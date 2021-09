Hallituksessa pohditaan myös, kannattaako päätäntävalta ravintolarajoituksissa siirtää alueellisille viranomaisille, kuten oli tarkoitus.

Hallituksessa kiistellään jälleen siitä, miten ravintola- ja muita koronarajoituksia jatketaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) halusi vielä viime viikolla pitää ravintoloiden rajoitukset aika lailla ennallaan, vaikka useissa hallituspuolueissa halutaan avata ravintoloita enemmän.

Viime perjantain ja lauantain neuvottelujen jälkeen STM sekä perhe- ja perus­palvelu­ministeri Krista Kiuru (sd) antoivat jonkin verran periksi, ja ainakin leviämisalueella olevien ravintoloiden aukioloaikoja aiotaan pidentää vähintään tunnilla nykyisestä.

Myös muilta osin rajoituksia ollaan todennäköisesti jonkin verran hellittämässä.

STM haluaa varmistaa, ettei koronavirusepidemia ala kovasti pahentua ennen lokakuuta, jolloin rajoituksista mahdollisesti yritetään päästä eroon.

Lisäksi pyrkimyksenä on, että leviämisalueet saataisiin takaisin kiihtymis- tai perusvaiheen alueiksi, jolloin rajoitukset ovat huomattavasti lievempiä kuin leviämisvaiheessa.

Neuvotteluja jatketaan tänään maanantaina iltapäivällä, mutta HS:n tietojen mukaan ainakaan kaikki kokoukseen osallistuvat eivät olleet edes saaneet etukäteen luettavakseen STM:n viimeisintä ravintola-asetusesitystä.

Varmuutta huomenna tiistaina julkaistavista ravintolarajoituksista ei siis vielä ole, sillä neuvottelut ovat kesken.

Nykyinen ravintoloita koskeva asetus umpeutuu 15. syyskuuta, joten uudesta asetuksesta on määrä päättää tiistaina 14. syyskuuta valtioneuvoston ylimääräisessä istunnossa.

Ravintoloiden tapauksessa päätökset perustuvat edelleen kolmivaiheiseen epidemia-arvioon, vaikka viime viikolla julkaistun hybridistrategian mukaan leviämis-, kiihtymis- ja perusvaihteista on tarkoitus luopua.

Uusi hybridistrategia tähtää kuitenkin pääosin tilanteeseen, jossa 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista vähintään 80 prosenttia on saanut kaksi koronarokotusta. Tämän ennustetaan tapahtuvan aikaisintaan lokakuussa.

Siihen saakka rajoitteita jatketaan, vaikkakin maltillisemmin kuin aikaisemmin, jos jollakin alueella on runsaasti koronavirusta väestössä.

” Ravintolapäätösten siirto vaatii lakimuutoksen.

STM:n tarkoitus on siirtää ravintoloita koskevat rajoituspäätökset kunnille ja aluehallintovirastoille, mutta tämäkin hanke on nyt vastatuulessa.

Ravintola-ala on pyrkinyt vakuuttamaan puolueet siitä, että loppujen lopuksi nykyiset hallituksen koko valtakuntaan tekemät päätökset voivat olla ravintoloille parempia kuin rajoituspäätösten siirtäminen kunnille ja aluehallintoviranomaisille.

Elinkeinoelämässä pelätään, että aluehallintoviranomaiset tekevät herkemmin rajoituksia kuin valtioneuvosto, jossa asetukset vaativat aina myös poliittisen käsittelyn.

Ravintoloiden on paljon vaikeampi vaikuttaa viranomaisiin kuin poliitikkoihin.

Ravintolapäätösten siirto vaatii lakimuutoksen.

Hallituksen on määrä päättää tartuntatautilain muutoksista torstaina, mutta ravintoloita ei ole tulossa lakiin ainakaan vielä.

Uuden hybridistrategian vuoksi lakia muutetaan koronapassin ja rajojen osalta. HS:n tietojen mukaan rajoja koskeva laki ei ole juuri muuttumassa, mutta asiaa käsitellään vielä hallituksessa ennen torstain istuntoa.

Hallituksen on määrä käsitellä maanantaina myös STM:n uutta viruksenjäljitysohjetta, josta on valmistunut alustava versio. Ohjetta ei ole vielä käsitelty poliittisesti kertaakaan, joten sitä ei välttämättä julkaista tällä viikolla.

Leviämisvaiheen rajoitukset ravitsemis­liikkeille ovat voimassa Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Uudella­maalla, Etelä-Karjalassa, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu näillä alueilla kello 7–22, ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna kello 5–23.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on sisä- ja ulkotiloissa vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Asiakaspaikkojen lisääminen on vaikeaa, sillä aluehallintovirastot päättivät vastikään, että kulttuuri- ja muissa tilaisuuksissa saa olla vain 50 prosenttia asiakaspaikoista.