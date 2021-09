Maanantaina eduskunnan oikeusasiamies antoi hallitusneuvos Ismo Tuomiselle huomautuksen viiveestä tietopyyntöön vastaamisessa, kun yksityishenkilö oli kannellut asiasta. Kantelun toinen osa on yhä oikeusasiamiehen selvitettävänä: kyse on siitä, panttasiko Tuominen eduskunnalta EU-komission lausuntoa alkoholin etämyynnistä.

Alkoholin verkkokauppa on puhuttanut pitkään. Tulli takavarikoi tammikuussa 2005 Viinikauppa.comin alkoholijuomia.

”Ihminen on erehtyväinen ja lehmä märehtiväinen.”

Näin toteaa sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Ismo Tuominen eduskunnan oikeusasiamiehen hänelle antamasta huomautuksesta.

”Kysymys on siitä, onko Tuominen toimittanut yksityishenkilölle tiedon, jonka tämä pyysi. Vastaus on ei. Se on selvitetty, ja silloin olen rikkonut lakia.”

Oikeusasiamiehen päätös koski tietopyyntöön vastaamisen viivästymistä. Yksityishenkilö teki tietopyynnön EU-komission lausunnosta, joka käsitteli alkoholin etämyyntiä ja sitä, onko Suomen alkoholilaki sekä siihen kaavaillut uudistukset mahdollisesti EU-lakien vastaisia.

Tietopyyntö oli tehty syksyllä 2017, ja asiakirja oli luovutettu pyynnön tekijälle vasta huhtikuussa 2020.

Lue lisää: STM:n hallitusneuvos Ismo Tuominen ei antanut alkoholilain etämyyntiä koskevaa lausuntoa ajoissa tietopyytäjälle – Eduskunnan oikeusasiamies katsoo menettelyn olleen lainvastainen

Tuominen kertoo saaneensa neljän vuoden takaisesta komission lausunnosta tietopyyntöjä, jotka ovat menneet sekaisin. Asiakirjoja on lähetetty pyytäjille, hän kertoo.

Tämän tietopyynnön osalta Tuominen muistelee jälkeenpäin sanoneensa sihteerilleen, että tämä on varmaan se pyyntö, johon vastasi työ- ja elinkeinoministeriö. Siksi hän oli muistaakseen kehottanut sihteeriä poistamaan sen asianhallinta­järjestelmästä.

”Mutta tämä on selittelyä. Tietopyyntöön tulee vastata 14 päivässä. Siinä ei ole mitään muuta selitystä kuin erehdys.”

Yksityishenkilö Rikhard Sjöbergin kantelun toinen osa koskee sitä, onko Tuominen pimittänyt komission lausuntoa eduskunnalta.

Tämän asian selvittely on oikeusasiamiehellä yhä kesken.

Lausunto toimitettiin eduskunnalle noin kaksi viikkoa sen saapumista myöhemmin, kun valiokunnat olivat ehtineet käydä läpi alkoholilain muutoksia ja kuulleet 32 asiantuntijaa.

Tuominen muistuttaa, että komission kirjeestä mainitaan jo hallituksen lakiesityksessä.

”Salaaminen ei ollut kovin tehokasta.”

Hän painottaa, että lakiesitys oli 220-sivuinen eikä lakiesityksen etämyyntiä koskevia kohtia esityksessä muutettu.

Alun perin lakiesityksessä oli ollut myös pykälä, jossa etämyynti olisi yksi­selitteisesti kielletty Suomessa. Komission mielestä tämä pykälä olisi ollut EU-linjausten vastainen, ja siksi se poistettiin esityksestä.

Sen jälkeen vaihtoehtoina oli joko jatkaa vanhan alkoholilain etämyyntiä rajoittavalla lakitekstillä, jonka EU-tuomioistuin (EUT) oli todennut olevan vallitsevaa kansallista oikeutta ja josta hovioikeus oli tuolloin antanut yhden tuomion, tai sitten valita etämyynnin salliva säännös, Tuominen kertoo.

”Todettiin, että mennään vanhojen pykälien mukaan. EUT oli todennut, että pykälä ei riko EU-oikeutta, koska kansallinen tuomioistuin arvioi omien tietojensa perusteella niin.”

Juha Sipilän (kesk) hallitus päätyi tältä osin vanhan lakitekstin säilyttämiseen, vilkkaan poliittisen keskustelun jälkeen.

”Esityksessä ei ollut mitään, mitä komissio vastusti”, Tuominen perustelee sitä, miksei komission lausumaa liitetty heti valiokunnille toimitettavaan aineistoon.

Etämyynnillä tarkoitetaan puhekielessä alkoholin vähittäismyyntiä muista EU-maista Suomeen. Alkoholilaissa etämyyntiä ei ole terminä määritelty, mutta esimerkiksi verohallinnon teksteissä siitä annetaan ohjeita.

Tuomisen mukaan valiokuntien asiantuntijakuulemisissa kävi ilmi, että komission lausunto etämyynnistä on monista olennainen, ja se liitettiin aineistoon.

”Etämyynti on yksi asia 220 sivun esityksessä. Joka pykälästä voisi kysyä, miksei siitä ole enempää aineistoa.”

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Ismo Tuominen.

Tuominen vakuuttaa, että sen enempää hänen esihenkilönsä kuin alkoholiasioista tuolloin vastannut perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) eivät antaneet hänelle ohjeistusta komission lausunnon minkäänlaisesta pimittämisestä valiokunnilta.

Hän kertoo Sjöbergin tehneen kantelun komission lausunnon ”salaamisesta” eduskunnalta ensin STM:lle.

Ministeriö totesi Tuomisen menetelleen asianmukaisesti. Pian sen jälkeen Sjöberg kanteli asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Julkisuudessa Ismo Tuominen on usein leimattu virkamieheksi, jolla on vahva henkilökohtainen agenda alkoholipolitiikassa.

Helsingin Sanomien maanantaina ilmestyneen jutun jälkeen kärkkäinä tunnetut poliitikot ottivat osaa keskusteluun. Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vaati Tuomiselle Twitterissä potkuja ja kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo peräänkuulutti ”metelin” nostamista asiasta.

Tuominen myöntää, että hänelle on henkilökohtainenkin näkemys etämyynnistä.

”Jos lähdetään lainsäädännössä siitä, että K-kauppias Virtanen ei saa myydä nettikaupassa alkoholia, niin mielestäni on eräänlaista lahkolaisajattelua ajatella, että K-kauppias voi muuttaa Viroon ja perustaa sen nettikaupan sinne.”

”Minusta EU ei ole vapaalippu, jolla voisi vapautua kansallisesta lainsäädännöstä pelkästään siirtymällä Viroon.”

Tuomisen mielestä on tuomioistuinten asia päätellä se, mitkä elementit ratkaisevat, onko yritys harjoittanut laitonta alkoholin vähittäismyyntiä Suomeen.

Tärkeitä seikkoja voivat tällöin olla esimerkiksi toimitus, suomalaiset pankkitilit tai se, että toiminnan johto on Suomessa tai myynti keskittyy vain Suomeen, Tuominen pohtii.

Tuominen oli mukana tulossopimus­keskusteluissa, joissa STM ohjeisti sosiaali- ja terveysalan valvontavirastoa Valviraa puuttumaan laitonta vähittäismyyntiä harjoittaviin tahoihin esimerkiksi tutkintapyynnöin.

”Esitutkintoja on nyt puolisen tusinaa”, Tuominen sanoo.