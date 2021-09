Hallitus linjasi budjettiriihessä arvonnousuveron käyttöönotosta. Näin vero käytännössä toimii.

Sanna Marinin (sd) hallitus linjasi viime viikolla budjettiriihessä uuden niin sanotun arvonnousuveron ottamisesta käyttöön vuonna 2023. Päätös on herättänyt paljon kiistaa.

Arvostelijat ovat kutsuneet veroa ”maasta­poistumis­veroksi”. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että puolue peruu veron, jos se pääsee valtaan. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson syytti Orpon ja kokoomuksen puolustavan rikkaita verovälttelijöitä. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi taas vastasi Anderssonille uuden veron olevan ”moraalista poseerausta”.

HS käy läpi, mistä uudessa verossa on kyse ja mitä hyötyjä sekä haittoja siitä voi koitua.

Mikä arvonnousuvero on?

Arvonnousuverolla, maastapoistumisverolla tai exit-verolla tarkoitetaan Suomesta pois muuttavien henkilöiden omaisuuteen kohdistuvaa veroa. Tarkalleen ottaen vero kohdistuu omaisuuden arvonnousuun.

Veron toimintaa on parasta havainnollistaa esimerkin avulla:

Suomalainen henkilö on aikoinaan hankkinut yrityksen osakkeita 100 000 euron edestä. Kun hän muuttaa pois Suomesta, osakkeiden arvo on kohonnut 200 000 euroon. Tähän arvonnousuun kohdistuu maasta muuttaessa vastaava vero kuin siihen kohdistuisi, jos henkilö olisi myynyt osakkeet Suomessa. Koska arvonnousua on tapahtunut 100 000 euron edestä ja pääomatulojen veroprosentti on 30–34, veron suuruudeksi muodostuu runsaat 30 000 euroa.

Veroa ei kuitenkaan tarvitse maksaa heti maasta muuttaessa vaan vasta sitten, kun osakkeet myy.

Ajatellaan, että ulkomaille muuton jälkeen osakkeiden arvo jatkaa vielä nousuaan, kunnes henkilö myy ne pois 250 000 eurolla. Tällöin hänen tulisi maksaa Suomeen edellä mainitut runsaan 30 000 euron verot. Sen sijaan ulkomailla asumisen aikana tapahtunutta osakkeiden 50 000 euron arvonnousua Suomi ei verottaisi.

Arvonnousuvero kohdistuu siis nimenomaan siihen omaisuuden arvonnousuun, joka on tapahtunut henkilön Suomessa asumisen aikana.

Mihin arvonnousuverolla tähdätään?

Hallituksen tavoitteena on ennen kaikkea ehkäistä tilanteita, joissa varakas henkilö muuttaa Suomesta vaikkapa Sveitsiin välttääkseen omaisuutensa myyntivoittoon kohdistuvia veroja.

Valtiovarainministeriön selvityksen mukaan arvonnousuvero on käytössä esimerkiksi Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Puolassa, Itävallassa, Ranskassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa.

”Suomi ei nykytilassa kyseisen veromallin osalta käytä sitä verotusvaltaa, jota se olisi EU-oikeuden mukaan oikeutettu käyttämään. Luonnollisten henkilöiden maasta­poistumis­verotusta koskeva sääntely on käytössä merkittävässä osassa EU-jäsenvaltioita”, selvityksessä todetaan.

Keitä vero koskee?

Valtiovarainministeriö arvioi, että arvonnousuvero kohdistuisi ”harvalukuiseen varakkaaseen joukkoon”. Useissa maissa verotettavan omaisuuden arvolle on asetettu alaraja. Ministeriö hahmottelee selvityksessään esimerkinomaisesti, että Suomessa vero voisi koskea vaikkapa vain yli 10 000 euron omaisuuseriä.

Lähtökohtaisesti verolla olisi merkitystä lähinnä silloin, jos varakkaan henkilön uusi asuinmaa verottaisi omaisuuden myyntivoittoja vain vähän tai ei ollenkaan. Suomi nimittäin pyrkii välttämään kaksinkertaista verotusta: jos henkilö maksaa samasta arvonnoususta veroa uuteen asuinmaahansa, kaksinkertainen verotus poistetaan esimerkiksi siten, että nämä verot vähennetään Suomen arvonnousuverosta.

”Riippuen siitä, mikä olisi ulkomailla perityn veron määrä, ulkomaisen veron hyvittäminen voisi tehdä nyt kyseessä olevan veromallin useassa tilanteessa jopa kokonaan merkityksettömäksi”, valtiovarainministeriön selvityksessä sanotaankin.

Arvonnousuverolla hallitus pyrkii siis ennen kaikkea estämään tilanteita, joissa Suomesta pois muuttamalla pystyy välttämään myyntivoittojen verot kokonaan tai lähes kokonaan.

Paljonko vero tuottaa?

Arvonnousuveron tuotosta ei ole saatavilla tarkkoja arvioita. Valtiovarainministeriö haarukoi karkeasti, että vero voisi tuoda julkiseen kassaan 0–50 miljoonaa euroa vuodessa.

Hallitus tavoittelee vuonna 2023 uudella verolla 25 miljoonan euron tuottoa. Kyse olisi rahallisesti verrattain pienestä uudistuksesta, sillä kokonaisuudessaan valtion verotulot ovat esimerkiksi ensi vuoden budjetissa noin 48 700 miljoonaa euroa.

Veron vaikutusten tarkka arvioiminen on vaikeaa juuri siksi, että vero kohdistuisi harvalukuiseen varakkaaseen joukkoon.

”Fiskaalinen merkitys voisi sinänsä olla yksittäisenkin verovelvollisen kohdalla suuri, jos hänen sijoitusvarallisuusasemansa olisi merkittävä ja jos ulkomailla peritty vero olisi selvästi Suomessa perittävää maasta­poistumis­veroa pienempi. Tällaisia tilanteita ei kuitenkaan todennäköisesti olisi verovuosittain useita. Täten verotuotto­vaikutus voisi vaihdella voimakkaasti vuosittain”, valtiovarain­ministeriön selvityksessä todetaan.

Mitä hyötyjä arvonnousuverolla voi olla?

Valtiovarainministeriön mukaan arvonnousuvero voi ehkäistä verotuksellisista syistä tapahtuvaa maastamuuttoa.

”Lisäksi veromallilla puututtaisiin valtioiden väliseen haitalliseen verokilpailuun, joka aiheutuisi siitä, että luonnollinen henkilö valitsisi uuden asuinpaikkansa sen perusteella, mikä valtio perisi omaisuuden luovutuksesta Suomea olennaisesti pienempää veroa tai ei perisi sitä lainkaan.”

Veron käyttöönotto voi selvityksen mukaan mahdollisesti lisätä verotettavien välistä oikeudenmukaisuutta, koska Suomesta muuttavat henkilöt joutuisivat maksamaan omaisuuden arvonnoususta veroa siinä missä Suomeen jäävätkin. Toisaalta veron kohdistaminen vain suuriin omaisuuseriin jättäisi monia Suomesta muuttavia henkilöitä veron ulkopuolelle.

Valtio voi myös saada arvonnousuverosta tuottoja, vaikkakaan ne eivät olisi kovin merkittäviä.

Mitä haittaa verosta voi olla?

Valtiovarainministeriö katsoo, että arvonnousuvero voidaan ”ylipäänsä kokea epäoikeudenmukaiseksi ja epäreiluksi”.

Ministeriö pelkää veron voivan myös heikentää Suomen houkuttelevuutta tänne muuttamista harkitsevien yrittäjien ja sijoittajien silmissä. Tätä pelkoa voidaan ainakin jossain määrin ehkäistä rajaamalla veron ulkopuolelle henkilöt, jotka ovat asuneet Suomessa vain muutaman vuoden. Näin on tehty useissa maissa.

Keskeisimmäksi ongelmaksi valtiovarainministeriö nostaa arvonnousuveroon liittyvät käytännön vaikeudet: veron ”tehokas toimeenpano ja sen edellyttämä tietojensaanti voisivat muodostua käytännössä hyvin haastaviksi toteuttaa”.

”Näin erityisesti tilanteessa, jossa luonnollinen henkilö muuttaisi kolmanteen valtioon, joka ei olisi EU-jäsenvaltio tai ETA-alueella sijaitseva valtio. EU-jäsenvaltiosta olisi mahdollista saada pyynnöstä tietoja sijoitusvarallisuuden myynneistä, mutta käytännössä Verohallinnon tietojensaanti jäisi verovelvollisen oman ilmoituksen varaan.”

Pulmakohtien vuoksi valtiovarainministeriön vero-osasto päätyi helmikuussa 2020 valmistuneessa selvityksessään sille kannalle, ettei Suomen olisi ainakaan tässä vaiheessa syytä ryhtyä valmistelemaan arvonnousuveroa. Hallitus kuitenkin punnitsi hyötyjä ja haittoja toisin ja päätyi edistämään uuden veron käyttöönottoa.