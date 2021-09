HS kysyi eduskuntaryhmien puheenjohtajien kannat kannabiksen laillistamiseen, jota vihreät ehdotti viikonvaihteessa.

VihreIDEn ehdottama kannabiksen laillistaminen saa tyrmäyksen muilta suurilta eduskuntapuolueilta, käy ilmi HS:n kyselystä suurimpien puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajille.

Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistolle löytyy sen sijaan ymmärrystä vihreiden lisäksi vasemmistoliitolta.

Kannabista koskeva lainsäädäntö nousi keskusteluun viikonloppuna, kun vihreiden puoluekokous linjasi kannattavansa kannabiksen laillistamista.

Vihreiden täpärästi hyväksymän aloitteen mukaan puolue kannattaa kannabiksen kieltolain kumoamista ja sitä, että kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallitaan.

Lisäksi puoluekokous linjasi, että kannabikselle toimeenpantaisiin nykyisiin sallittuihin päihteisiin rinnastuva myyntiä, valmistusta ja verotusta koskeva sääntely.

Hs kysyi eduskuntaryhmiltä, kannattaisivatko ne kannabiksen laillistamista. Lisäksi kysyttiin, kannattaisivatko ryhmät lievempää päihdepolitiikan muutosta eli kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopumista, kuten kansalaisaloitteessa on ehdotettu.

Kansalaisaloitteen käsittely aloitettiin eduskunnassa viime vuoden lopulla, ja se on yhä lakivaliokunnan käsittelyssä.

Eduskuntaryhmiltä kysyttiin:

1. Kannatatteko kannabiksen laillistamista? Tällöin käytön lisäksi hallussapito, valmistus ja myynti sallittaisiin. Kannabikselle voitaisiin luoda kattava sääntely, kuten nykyisille sallituille päihteille.

2. Kannatatteko kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopumista? Samalla rangaistukset poistuisivat kansalaisaloitteen tarkoittamalla tavalla myös omaa käyttöä varten tapahtuvan pienen kannabismäärän hallussapidolta sekä muutaman kannabis­kasvin kasvattamiselta omaan käyttöön.

Emma Kari, vihreät: ”Kannabis­lain­säädännön uudistamisesta on tehtävä kattava selvitys”

1. ”Kyllä. Mutta tärkeintä tässä vaiheessa olisi edetä dekriminalisoinnin avulla rankaisemisesta hoitoon pääsyn helpottamiseen. Sen puolesta ulostuloja ovat tehneet myös mm. [Terveyden ja hyvin­voinnin laitos] THL ja [Maailman terveys­järjestö] WHO.”

”Kannabislainsäädännön uudistamisesta on tehtävä kattava selvitys. Siinä tarkastellaan muiden maiden kokemuksia laillistamisesta. Tärkeää on, että päätökset nojaavat tutkittuun tietoon siitä, miten haittoja vähennetään mahdollisimman tehokkaasti.”

2. ”Kyllä. Päihdepolitiikassa on kannabiksen osalta siirryttävä rangaistuksen sijasta haittojen ehkäisyyn. Käytön dekriminalisointi tukisi sitä, että haitat pienenisivät. Lisäksi on tärkeää taata päihdehuollon riittävät voimavarat ja parantaa hoitoon hakeutumisen mahdollisuuksia.”

Kai Mykkänen, kokoomus: ”Olisi hyvin todennäköistä, että käyttö ja valmistus leviäisivät nykyisestä selvästi laajemmalle”

1. ”Ei. Olisi hyvin todennäköistä, että käyttö ja valmistus leviäisivät nykyisestä selvästi laajemmalle ja silloin myös haitat Suomessa kasvaisivat. Siksi riski olisi meistä liian suuri. Nykyään kannabista käyttää säännöllisesti kuitenkin pieni vähemmistö. Useimmiten kannabiksen käytön sallineissa maissa lähtötilanne on ollut erilainen.”

2. ”Ei. Kokoomus ei kannata rangaistavuuden poistoa. Koemme, että haitat ovat niin suuret, että käytön kynnystä ei ole syytä alentaa entisestään. Kysymys on mutkikas, mutta on otettava vakavasti myös se, että osalle syntyy huomattavasti nopeammin vakava riippuvuus ja jopa psykoositiloihin johtava käyttö kuin esimerkiksi alkoholin kohdalla, jossa vakavien ongelmien kehittyminen kestää paljon pidempään.”

”Mielestämme on myös riskialtista hämärtää edelleen hyväksyttävän ja tuomittavan rajaa. Jos ajattelee esimerkiksi kansalaisaloitteen esittämää muotoilua, menisi vaikeaksi säädellä, milloin kaverin tarjoama kannabis on hyväksyttyä tai onko kiitoksena jostain saatu edelleen omaan käyttöön luettavaa vai ei. Lain on oltava riittävän yksinkertainen ja selkeä. Siitä toki täytyy pitää huolta, että käyttörikos ei jää kohtuuttoman pitkään haittaamaan elämää, varsinkin kun puhutaan varsin usein alaikäisten kohdalla tapahtuvista käyttörikoksista.”

Antti Lindtman, Sdp: ”Päihdepolitiikan tavoitteena on vähentää päihteiden käyttöä, mutta tämä veisi toiseen suuntaan”

1. ”Ei. Päihteet ja huumausaineet aiheuttavat valtavia ongelmia, ja niiden haitat ovat kohtuuttomia. Päihdepolitiikan tavoitteena on vähentää päihteiden käyttöä, mutta tämä veisi toiseen suuntaan. Suomen tulee kuitenkin seurata ajankohtaista tutkimusta ja muiden maiden esimerkkiä tavoitteena käytön ehkäisy.”

2. ”Ei. Suhtaudumme varauksellisesti kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopumiseen, sillä on tärkeää, että yhteiskunnalla on mahdollisuus puuttua käyttöön. Rangaistavuudesta luopuminen olisi myös yhteiskunnalta signaali, että käyttö on ok. Kannatamme kuitenkin inhimillistä päihdepolitiikkaa, jossa painopiste on hoidossa, eikä rangaistuksen pelko saa estää hakeutumista hoitoon. Alaikäisten kohdalla onkin jo käytössä seuraamuspuhuttelu.”

Päivi Räsänen, kristillisdemokraatit: ”Meillähän on jo alkoholista merkittävät haittavaikutukset”

1. ”Ei. En kannata kannabiksen tuomista sallituksi päihteeksi. Meillähän on jo alkoholista merkittävät haittavaikutukset terveydenhuollolle ja sisäiselle turvallisuudelle; ei siihen rinnalle tarvita toista päihdettä. Myös sekakäyttö on yhä yleisempää, ja kynnys sekoittaa pää muillakin aineilla madaltuisi. Uskon, että myös kovien huumeiden käyttö ja huumekuolemat lisääntyisivät.”

2. ”Ei. Rangaistusta ei ole syytä poistaa kannabiksen käytöltä. Poliisi pelkää, että se olisi viesti lisätä kannabiksen käyttöä myös esimerkiksi liikenteessä. Kannabis ei ole vaaraton aine, vaan voi aiheuttaa mielenterveysongelmia, kuten psykooseja. Rangaistavuuden poisto olisi viesti nuorisolle, että käyttö on hyväksyttävää, jolloin poistuisi ennalta ehkäisevä vaikutus. Nytkin poliisi voi puhutella ja ohjata hoitoon alaikäisiä käyttäjiä rangaistuksen sijaan.”

Juha Pylväs, keskusta: ”Lähtökohtamme on se, että huumeiden käyttöä ei pitäisi helpottaa millään lailla”

1. ”Ei. Kantamme saatavuuden helpottamiseen on kielteinen. Lähtökohtamme on se, että huumeiden käyttöä ei pitäisi helpottaa millään lailla. Tutkimusten mukaan huumeiden käytön vapauttaminen ei vähentäisi muiden päihteiden käyttöä. Riski sekakäytön lisääntymiseen siis vain kasvaisi. Haittojen vähentämiseksi päihdepalveluiden tarjontaa pitää olla riittävästi, että nuoret pääsevät näihin palveluihin kiinni.”

2. ”Ei. Keskustan kanta on, että vastustamme kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopumista. Meillä sitä pidetään hallitusohjelman kantojen vastaisena. Lasten ja nuorten alkoholin ja tupakan käyttö on vähentynyt, mutta huumeiden käyttö on säilynyt kohtuukannalla, johtuneeko se sitten helposta saatavuudesta tai kotikasvatuksesta tai mistä johtuukin. Tähän isoon kuvaan meillä on asiaa peilattu.”

Jussi Saramo, vasemmistoliitto: ”Rankaisun sijaan pitäisi antaa apua niille, jotka sitä tarvitsevat”

1. ”Ei. Olemme halunneet, että käytäisiin laaja keskustelu siitä, miten voisimme korjata päihdepolitiikkaamme inhimillisemmäksi ja toimivammaksi, mutta meidän mielestämme keskeisin asia on nyt käytön rangaistavuuden poisto ja asiantuntijoiden kuuleminen sitä kautta. Se pitää mielestämme tehdä heti. Puolueella tai eduskuntaryhmällä ei ole ollut kantaa täyteen laillistamiseen, ensisijaista on siis keskustella kaikkein kiireellisimmistä asioista. Niistäkään ei valitettavasti ole Suomessa pystynyt keskustelemaan ilman, että leimataan huumemyönteiseksi.”

2. ”Kyllä. Ryhmämme on kannattanut asiantuntijoiden esittämää päihdepolitiikkaa. Haluaisimme, että depenalisaatio [rangaistavuudesta luopuminen] olisi johdonmukaista. Nyt on käytännössä yksittäisten poliisien päätösvallassa, rangaistaanko käyttäjiä vai ei. Jos hiukan populistisesti kärjistää, niin rankaisun sijaan pitäisi antaa apua niille, jotka sitä tarvitsevat. Jos ajatellaan, että lähes puolet kolmekymppisistä on kokeillut laittomia päihteitä, niin ei ole hyötyä siitä, että lähdetään niin iso joukko ihmisiä muuttamaan rikollisiksi.”

”Muutenkin kaikki resurssit pitää kohdentaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan ja maahantuonnin estämiseen. Päihde­politiikkamme on ylipäätään surkeasti epäonnistunutta, jos katsotaan tuloksia. Sen takia haluamme asiantuntijoiden kannattamaa päihdepolitiikkaa, jolla saataisiin päihteiden haittoja vähennettyä ja huumekuolemia ja kovien huumeiden käyttöä vähennettyä.”

Ville Tavio, perussuomalaiset: ”Valtion tulee pyrkiä vähentämään huumausaineiden käyttöä, ei lisäämään sitä”

1. ”Ei. Olemme nykytilan säilyttämisen kannalla.”

2. ”Ei. Pidän käytön rangaistavuudesta luopumista ja myös laillistamista kannabiksen käyttöä lisäävinä toimina, eikä lisääntyvä käyttö ole kansanterveydellisesti suotavaa. Valtion tulee pyrkiä vähentämään huumausaineiden käyttöä, ei lisäämään sitä. Jotta haittoja saataisiin kuriin, kysymys on, voiko hoitoon hakeutumista edelleen helpottaa. Tietoisuutta pitäisi lisätä avun hakemisesta ja hoitomahdollisuuksista.”

Anders Adlercreutz, Rkp: ”Haluamme, että Suomen huumepolitiikka keskittyy ongelmakäytön ehkäisemiseen”

1. ”Ei. Haluamme, että Suomen huumepolitiikka keskittyy ongelmakäytön ehkäisemiseen sekä ongelmakäyttäjien ja heidän perheidensä auttamiseen. Pitäisi olla myös enemmän matalan kynnyksen vastaanottoja ja laajempaa moniammatillista yhteistyötä kunnan, koulun terveyden­huollon, kodin ja poliisin kanssa.”

2. ”Ei. Rkp:n puoluekokouksen päätöksen mukaisesti emme kannata kannabiksen käytön dekriminalisointia, sillä se olisi viesti, että huumeiden käyttö on ok. Meidän on kuitenkin tartuttava hoidon saannin vaikeuteen, leimautumiseen ja rikosmerkinnästä johtuviin pitkäaikaisiin seurauksiin. Nämä ongelmat ovat yksilön kannalta negatiivisia ja vahingollisia.”