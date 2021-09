Uuden puolustusselonteon mukaan paikallisjoukkojen määrää lisätään vuodesta 2025 alkaen. Kaikkosen mukaan paikallisjoukot saavat myös aiempaa paremmat varusteet ja parempaa koulutusta.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan reserviläisten ja Puolustusvoimien välinen side tiivistyy kuluvan vuosikymmenen aikana.

Kaikkonen kertoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että reserviläisiä aiotaan sitouttaa entistä paremmin paikallisjoukkojen toimintaan ja reserviläisten osaamista pyritään ottamaan huomioon ja hyödyntämään entistä enemmän.

”Vaikkapa vapaaehtoisen maanpuolustustyön kautta saatavaa osaamista voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin”, Kaikkonen sanoi Ylellä.

Hallitus hyväksyi torstaina uuden puolustusselonteon, joka uudistaa Puolustusvoimien joukkorakennetta. Sodan ajan joukkojen vahvuus pysyy ennallaan, mutta ne jaetaan jatkossa operatiivisiin joukkoihin ja paikallisjoukkoihin. Paikallisjoukkojen määrää lisätään vuodesta 2025 alkaen muuttamalla pääosa alueellisista joukoista paikallisjoukoiksi.

Kaikkonen sanoi, että muutoksen myötä paikallispuolustus saa aiempaa suuremman merkityksen. Kaikkosen mukaan paikallisjoukot saavat muun muassa aiempaa paremmat varusteet ja parempaa koulutusta.

Kaikkosen mukaan reserviläisiin ollaan tavalla tai toisella yhteydessä sitten, kun muutos konkretisoituu.

”Tässä on muun muassa suunnitteilla digitaalisia välineitä siihen”, miten reserviläiset voivat kertoa myös omasta osaamisestaan tulevaisuudessa Puolustusvoimiin päin.

Kaikkosen mukaan on syytä huomioida, että reserviläisillä on paljon osaamista siviiliyhteiskunnan eri alueilta. Näille taidoille on hänen mukaansa varmasti käyttöä myös ”jännitteisemmissä poikkeusolojen tilanteissa”.

”On tärkeää”, että Puolustusvoimilla on tieto tästä osaamisesta ja se voidaan tarvittaessa ottaa yhteiskunnan käyttöön kriisitilanteissa.