Vihreät on valinnut puoluekokouksessaan uusiksi vara­puheenjohtajikseen Atte Harjanteen, Iiris Suomelan ja Hanna Holopaisen. Varapuheenjohtajat valittiin kaksivuotiskaudelle 2021–2023.

Yhdestä varapuheen­johtajasta tehdään myöhemmin puheenjohtaja Maria Ohisalon sijainen puoluejohtoon ja mahdollisesti myös sisäministeri. Lasta odottava Ohisalo jatkaa tehtävissään näillä näkymin marraskuulle ja jää sitten vanhempainvapaalle.

Ohisalon jatko puolueen puheenjohtajana varmistui tiedotustilaisuudessa puoliltapäivin.

Vihreät kokoontuu viikonloppuna etäyhteydellä järjestettävään puoluekokoukseen. Ensimmäisen kauden kansanedustajat Harjanne ja Suomela nähtiin kokouksen alla todennäköisinä valintoina varapuheenjohtajiksi.

Harjanne valittiin eduskuntaan Helsingin vaalipiiristä. Hänen on kuvattu edustavan vihreiden eduskuntaryhmän oikeistolaisempaa siipeä. Vaalikoneissa hän on suhtautunut esimerkiksi veronkorotuksiin Ohisaloa varautuneemmin.

Harjanne painotti esittelypuheenvuorossaan, että puolueesta on piirtynyt nykyisellään kapea-alainen ja jopa ylimielinen kuva. Vihreiden tulisi Harjanteen mukaan ottaa rohkeammin tilaa muissakin teemoissa.

”Meidän pitää tavoittaa äänestäjiä vasemmalta ja oikealta”, Harjanne sanoi.

Holopainen peräänkuulutti kokouksen alla tarvetta vihreälle aluepolitiikalle. Hänet valittiin vuonna 2019 ensimmäiselle kaudelleen eduskuntaan Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.

Holopaisen mukaan puolue tarvitsee vahvempaa näkemystä koko Suomen elinvoimaisuudesta.

Sekä Holopainen että Harjanne painottivat kokouksen alle tarvetta moniäänisyydelle.

Suomelaa taas on kuvattu “nykyvihreiden näköiseksi ehdokkaaksi”.

Suomela valittiin eduskuntaan Pirkanmaan vaalipiiristä. Hän painotti puoluekokouksen alla, että suurin haaste puolueen moniäänisyydelle on tilanne, jossa yhteiset linjat vedetään vain pienen eduskuntaryhmän piirissä.

Suomela korosti tarvetta ratkoa puolueen sisäisiä ongelmia. Vihreitä on Suomelan mukaan vaivannut tilanne, jossa hallituksessa syntyneet päätökset ovat synnyttäneet kentällä epätietoisuutta puolueen linjasta.

”Sisäistä keskustelua on ollut yhä vähemmän, ja se pitää korjata”, Suomela sanoi perjantaina HS:lle.

”Perusta pitää laittaa kuntoon. Muuten mennään huolestuttavaan suuntaan sekä periaatteellisesti että kannatuksessa.”

Toisin kuin muilla puolueilla, vihreiden varapuheenjohtajia ei ole numeroitu, vaan kaikki kolme ovat johtohierarkiassa samanarvoisia. Odotusarvoisesti puoluekokouksessa eniten ääniä saanut varapuheenjohtaja on myös vahvoilla puheenjohtajan sijaiseksi.

Puoluekokouksen jälkeen selviää, onko puheenjohtajan sijainen myös sisäministerin tuuraaja. Puheenjohtajan sijaisen päättää puoluehallitus, ja ministerin sijaisen valitsee vihreiden puolue­valtuuskunnan ja eduskunta­ryhmän yhteiskokous. Molemmat elimet tulevat todennäköisesti koolle puoluekokousta seuraavina viikkoina.

Ohisalo ei halunnut aamupäivällä kommentoida, olisiko vara­puheenjohtaja­vaalissa eniten ääniä kerännyt ehdokas todennäköisin valinta puheenjohtajan tuuraajaksi.

”Haluaisin ensin nähdä, mikä on se koko porukka. Elimet käy sitten keskustelua siitä, kuka on puheenjohtajan sijainen ja kuka sitten ministerin sijainen.”

Tiedotustilaisuudessa Ohisalo kiitteli varapuheenjohtajien valintoja ”loistavina”.

Valitut kertoivat olevansa käytettävissä mahdollisiin sijaisuuksiin. Päätökset tuurauksista tehdään tulevina viikkoina.

”Kokoonnumme varmasti pian aikatauluttamaan näitä askelmerkkejä, joissa näitä päätöksiä tehdään”, puoluesihteeri Veli Liikanen totesi.

”Ajattelen että meillä on tässä moninainen porukka, josta löytyy osaamista erilaiseen kehitystyöhön”, Suomela sanoi.

”Tässä voidaan tehdä sijaisjärjestelyjä monella eri tapaa. Voidaanko nähdä tehokkaampana sitten se, että tarvitaanko yksi ja sama ihminen kaikkiin sijaisuuksiin. Puolueen elimet lopulta ratkaisevat tämän”, Suomela sanoi.

Harjanne oli puoluekokouksen vaalitavan perusteella suosituin varapuheenjohtaja­ehdokas. Ehdokkaiden joukosta Harjanne erottui oikeistolaisemmalla profiilillaan.

”En ylitulkitsisi sitä, että miten puolue-edustajat äänestivät. Mitä tulee linjan muuttamiseen, niin se tehdään yhdessä. – En ollut ainut joka moniäänisyyttä toi esiin.”

”En ole ainut pää joka puolueessa [talous- ja työllisyysteemoista] puhuu. [––] Sitä voidaan miettiä, että miten niistä viestejä voisi saada paremmin läpi. Meidän tulee olla nostamassa kirjavia ääniä puolueen riveistä työryhmätyön kautta.”

Ohisalon puheenjohtajuuden jatkon varmistuttua hän painotti medialle, ettei vihreille ole tärkeää ”päänahkojen saaminen”, kun budjettiriihessä sovittuja ilmastotoimia mahdollisesti arvioidaan uudelleen keväällä kehysriihtä edeltävässä tarkastelupisteessä.

”Selvällä suomella sinne on kirjattu, että jos näyttää siltä, etteivät nämä linjatut riitä ja asiantuntijat ovat sitä mieltä, niin vihreille on keskeistä, että sitten tehdään lisää toimia”, Ohisalo sanoi.

”Toimien täytyy olla taloudellisia tai lainsäädännöllisiä keinoja. Käytännössä sitovia keinoja, että päästöt vähenee tulevaisuudessa.”

Budjettiriihen ilmastotoimiin kirjattuun perälautaan ei listattu vaihtoehtoisia toimia päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi tilanteessa, jossa nykyiset toimet eivät riitä 11 megatonnin vähennyksiin.

”Tässä kohtaa niitä ei listattu sen takia, että kaikki on vielä auki. Olemme hyvin tyytyväisiä myös siihen, jos nämä valitut toimet nyt toimivat”, Ohisalo sanoi.

Ohisalo piti jo aamupäivän linjapuheessaan esillä budjettiriihessä sovittuja päästövähennyksiin tähtääviä toimia.

Budjettiriihen jäljiltä HS:n haastattelemat asiantuntijat kaipasivat kirjatuilta ilmastotoimilta enemmän konkretiaa ja tietoa niille varatuista rahasummista, jotta paketin uskottavuutta voisi todella arvioida.

Ohisalon mukaan budjettiriihessä sovittiin kokonaisuudesta monenlaisia tukia ja kannustimia, kuten ”panostuksia yli puolen miljardin edestä puhtaisiin ratkaisuihin”.

”Esimerkiksi merituulivoimaa ja geotermistä lämpöä edistetään”, Ohisalo sanoi.

Lisäksi Ohisalo mainitsi kannustimet sähköautojen käyttöönottoon ja ripeytetyt liikenteen päästövähennys­tavoitteet.

Budjetissa saatiin osoitettua rahoitusta esimerkiksi sähköautojen lataus- ja jakeluverkostoon. Juuri liikenteen päästövähennys­toimet kuitenkin herättivät riihen jälkeen asiantuntijoissa eniten skeptisyyttä.

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen arvioi tuoreeltaan, että valittuihin toimiin liittyy epävarmuutta, ja että laskelmat ovat osin ylioptimistisia.

Lue lisää: Hallitus joutunee jo syksyllä päättämään uusista toimista liikenteen päästöjen vähentämiseksi

”Osa päästöjä vähentävistä ilmastotoimista käynnistyy heti, osa toimista menee jatkovalmisteluun ennen toimeenpanoa”, Ohisalo totesi puheessa.

Budjettiriihi venyi kuluneella viikolla vuorokauden verran yliajalle, kun vihreät oli yhtenä osapuolena pitkittämässä ilmastotoimia koskevia neuvotteluita. Puolue vaati kokouksessa sopimusta niin sanotusta perälauta­kirjauksesta, jolla sovittujen ilmastotoimien uskottavuus varmistettaisiin.

Ohisalo puolusti puheessaan riihen jumiuttamista. Ohisalon mukaan tällä kertaa oli tarve pysyä tiukkana pienissä asioissa.

Vihreät ja vasemmistoliitto saivat budjettiriihessä aikaistettua tarkastelupistettä ensi vuoden toukokuulta maaliskuulle, jolloin tarkastelu tapahtuu ennen kehysriihtä.

Ohisalon mukaan hallitus tulee keväällä arvioimaan, saadaanko nyt päätetyillä keinoilla syntymään riittävät päästövähennykset.

”Jos eivät, hallitus tekee niin sanotusti laiskanläksyä ja päätämme uusista tarvittavista rahallisista ja lainsäädännöllisistä ohjauskeinoista.”

Maria Ohisalon koko puhe tallenteena:

HS:n näkemien asiakirjojen mukaan vihreät ei lopulta saanut konkreettisia ilmastotoimia hallituksen niin sanottuun perälautakirjaukseen, vaikka sellainen lopulta saatiinkin aikaan. Perälaudan myötä hallitus arvioi ensi keväänä tarvittavia lisätoimia päästöjen vähentämiseksi, jos näyttää siltä, etteivät jo päätetyt toimet riitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vihreät sai mukaan myös kirjauksen siitä, että ilmastopaneeli ja muut asiantuntijat arvioivat toimet. Tätä myös Ohisalo pyrki korostamaan neuvottelujen onnistumisena.

”Isoin koukku on tämä: Tässä arviossa nojaudutaan ministeriöiden virkakuntien lisäksi tutkimuslaitosten ja Ilmastopaneelin arvioon”, Ohisalo sanoi.

”Päätökset tullaan siis pohjaamaan tutkittuun tietoon, ja tästä on hallituksen neuvottelujen päätteeksi mustaa valkoisella. Lisätoimet voivat olla vain sellaisia, joiden vaikuttavuus on aidosti arvioitu.”

Ohisalo käytännössä vahvisti puheessaan, että vihreät kokee budjettiriihessä sovitun perälauta­kirjauksen velvoittavan hallitusta tekemään tulevaisuudessa tarvittuja lisätoimia päästövähennysten suhteen.

Ohisalo myös totesi, että jos ilmastotoimet etenevät odotettua ripeämmin, voidaan tavoitevuotta 2035 hiilineutraaliuden osalta vaikka aikaistaa.

”Asettaisin itse mieluummin hiilineutraalius­tavoitteen jo vuoteen 2030.”

Puheenjohtaja Maria Ohisalo vihreiden etänä järjestetyssä puoluekokouksessa Helsingissä lauantaina.

Hallitus turvasi budjettiriihessä Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen myöntö­valtuudet vuodelle 2022, ja perui käytännössä Akatemiaa uhanneen noin 40 miljoonan euron tiederahaleikkauksen. Päätökset Suomen Akatemian myöntövaltuuksien tasosta vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin linjataan kehysriihessä keväällä 2022.

Lue lisää: Suomen Akatemian pääjohtaja: Huoli tiederahoituksesta ei hälvennyt, vaikka ensi vuoden leikkaus peruttiin

Ohisalo myönsi, että tieteen rahoituksen turvaaminen oli ensi vuodeksi oli myös ”laastari”.

”Seuraavaksi pitää varmistaa, että tutkimuksen, kulttuurin ja taiteen rahoitus onnistutaan turvaamaan pitkällä tähtäimellä.”

Puheessa oli esillä myös kansallispuistojen määrän lisääminen, kaivoslain uudistus, sekä koulutus. Ohisalon mukaan Suomen on tavoiteltava sitä, että maa palaa PISA-tulosten kärkeen ”vuoteen 2028 mennessä”.

Ohisalo oli puheensa lopuksi silmin nähden liikuttunut.

”Se oli upea tunne, ei sen takia että juuri mut oli valittu, vaan sen takia, että ymmärsin, että en ole tässä hommassa yksin.”

Puheensa lopuksi Ohisalo puhui perhevapaauudistuksesta, joka on syksyllä eduskuntaan etenevien lakikokonaisuuksien joukosta suurimpia.

Perhevapaa­uudistus on tulossa eduskunnan käsittelyyn tällä tietoa syyskuun puolivälissä. Uudistus pidentäisi ja joustavoittaisi nykyisiä perhevapaita. Erityisesti isien perhevapaakiintiö pidentyisi, ja perhevapaita voisi jatkossa pitää nykyistä pienemmissä pätkissä.

Uudistuksen on arvioitu lisäävän julkisia kustannuksia eikä sen uskota lisäävän työllisyyttä.

”Isilläkin on oikeus olla vanhempia, ja äideilläkin on oikeus edistää työuraansa. Se ei kuitenkaan onnistu, jos perhevapaata koskevat säädökset ovat auttamattomasti ajastaan jäljessä ja ohjaavat naisia kotiäideiksi. Tämä on uudistus, jota ei tulla jättämään puolitiehen”, Ohisalo totesi.

Ehdolla varapuheenjohtajaksi oli yhteensä kahdeksan ehdokasta: Fatim Diarra, Markus Drake, Mika Flöjt, Atte Harjanne, Hanna Holopainen, Inka Hopsu, Jaakko Mustakallio ja Iiris Suomela.