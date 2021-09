Liikenteen päästökaupan vastustajat joutuvat toivomaan, että sekoite­velvoitteen nostaminen, etätöiden yleistyminen tai sähköautojen kasvava menekki kurovat umpeen päästökuilun.

Toiveajattelua vai vedenpitävä suunnitelma?

Hallitus kertoi torstaina, millaisin uusin päästö­vähennys­toimin se aikoo tehdä Suomesta hiilineutraalin vuonna 2035. Vaikka hallitus itse vakuuttelee toimien riittävyyttä, asiantuntijat suhtautuvat pakettiin pienellä epäilyksellä.

Eniten skeptisyyttä ovat herättäneet hallituksen kaavailemat liikenteen päästövähennystoimet. Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen arvioi tuoreeltaan, että juuri liikenteen osuus on ilmastopaketin heikko lenkki. Hänen mukaansa valittuihin toimiin liittyy epävarmuutta ja laskelmat ovat osin ylioptimistisia.

Millä keinoin hallitus siis uskoo saavansa päästövähennykset aikaan?

Aloitetaan isosta kuvasta.

Hallituksen budjettiriihen yhteydessä käymät neuvottelut uusista päästö­vähennystoimista koskivat lähinnä päästökaupan ulkopuolisia aloja, joista käytetään myös nimeä taakanjakosektori. Siihen sisältyvät muun muassa liikenteen, maatalouden ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöt.

Näiltä aloilta haetaan 8,4 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennystä vuoteen 2035 mennessä.

Tosin 1,2 miljoonaa tonnia tästä on vain laskennallista vähennystä, niin kutsuttuja joustoja, jotka liittyvät EU-tavoitteiden laskemiseen. Käytännössä nämä ovat muiden sektoreiden ”ylimääräisiä” päästövähennyksiä, jotka hallitus laskee taakanjakosektorin vähennyksiksi yltääkseen EU:n ilmastotavoitteisiin. Uusien EU-tavoitteiden mukaan Suomen on puolitettava taakanjakosektorin päästöt vuoteen 2030 mennessä, ja lähes neljäsosa EU-tavoitteesta hoidetaan joustoilla.

Hallitus luottaa siihen, että teollisuudessa ja energiantuotannossa päästöt vähenevät selvästi tavoitteita nopeammin ja metsien kasvukin ylittää EU-tavoitteet, joten päästövähennyksiä liikenteessä ja maataloudessa voidaan höllentää.

Todellinen taakanjakosektorin päästövähennystavoite on siis 7,2 miljoonaa tonnia vuoteen 2035 mennessä.

Tästä puolet, 3,6 miljoonaa tonnia, on tarkoitus raapia kasaan liikenteestä. Ensin 1,2 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä, minkä jälkeen päästökäyrä lähtisi jyrkkään laskuun, ja vuoteen 2035 päästöt vähenisivät vielä 2,4 miljoonaa tonnia.

Ja sitten niihin keinoihin.

Hallitus ilmoitti, että päästövähennyksiä tavoitellaan viime toukokuussa hyväksytyn fossiilittoman liikenteen tiekartan pohjalta, ja toimia rahoitetaan ensi vuonna 75 miljoonalla eurolla.

Tiekartassa on listattu noin 20 toimenpidettä – sähköautojen hankintatukia, latausinfran rakennustukia, joukkoliikennetukia, biokaasun jakeluvelvoitteita ja niin edespäin – joilla päästöjen pitäisi vähentyä arviolta 0,6 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä.

Näin on kurottu umpeen puolet vuoden 2030 päästökuilusta.

Uutena toimena hallitus kertoi muuttavansa täyssähköautojen verotuksen painopistettä siten, että auton hankkimisen yhteydessä maksettava autovero poistuu, mutta vuosittain maksettava ajoneuvovero nousee vastaavasti. Tämän toivotaan vauhdittavan liikenteen sähköistymistä, mutta tälle toimelle hallitus ei antanut päästövähennysarviota.

Toinen vaikuttava toimi, jonka varaan hallitus laskee, on EU:n päästökaupan uudistus. Euroopan komissio on esittänyt, että liikenne otettaisiin mukaan EU:n päästö­kauppa­järjestelmään. Hallitus arvioi, että tämä vähentäisi Suomessa liikenteen päästöjä 0,3 miljoonaa tonnia.

Näillä toimilla vuoden 2030 1,2 miljoonan tonnin päästökuilu olisi kutistunut 0,3 miljoonaan tonniin.

Tämän jälkeen kirjatut toimet loppuvat. Neljäsosa vuoden 2030 päästö­vähennys­tavoitteesta on silti yhä toteutumatta. Vielä suurempi mysteeri on, mistä vuoden 2030 jälkeinen iso päästövähennys tulee.

On siis ilmeistä, että lisätoimia liikenteeseen on tulossa, ja hallitus on sitoutunut siihen, että toimista sovitaan jo tänä syksynä.

Päästövähennykset olisi varmuudella saavutettavissa ottamalla käyttöön liikenteen kansallinen päästökauppa, mutta hallituspuolueista etenkin keskusta vastustaa sitä. Puolue on luvannut, ettei polttoaineen hintoja koroteta. Liikenneministeri Timo Harakka (sd) vakuutti perjantaina, että päästökauppa on vihonviimeinen toimi, johon tuskin tarvitsee turvautua.

Päästökaupan vastustajilla on vielä muutama oljenkorsi.

Hallitus on käynnistänyt selvityksen siitä, olisiko biokomponentin osuutta Suomessa myytävässä polttoaineessa mahdollista yhä kasvattaa. Selvitys valmistunee syyskuussa, ja siihen ladataan paljon odotuksia. Huomattavaa tosin on, että myös sekoitevelvoitteen kasvattaminen nostaa polttoaineen hintaa.

Toinen oljenkorsi on etätöiden yleistyminen. Etenkin keskustassa lasketaan sen varaan, että pandemia lisää etätöitä ja sitä kautta työmatkaliikennettä pysyvästi, mikäli vähentää päästöjä. Myös tätä koskeva selvitys valmistuu pian.

Näyttää myös ilmeiseltä, että hallitus laskee sen varaan, että liikenteen sähköistyminen etenee paljon ennusteita nopeammin ilman hallituksen toimia. Sähköautojen myynti on lähtenyt jyrkkään kasvuun, mistä syystä liikenteen arvioitua päästövähennystavoitetta on jo laskettu.

Sitten on vielä viimeinen keino, joka ei ole oikeastaan oljenkorsi vaan pikemminkin takaportti. Kohtaan, jossa hallitus sitoutuu linjaamaan liikenteen mahdollisista lisätoimista, on tehty mielenkiintoinen kirjaus.

”Lisätoimien arvioinnissa otetaan huomioon myös Suomen hiilineutraaliustavoitteen eteneminen muilla sektoreilla ja muiden toimenpiteiden osalta.”

Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi teollisuuden tai energiantuotannon lupaavan päästövähennystahdin liikenteen ilmastotavoitteista voitaisiin kenties vielä tinkiä.

Torstaina päättynyt budjettiriihi ei todella lopettanut hallituksen sisäistä riitelyä ilmastotoimista, vain siirsi sitä eteenpäin.