muassa hyvinvointialueiden eli maakuntien aikaistetut menoerät.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) muistutti eduskunnan kyselytunnilla torstaina, että ensi vuoden budjetin alijäämäisyys on eri mittakaavaa kuin kuluvan vuoden budjetissa, joten talouden tervehdyttämisen suunta on oikea.

Valtion velanottotarve ei kuitenkaan vähene suotuisasta talouskehityksestä huolimatta. Tähän tyytyminen oli Mykkäsen mukaan budjettiriihen ydinongelma.

”Nousukauden huipulla velkaannutaan yli kuusi miljardia lisää, vaikka pitäisi säästää pahan päivän varalle. Kattamatonta velkaa, ilman että kunnollisia työllisyystoimia tehtiin, tuli miljardikaupalla.”

”Sen sijaan luvataan, että menokehyksiin palataan seuraavan hallituksen aikana 2024, kun talouspyrähdys on todennäköisesti jo ohi.”

Mykkäsen mukaan hallituksen sopimat ilmastotoimet, kuten isojen lämpöpumppujen sähköveron alennus ja sähköautojen hankinnan kannustimet, olivat sinänsä ”järkevän suuntaisia”.

Hallituksen päättämättömyys tiivistyy Mykkäsen mukaan budjettiriihessä sovittuihin tieteen ja poliisien rahoitukseen tilapäisratkaisuihin.

Hallitus turvasi budjettiriihessä Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen myöntö­valtuudet vuodelle 2022, ja perui käytännössä Akatemiaa uhanneen noin 40 miljoonan euron tiederahaleikkauksen.

Päätökset Suomen Akatemian myöntövaltuuksien tasosta vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin linjataan kehysriihessä keväällä 2022.

Samoin poliisin määrärahat ovat ensi vuoden budjetissa viime vuotta korkeammalla tasolla. Poliisijärjestöjen liiton mukaan lisätalousarviot eivät ole pitkäaikainen ratkaisu poliisin rahoitusongelmaan.

”Se ei poliisia eikä tutkijoita auta, jos vuodella siirretään irtisanomisten ja sopeutusten uhkaa. Se ei mahdollista pitkäjänteistä tiederahoitusta. Tämä on kestämätön tie”, Mykkänen sanoo.

Kokoomus olisi Mykkäsen mukaan nostanut poliisin ja tieteen rahoitusta pysyvästi ja rahoittanut sen muun muassa perumalla viimeisimmät korotukset työttömyysetuuteen, palauttamalla toimeentulotuen omavastuun sekä karsimalla yritystukia.

SYKSYN budjettiriihessä sovittuun työllisyyspakettiin tulee joukko erilaisia toimia, joilla yritetään helpottaa nopeasti työvoimapulaa.

Pääpaino on nopeavaikutteisissa toimissa, jotka liittyvät kannustimiin vastaanottaa työtä. Näihin kuuluu työperäisen maahanmuuton lupajärjestelmien helpottaminen, jota myös kokoomus on peräänkuuluttanut.

”Tässähän ei ollut mitään uutta. Ne oli tavoitteina linjattu jo. Eikä tämä tarkoita, että nämä linjaukset oikeasti toteutuvat, koska maahanmuuttoviraston ja te-toimiston välisissä prosesseissa on yhä viheliäisiä ongelmia”, Mykkänen sanoo.

”En nähnyt tässä hallitustason valintoja, joilla olisi budjettiriihessä muutettu maailmaa.”

Mykkäsen mukaan ensisijaisen tärkeää olisi ollut julkisten resurssien ohjaaminen osaamisvetoiseen kasvuun. Hänen mukaansa hallituksen olisi pitänyt syksyn riihessä päättää suomalaisten yritysten kaipaamasta tuotekehityspanostusten verokannustimesta.

”Jos hallitus on tosissaan siinä, että harpataan tuotekehityksessä neljään prosenttiin BKT:stä, niin se tarkoittaa valtion puolelta isoja panostuksia. En ymmärrä, miten Saarikko aikoo sen mahduttaa menokehyksiin, jos menopanosten rinnalla ei käytetä verokannustinta.”

Myös perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavion mukaan hallituksen olisi pitänyt puuttua budjetin alijäämäisyyteen tiukemmin ottein. Syksyn riihessä linjatut työllisyystoimet jäävät Tavion mukaan liian pieniksi.

”Ne ovat minimaalisia. Työllisyyskuva on paljon synkempi, kuin mitä hallitus on tässä yrittänyt maalailla. Työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita on tällä hetkellä yli kolmesataatuhatta.”

Hallitus sopi budjettiriihessä muun muassa opintotuen tulorajan nostamisesta nopeavaikutteisena työllisyystoimena. Tavion mielestä päätös on onnistunut.

”Toimi ei lisää kokoaikatyöllisyyttä, mutta hyvä että opiskelijoidenkin työssäkäyntiä helpotetaan.”

Perussuomalaiset on puolueena pitänyt kiivaasti esillä poliisin määrärahojen turvaamista. Näiltä osin Tavio kaipaili vielä ensi vuoden budjetin osalta yksityiskohtaisempia tietoja.

”Näillä näkymin resurssit ovat pahasti riittämättömiä.”

Tavio suhtautuu pettyneesti myös hallituksen päätökseen nostaa tupakkaveroa. Budjettiriihessä päätettiin, että tupakkaveroa korotetaan 117 miljoonalla eurolla seuraavan kahden vuoden aikana. Marinin hallitus on nostanut tupakkaveroa jo aiemmin.

”Ymmärrän sen, että tupakointi on epäterveellistä, mutta toisaalta se kuuluu yksilönvapauksiin. Ongelma on siinä, että tupakan verotus on pitkälti köyhien verotusta.”

Tavion mukaan budjettiriihi näyttäytyi ulospäin ”ilmastoposeerauksena”. Ilmastotoimet tuottavat ylimääräisiä elinkustannuksia, vaikka moni muu maa leikkaa päästöjä Suomea maltillisemmin.

”Leikitään maailmanparantajaa. Sellaista teatteria tämä oli. Ja selvää oli, että keskusta ja vihreät sieltä lopulta käsi kädessä kävelevät ulos.”