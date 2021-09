Kabulin massiivinen evakuointioperaatio päättyi kolme viikkoa sitten, mutta Afganistan ei ole kadonnut agendalta mihinkään.

Suomi sai operaation aikana Kabulista ulos 414 ihmistä. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoo, että ulkoministeriö tekee edelleen töitä saadakseen maahan jääneitä ihmisiä pois.

Afganistanissa on edelleen ihmisiä, joita ei ole kyetty evakuoimaan: noin 40 konsuliapua tarvitsevaa eli Suomen passin tai oleskeluluvan haltijaa sekä noin 30 Suomen suurlähetystön palveluksessa ollutta.

Suomi on keskustellut muun muassa Turkin kanssa siitä, että lentokentälle pitää päästä ulkomaan passilla tai oleskeluluvalla, kun se aukeaa. Turkki ja Qatar ovat tarjoutuneet huolehtimaan Kabulin lentokentän toiminnasta, koska Talebanilla ei ole kykyä kansainvälisen lentokentän pyörittämiseen.

Suomen lähetystön entisille työntekijöille Suomi taas pyrkii toimittamaan tilapäiset matkustusasiakirjat kentän avauduttua. Taleban on aiemmin luvannut, että maasta saa poistua, jos siihen on tarvittavat asiakirjat.

Lisäksi Afganistanissa on Suomessa asuvien tai Suomeen evakuoitujen perheenjäseniä. Haavisto sanoo, että Suomi joutui tekemään evakuointioperaation aikana päätöksiä, jotka johtivat ”hirveisiin tilanteisiin”.

”Tosiasiassa perheet olivat eläneet yhdessä samassa taloudessa, mutta perheenyhdistämisiä säätelevät tarkat lain määräykset. Ihmisille on jouduttu sanomaan, että älä tule lentokentälle vaikka serkkujesi kanssa. Nyt pyrimme löytämään kaikki mahdolliset keinot perheenyhdistämisten helpottamiseksi.”

Suomi aikoo lähettää Pakistaniin Islamabadiin kiertäviä konsuleita ja Maahanmuuttoviraston edustajia, jotka viettävät maassa viikkoja ja voivat käsitellä Afganistanista tulevien perheenyhdistämishakemuksia.

Vastaavaa järjestelyä käytettiin Beirutissa, kun Syyrian sodan takia ihmiset eivät voineet jättää perheenyhdistämishakemuksia Damaskoksessa.

”Kiertävät konsulit ovat tämän syksyn asia, ja tietenkin järjestelyn toimiminen edellyttää, että ihmiset pääsevät Pakistanin rajan yli. Kun tilanne Afganistanissa rauhoittuu, toivon että tämä järjestely saadaan toimimaan.”

Afganistaniin jää paljon ihmisiä, jotka ovat ahdingossa ääriliike Talebanin vallattua maan.

Osalla näistä ihmisistä on melko tiivis kytkös Suomeen. HS kertoi perjantaina yhdestä tällaisesta ryhmästä, Talebanilta piileskelevistä naistoimittajien kouluttajista, jotka toimivat Suomen ulkoministeriön pitkään rahoittamassa hankkeessa.

Naisia on kymmenkunta ja he olivat näkyviä hahmoja. He juonsivat suosittuja radio-ohjelmia, joissa käsiteltiin esimerkiksi naisten ja tyttöjen oikeuksia, seksuaaliterveyttä ja muita Suomen kehitysyhteistyölle tärkeitä aiheita.

Nyt he ovat tämän takia potentiaalisessa hengenvaarassa, mutta Suomi ei aio heitä auttaa maasta pois. Talebanin tiedetään jo pidättäneen ja kiduttaneen paikallisia toimittajia.

Pitäisikö Suomen auttaa?

Haavisto sanoo ajattelevansa, että Suomi on pitkälti saanut Afganistanista pois sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet suuressa vaarassa siksi, että he ovat työskennelleet Suomelle tai kulkeneet ”Suomen lippu hihassa”, kuten lähetystön turvamiehet.

Entä muut ryhmät?

”Ajattelen, että tarvitaan kokonaiskuva koulutettujen naisten tilanteesta maassa. Tästä ryhmästä olen huolissani, olivat he naispuolisia toimittajia, poliiseja, tuomareita, ihmisoikeuspuolustajia, poliitikkoja tai muita”, Haavisto kertoo.

”EU:ssa pitäisi katsoa tätä kokonaiskuvaa, mahdollisesti yhdessä Yhdysvaltojen kanssa. Jos nämä ihmiset eivät voi Talebanin olosuhteissa työskennellä, niin olisi hyvin tärkeää tehdä yhdessä jotain, josta myös Suomi kantaa vastuunsa.”

Haavisto sanoo, että kansainvälisen yhteisön kesken on käyty esimerkiksi keskustelua siitä, pyritäänkö tähän ryhmään kuuluville ihmisille löytämään työtä muissa maissa.

Pekka Haavisto sanoo, että Euroopan unionin tulee löytää Afganistanin suhteen yhteinen ratkaisu. Haavisto kuvattiin työhuoneessaan ulkoministeriössä Katajanokalla.

Afganistania uhkaavaan humanitaariseen kriisiin tarvitaan myös laajempi vastaus, Haavisto sanoo.

”On joka tapauksessa selvää, että valtaosa Afganistanin ihmisistä jää sinne, ja nyt maan talous on kurjistumassa. Evakuointioperaatiossa pyrittiin saamaan ensi kädessä pois ihmiset, jotka olivat suuressa riskissä. Nyt voi tulla toinen vaihe, jossa suuri muuttoaalto puskee ensin Pakistanin, Iranin ja Uzbekistanin suuntaan mutta jolla tulee olemaan vaikutusta myös Eurooppaan. Kansainvälisellä yhteisöllä ei ole oikein vastausta siihen, miten tähän reagoidaan, koska ei toisaalta haluta tukea ja vahvistaa Talebania taloudellisesti.”

Yhtenä mahdollisena vaihtoehtona Haavisto mainitsee EU:n ulkoasioiden korkean edustajan Josep Borrellin ehdotuksen. Borrell on esittänyt, että unioni perustaisi Kabuliin humanitaarisiin asioihin keskittyvän delegaation, joka tekisi yhteistyötä maassa yhä toimivien YK-järjestöjen kanssa.

On epäselvää, mitkä ovat ne ihmisoikeuksiin liittyvät ehdot, joita EU asettaa Talebanin kanssa toimimiselle.

Afganistanista on jo tullut tietoja esimerkiksi naisten ruoskimisesta kadulla, toimittajien kiduttamisesta ja siviilien tappamisesta. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet varoitti tällä viikolla, että Afganistanissa on siirrytty ”uuteen ja vaaralliseen vaiheeseen”. Bachelet’n saamien tietojen mukaan Taleban on pakottanut naisia koteihinsa, tehnyt kotietsintöjä löytääkseen vihollisiaan ja teloittanut kostoksi Afganistanin entisen hallinnon sotilaita.

”Selvästi ihmisoikeushenkeä, tahtoa puolustaa naisten oikeuksia on vielä jäljellä. Mutta mikä on tällaisten ryhmien tilanne ja kohtalo jatkossa, se jää nähtäväksi. Tilanne ei ole kovin hyvä”, Haavisto sanoo.

Haavisto palaa Afganistanin suhteen toistuvasti kansainvälisen yhteistyön ja yhteisten ratkaisujen tarpeeseen.

Haavisto perustelee tätä ongelman mittakaavalla: hänen mukaansa Suomelle on tullut noin 8 000 yhteydenottoa, käytännössä avunpyyntöä, Afganistanissa olevilta ihmisiltä tai heitä auttavilta. Haavisto mainitsee Ruotsin ulkoministerin saaneen noin 25 000 vastaavaa yhteydenottoa.

Osassa yhteydenotoista on kyse ihmisistä, jotka kokevat olevansa vaarassa. Osalla taas toimeentulo on romahtanut, koska he eivät voi enää harjoittaa ammattiaan.

Suomen hallitus on ollut haluton tekemään uusia päätöksiä, joilla pyritään auttamaan mahdollisessa vaarassa olevia ihmisiä ulos maasta. Tällaiset humanitaariset ratkaisut eivät ole ennenkuulumattomia: niitä ovat asettaneet tavoitteekseen ja niitä ovat myös toteuttaneet esimerkiksi Ranska, Britannia ja Saksa.

Suomen hallitus ja ulkoministeriö ovat puhuneet pitkään naisten oikeuksien tärkeydestä. Suomi pyrkii myös YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi, minkä yhteydessä Haavisto on itse korostanut ihmisoikeusmyönteisen politiikan tärkeyttä.

Miten hyvin Suomen käytännön pyrkimykset Afganistanissa evakuointioperaation jälkeen vastaavat näitä puheita?

”No, menen vähän taaksepäin. Afganistan herättää Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa sellaisen kysymyksen, että kuinka laajasti evakuointivelvollinen maa on sellaisissa tilanteissa, joissa sillä on ollut kehitysyhteistyöprojekteja ja paikalta palkattuja henkilöitä eri hankkeissa”, Haavisto sanoo.

”Tätä joudumme miettimään nyt Myanmarin, Bagdadin ja Beirutin kohdalla. Afganistanin osalta on muodostumassa uusi linja: olemme nyt jo ulottaneet tätä evakuoinnin suojaa suuremmalle joukolle kuin missään aikaisemmassa kriisissä, minkään muun lähetystön osalta. En ajattele sitä niin, että tämän piirin laajuus kertoisi siitä, olemmeko ihmisoikeusmyönteisiä tai -vastaisia.”

Haavisto ei sano sitä suoraan, mutta käytännössä vaikuttaa siltä, että Suomen hallitus pelkää ennakkotapausta. Eli sitä, että Afganistanin jälkeen samaa vaadittaisiin muuallakin. Siksi Suomi hakee kansainvälistä linjaa, jonka nojalla ratkaisuja voidaan tehdä.

Haaviston mukaan Suomella ”täytyy olla joku periaate” sen suhteen, että Suomen valtion eteen jollain tapaa työskentelevä ihminen tietää, tulisiko hän evakuoinnin piiriin.

”Tätä kysymystä ei ole ehditty nyt ratkaista, vaan olemme pyrkineet saamaan nämä 414 ihmistä pois sieltä ja kotiuttamaan heidät. Afganistanin-tiimimme kerää koko ajan tietoa siitä, mikä on eri ryhmien tilanne maassa ja mitä heidän eteensä voitaisiin tehdä”, Haavisto sanoo.

”Esimerkiksi naistuomareista on tullut vahva vetoomus Suomelle, että voimmeko osoittaa solidaarisuutta, jos joku amerikkalainen yliopisto lähtee heitä tuomaan sieltä. Nämä rakenteet, joilla mahdollisesti saadaan enemmän ihmisoikeuspuolustajia turvaan Suomeen, ovat vasta muodostumassa.”

Onko hallituksen sisällä poliittista kiistaa siitä, voidaanko Afganistanista auttaa laajempaa joukkoa ihmisiä pois kuin nyt on päätetty? Ainakaan vihreillä, vasemmistoliitolla ja Rkp:llä tuskin olisi mitään sitä vastaan. Eivät puolueet toki ole sitä myöskään näkyvästi vaatineet.

Vastustaako jokin hallituspuolue tätä?

Haavisto vastaa, ettei hän tunnista tällaista.

Pekka Haavisto odotti käytävällä, että valvomo avaa turvaoven toimittajille. Ministeriön tilat Merikasarmilla aukesivat juuri pitkän remontin jälkeen. Turvatoimet ovat nykyään järeät.

Haaviston mukaan Afganistanin sotaa määrittävistä kertomuksista käydään nyt kilpailua.

”Yhdysvalloissa narratiivia on kavennettu niin, että kyse oli vain kansallisesta turvallisuudesta ja terrorismin vastustamisesta. Euroopan unionissa narratiivi on leveä: kyse oli kehityksestä, naisten asemasta, demokratiasta, uudesta Afganistanista. Kolmas on Talebanin narratiivi: maasta ajettiin ihmisoikeusloukkauksia tekevät miehittäjät. Historia varmaan hakee näistä narratiiveista jonkinlaisen yhdistelmän.”

Haavisto oli YK:n tehtävissä paikalla Afganistanin-operaation alkuvaiheessa. Hän kutsuu alkua ”todella huonoksi”.

”Sotilaallinen puoli ylikorostui, kehityspuoli alikorostui. Monien toiveet valuivat hiekkaan. Onhan tässä monta virhettä tapahtunut, mutta ei yksikään niistä oikeuta paluuta keskiaikaan maassa.”

Nyt Haavisto pelkää, että Afganistania aletaan taas käyttää kansainvälisen terrorismin alustana ja välikappaleena, kuten ennen Yhdysvaltojen hyökkäystä Afganistaniin vuonna 2001. Maassa toimii jo Isis-K-nimellä tunnettu terroristiverkosto, joka tappoi toistasataa ihmistä Kabulin lentokentällä evakuointioperaation aikana.

”En pidä mahdottomana, että Afganistanista tulee tällaisen kaaoksen jälkeen kasvualusta terrorismille. Ja se on tietysti se, mitä tällä koko Afganistanin-operaatiolla pyrittiin estämään.”